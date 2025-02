Sky e NOW: due giorni di motori con F1 Show, Ferrari SF-25 e le interviste a Hamilton e Leclerc

Martedì 18 e mercoledì 19 febbraio una straordinaria

È tempo di tornare a sognare, con il ritorno delle grandi sfide della Formula 1 su Sky e in streaming su NOW,. Martedì 18 e mercoledì 19 febbraio una due giorni spettacolare tutta da vivere nella Casa dello Sport di Sky, con lo show F1 75 Live di Londra, l’unveiling e i primi giri a Fiorano della nuova Ferrari e le interviste a Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

LA SERATA-EVENTO E LA NUOVA FERRARI - Si parte martedì con la serata-evento F1 75 Live, lo show che si terrà alla O2 Arena di Londra in cui verranno svelate le livree e le squadre dei team di Formula 1 della stagione che sta per iniziare. Sky seguirà l’evento su Sky Sport F1, in streaming su NOW e sul sito skysport.itcon collegamenti durante tutto il giorno, con Davide Camicioli e Vicky Piria pronti a svelare tutti i dettagli della serata e a far vivere da vicino l’atmosfera del red carpet dalle 20.30. Start dell’evento previsto alle 21, con il grande show che verrà commentato da Carlo Vanzini, Matteo Bobbi e Roberto Chinchero. La durata prevista dello spettacolo è di due ore e ogni squadra avrà il suo momento - 7 minuti circa per squadra - nel corso della serata per svelare la propria livrea e presentare i piloti. Ci sarà anche tanto intrattenimento 'extra', ad esempio con la presenza dul palco dei Take That, la famosa band britannica pronta a intrattenere i fan presenti. Alla O2 Arena la conduzione è affidata all'attore e comico Jack Whitehall, ci sarà Machine Gun Kelly, la star della musica country statunitense Kane Brown e il compositore Brian Tyler che si presenterà come il suo alter-ego Are We Dreaming.

La serata delle presentazioni a Londra seguirà una scaletta ben precisa, iniziando alle 21:12 con la Kick Sauber, seguita alle 21:21 dalla Williams. Alle 21:31 sarà il turno della VCARB, mentre alle 21:42 toccherà alla Haas. Subito dopo, alle 21:50, sarà la volta della Alpine, seguita alle 21:59 dalla Aston Martin. La serata entrerà nel vivo alle 22:07 con la Mercedes, seguita alle 22:16 dalla Oracle Red Bull. Alle 22:25 sarà il momento della Ferrari, prima di chiudere alle 22:34 con la McLaren.

Al termine dell’evento, dalle 23, si continua con lo Speciale F1-25, con la scuderia di Maranello che svelerà la nuova Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, nel giorno del 127esimo anniversario dalla nascita di Enzo Ferrari. Nella stessa serata, infatti, non conosceremo solo i colori la nuova SF-25: oltre alla livrea che verrà svelata nello show di Londra, la Scuderia metterà a disposizione alcune immagini - dei rendering - della vettura pronta a scendere in pista per il campionato 2025. Seguiranno le prime analisi del nostro team, anche con Ivan Capelli in collegamento, per tracciare un primo identikit della monoposto

SHAKEDOWN A FIORANO E LE INTERVISTE - Mercoledì si scende in pista. Alle 10 in diretta da Fiorano i primi giri in pista della SF-25, con Carlo Vanzini e Matteo Bobbi che seguiranno lo shakedown della monoposto con le incursioni di Mara Sangiorgio, inviata in pista. Dopo i primi giri in circuito le parole dei piloti, con le interviste a Lewis Hamilton e Charles Leclerc in diretta dalle 17.15 su Sky Sport 24, Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

Si scaldano i motori per una straordinaria stagione da vivere nella Casa dello Sport di Sky, con continui aggiornamenti per tutta la stagione anche su skysport.it e sui canali social di Sky Sport.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA DUE GIORNI DI MOTORI

SU SKY SPORT F1 E IN STREAMING SU NOW

Martedì 18 febbraio

Ore 20.30: Studio Motori Pre Show [diretta]

Ore 21: F1-75 Live (in diretta anche su skysport.it)

Ore 23: Speciale SF-25 [diretta]

Mercoledì 19 febbraio

Ore 10: SF-25 il debutto (in diretta anche su Sky Sport 24)

Ore 17.15: Interviste piloti Ferrari (in diretta anche su Sky Sport 24)

