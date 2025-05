Da Rivoluzione a Evoluzione: Sky TG24 ridefinisce il suo ruolo nell'Era Digitale

Nata oltre vent'anni fa con l'ambizione di rivoluzionare il panorama dell'informazione continua in Italia, Sky TG24 si trova oggi in una fase di profonda "evoluzione". Un cambiamento dettato non solo dalla maturazione interna, ma soprattutto dalla "rivoluzione digitale", un elemento che ha radicalmente alterato il modo in cui le notizie vengono prodotte, distribuite e consumate. L'incontro con Giuseppe Debellis, attuale direttore di Sky TG24, e Alberto Infelice ha offerto al Festival della Tv Dogliani 2025 una prospettiva dettagliata su questo percorso. Inizialmente intitolato "La Rivoluzione di Sky TG24", il dibattito ha suggerito un cambiamento di terminologia, riconoscendo che l'attuale fase è più un'evoluzione continua piuttosto che un singolo atto rivoluzionario.

Una Nascita Rivoluzionaria (Non la prima, ma diversa) – Sky TG24 non è stato il primo canale all-news in Italia; questo primato appartiene a Rai News, nato alla fine degli anni '90. Tuttavia, Sky, nata nel 2003 dalla fusione di Tele+ e Stream ha portato una ventata di novità e ha cambiato il "paradigma" delle all-news nel paese. Rispetto a Rai News24, che manteneva caratteristiche e strutture legate alla produzione tradizionale Rai e redazioni composte da giornalisti di lunga data, Sky TG24 si presentava con un approccio più internazionale, maggiore leggerezza, dinamicità e modernità. Questa nascita è stata definita una "rivoluzione".

L'Impatto del Digitale: Dalla Velocità all'Approfondimento – Per i primi dieci anni circa, le all-news televisive, Sky TG24 inclusa, erano percepite come la cosa "più veloce che esisteva nella produzione giornalistica". Fungevano da "super agenzie" che distribuivano notizie direttamente al pubblico. La rivoluzione digitale ha spazzato via questo primato di velocità. Oggi, la rapidità con cui le notizie circolano sui social media e sulle piattaforme digitali ("digital properties" o "digital platform") supera quella raggiungibile con il mezzo televisivo. Di fronte a questa realtà, Sky TG24 ha compiuto una scelta strategica: non inseguire una velocità diventata estrema e irraggiungibile per la TV, ma "andare sull'approfondimento". Questo cambiamento ha modificato la natura stessa della testata. Mentre alla nascita l'approfondimento non era una parte centrale del DNA di Sky TG24, oggi oltre il 50% della sua produzione in diretta è dedicata all'approfondimento. Nonostante ciò, Sky TG24 continua a produrre un elevato volume di ore di diretta: 21 ore al giorno, per un totale di 6.900 ore annue.

Non Solo Canale, Ma "Testata": Un'Identità Multimediale – In linea con l'evoluzione digitale e la frammentazione del pubblico, Sky TG24 non si considera più "soltanto un canale televisivo". Pur mantenendo una "forte identità televisiva", si definisce una "testata", un termine considerato "estremamente nobile" dal direttore. A differenza della parola "piattaforma", vista come abusata e che descrive solo un luogo di distribuzione, "testata ha un'idea precisa, racconta chi sei". Oggi Sky TG24 è una testata che distribuisce i suoi contenuti non solo attraverso la televisione (che rimane la "fonte primaria di distribuzione"), ma anche tramite sito web, social media, podcast, eventi e "qualunque cosa". L'obiettivo è essere presenti "ovunque" ci sia il pubblico, sfruttando tutti i mezzi disponibili, inclusi quelli che potrebbero nascere in futuro.

La Gestione dei Grandi Eventi: Preparazione e "Essere i Migliori" – I grandi eventi di cronaca o di rilevanza globale sono momenti cruciali che mettono in risalto il lavoro di Sky TG24. Eventi come l'elezione di un Papa ("Papa Leone XIV" è citato come esempio recente), la morte di Papa Francesco o eventi improvvisi come l'incendio di Notre Dame richiedono una preparazione meticolosa e anticipata. Per eventi prevedibili come la morte di un Papa, la preparazione inizia molto prima. Comprende la pianificazione logistica, come l'opzionamento e il pagamento di postazioni strategiche con vista sul Vaticano (come le celebri terrazze), e l'organizzazione dettagliata della squadra e della produzione. L'obiettivo è essere pronti a trasmettere le immagini cruciali nel minor tempo possibile. In un caso citato, Sky TG24 è stato il primo canale televisivo al mondo, secondo Reuters, a dare la notizia della morte di Papa Francesco, un successo attribuito alla preparazione. Anche durante il Conclave, la preparazione non si limita a ricevere le immagini prodotte dai media vaticani, ma include la disponibilità di esperti pronti a interpretare immediatamente eventi come la fumata bianca. Nell'era digitale, dove chiunque con un device può trasmettere immagini per primo, l'obiettivo di Sky TG24 è diventato quello di "essere i migliori" nel raccontare un evento, anche se non si è i primissimi. Fare informazione significa farla "meglio di chi lo fa in maniera amatoriale".

Equilibrio tra Sensibilità e "Cinismo" Necessario – Il giornalismo all-news richiede un delicato equilibrio tra la sensibilità umana di fronte a eventi spesso drammatici e un certo "cinismo" necessario per svolgere il proprio dovere informativo. Prepararsi per eventi che possono implicare la fine della vita di una persona, pur suonando "brutto", è parte integrante del mestiere per poter offrire un servizio. Il segreto per mantenere questo equilibrio risiede nella "qualità umana e professionale delle persone" che compongono la redazione e la produzione. È necessario avere un "approccio sensibile", ma la competenza e la preparazione permettono di svolgere il lavoro senza essere travolti dall'emotività. Momenti di emotività in onda sono ammessi e possono rendere la televisione più autentica. Il direttore Debellis sottolinea la fortuna di guidare un "gruppo straordinario" di "professionisti unici" che lavorano come un "corpo estremamente compatto". A proposito di perfezione, sebbene il direttore abbia una tendenza alla cura, riconosce la necessità di fare compromessi e che "non tutto può essere perfetto o deve essere perfetto". Paradossalmente, una certa quota di "imperfezione" può rendere il lavoro più umano e autentico agli occhi del pubblico, facendogli percepire la difficoltà e l'importanza del mestiere. L'episodio del giornalista Marco Di Fonzo a Montecitorio con una signora che compare alle sue spalle dicendo "maledetti" è citato come esempio di come un imprevisto gestito bene possa diventare un momento di umanità apprezzato.

Indipendenza e Neutralità: Un Punto Fermo – Un altro pilastro dell'identità di Sky TG24 è la sua ferma posizione di luogo "libero, indipendente, neutrale, non partigiano". Chiunque partecipi o appaia su Sky TG24 deve sottostare alle sue regole. Nei confronti politici, l'approccio è oggettivato da regole precise come il "tempo di parola" e il "diritto di replica". Nonostante la naturale tendenza della politica a cercare di influenzare l'informazione, Sky TG24 resiste a queste pressioni. Un indicatore del fatto che il lavoro è svolto "dignitosamente" è ricevere lamentele da "tutti" gli schieramenti politici ("dal primo partito della maggioranza all'ultimo dell'opposizione") in un arco temporale.

Il Futuro: Ovunque, con Contenuti di Qualità – Guardando al futuro, la visione di Sky TG24 è chiara: essere "ovunque". L'informazione deve stare dove si trova il pubblico, che è sempre più frammentato su una moltitudine di piattaforme: televisione, social, siti, stampa, eventi. La decisione di mantenere una presenza su piattaforme come X (ex Twitter), anche dopo il cambio di proprietà con Elon Musk, riflette questo principio: è necessario essere presenti dove il pubblico frequenta. Il dibattito si concentra sul fatto che il valore non risiede nel "luogo" o nel "mezzo" di distribuzione, ma nella "qualità del contenuto". Sky TG24 punta a produrre informazione "bene" e a distribuirla attraverso "qualunque mezzo tecnologico" possa veicolare contenuti informativi, anche immaginando scenari futuristici come un "ticker sulle stringhe delle scarpe". Se si fa buona informazione, indipendentemente dalla piattaforma, si ha un futuro.

