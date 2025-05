Goodison Park tra leggenda e rinascita: Di Canio nel nuovo stadio dell’Everton su Sky e NOW

Appuntamento con il quarto episodio stagionale del Di Canio Premier Special: Goodison Park, la storia è già futuro, dedicato allo storico stadio dell’Everton eall’analisi del nuovo impianto che da agosto ospiterà la squadra: venerdì 23 maggio, alle 19.30 e alle 22 su Sky Sport Uno, alle 23.30 su Sky Sport Calcio, in streaming su NOW e disponibile on demand.

“Goodison Park, la storia è già futuro”, l’ultima uscita del Di Canio Premier Special, ripercorre la storia dello storico stadio dell’Everton, dove il 18 maggio si è tenuta l’ultima partita della squadra. Ma anche l’analisi, direttamente sul luogo, dell’impianto che da agosto sarà il nuovo scenario degli inglesi, bellissimo per struttura, ambientazione- sulle rive del fiume Mersey -, vivibilità e visibilità, con gradinate ripide e vicine al campo.

Il club, dopo 133 anni di passione, di pubblico a ridosso del terreno di gioco, immerso nel blu a dominare lo scenario visivo, di intimità, desiderava che la nuova arena riproducesse al massimo quanto era stato lasciato a Goodison Park. Anche nei dettagli e negli omaggi.

Paolo Di Canio in quell’impiantoha compiuto uno dei gesti di sportività più memorabili degli ultimi decenni e racconta proprio come le scelte decorative apparentemente banali riflettono invece la volontà di citare gli elementi che hanno reso unico Goodison Park, il primo stadio inglese, quando venne costruito, completo e totalmente pensato per il calcio, in un’epoca in cui altri erano divisi a metà con il cricket o non avevano ancora osato pensare in grande.

Molto interessante la lista di innovazioni messe in atto da quell’Everton, impegnato a cercare uno stadio nuovo dopo aver lasciato Anfield, che aveva contribuito a fondare e che dal 1892 divenne poi il campo dei maggiori rivali, il Liverpool. Una vicenda di storia, geografia, influenze, società, un passaggio tra passato e futuro grazie anche a una tecnologia di avanguardia.

DI CANIO PREMIER SPECIAL: GOODISON PARK, LA STORIA È GIÀ FUTURO

Su Sky e in streaming su NOW. Disponibile on demand.

Venerdì 23 maggio

Sky Sport Uno e NOW Alle 19.30 e alle 22.00

Sky Sport Calcio e NOW Alle 23.30

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming