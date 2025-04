The Last of Us 2 arriva OGGI su Sky e NOW. Joel ed Ellie protagonisti in un mondo ancora più spietato

Dopo un primo ciclo di episodi da record, la nuova stagione della serie HBO e Sky Exclusive vincitrice dell’Emmy Award® The Last of Us, ispirata al celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation®, arriverà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 14 aprile, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti.

In questo secondo capitolo della serie, cinque anni dopo gli eventi della prima stagione Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) saranno trascinati in un conflitto fra di loro e contro un mondo persino più pericoloso e imprevedibile di quello che si erano lasciati alle spalle nella prima stagione di The Last of Us. Una serie che trascende il genere post-apocalitticoaffrontando temi universali, sviluppando personaggi sfaccettati e mettendo il dramma umano al centro di una narrazione emotivamente coinvolgente.

La seconda stagione di The Last of Us, in sette nuovi episodi, vede di nuovo protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni, rispettivamente, di Joel ed Ellie, insieme a Gabriel Luna che interpreta Tommy. Scopriamo più da vicino i protagonisti e il cast di attori.

JOEL (PEDRO PASCAL): Un sopravvissuto segnato dalla vita, che ora vive ritirato nel rifugio sicuro di Jackson, Wyoming, dove cerca faticosamente di salvare la sua relazione con Ellie andata in frantumi mentre affronta il costo delle scelte che ha fatto per tenerla in vita.

Un sopravvissuto segnato dalla vita, che ora vive ritirato nel rifugio sicuro di Jackson, Wyoming, dove cerca faticosamente di salvare la sua relazione con Ellie andata in frantumi mentre affronta il costo delle scelte che ha fatto per tenerla in vita. ELLIE (BELLA RAMSEY): Ora diciannovenne, lotta per l'indipendenza da Joel mentre inizia a tracciare un percorso per il suo futuro, anche se deve confrontarsi con domande inquietanti sul suo passato.

Ora diciannovenne, lotta per l'indipendenza da Joel mentre inizia a tracciare un percorso per il suo futuro, anche se deve confrontarsi con domande inquietanti sul suo passato. TOMMY (GABRIEL LUNA): Il fratello minore di Joel, ora marito e padre, che è un pilastro indispensabile dell'insediamento di Jackson, nonché il suo principale difensore.

Il fratello minore di Joel, ora marito e padre, che è un pilastro indispensabile dell'insediamento di Jackson, nonché il suo principale difensore. MARIA (RUTINA WESLEY) La leader fidata e di indubbia moralità della comunità in rapida espansione di Jackson, che ora lavora a stretto contatto con Joel per salvare quante più persone dal possibile pericolo del mondo infernale che si estende oltre le mura della loro città

Le new-entry nel cast invece includono:

ABBY (KAITLYN DEVER) : Una soldatessa esperta la cui visione in bianco e nero del mondo viene messa in discussione mentre cerca vendetta per coloro che amava

: Una soldatessa esperta la cui visione in bianco e nero del mondo viene messa in discussione mentre cerca vendetta per coloro che amava DINA (ISABELA MERCED) : Uno spirito libero la cui devozione per Ellie sarà messa alla prova dalla brutalità del mondo in cui vivono.

: Uno spirito libero la cui devozione per Ellie sarà messa alla prova dalla brutalità del mondo in cui vivono. JESSE (YOUNG MAZINO) : Un pilastro della sua comunità che mette i bisogni degli altri prima dei propri, a volte a costo di terribili conseguenze.

: Un pilastro della sua comunità che mette i bisogni degli altri prima dei propri, a volte a costo di terribili conseguenze. MEL (ARIELA BARER): Una giovane dottoressa la cui dedizione a salvare vite viene messa alla prova dalla dura realtà della guerra e del tribalismo.

Una giovane dottoressa la cui dedizione a salvare vite viene messa alla prova dalla dura realtà della guerra e del tribalismo. NORA (TATI GABRIELLE): Un medico militare che lotta per venire a patti con i peccati del suo passato.

Un medico militare che lotta per venire a patti con i peccati del suo passato. OWEN (SPENCER LORD) : Un'anima gentile intrappolata nel corpo di un guerriero, condannato a combattere un nemico che si rifiuta di odiare.

: Un'anima gentile intrappolata nel corpo di un guerriero, condannato a combattere un nemico che si rifiuta di odiare. MANNY (DANNY RAMIREZ) : Un soldato leale il cui atteggiamento solare nasconde il dolore di vecchie ferite e la paura di fallire quando i suoi amici avranno più bisogno di lui.

: Un soldato leale il cui atteggiamento solare nasconde il dolore di vecchie ferite e la paura di fallire quando i suoi amici avranno più bisogno di lui. ISAAC (JEFFREY WRIGHT): Il silenzioso e potente leader di un grande gruppo di miliziani che cercava la libertà ma è invece rimasto impantanato in una guerra senza fine contro un nemico sorprendentemente pieno di risorse.

Infine, Catherine O'Hara è guest star della nuova stagione.

Basata sull’acclamato franchise videoludico sviluppato da Naughty Dog per le console PlayStation®, “The Last of Us” è scritta e prodotta esecutivamente da Craig Mazin e Neil Druckmann. La serie è una co-produzione con Sony Pictures Television ed è prodotta esecutivamente anche da Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan ed Evan Wells. Società di produzione: PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint e Naughty Dog.



Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive