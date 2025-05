Sky Inclusion Days e Sky TG24 Live In Milano: due giorni per cambiare il futuro tra dialogo e diversità

Raccontare i grandi cambiamenti in atto, promuovere lo scambio di idee e il dialogo, analizzare il presente per guardare al futuro di una società più consapevole, realmente inclusiva e capace di valorizzare le differenze. Con questo spirito Sky Italia organizza due giorni di incontri e approfondimenti che il 3 e 4 giugno vedranno il Teatro Dal Verme di Milano trasformarsi in un set d’eccezione, dove si alterneranno numerosi ospiti provenienti da ambiti diversi: dalle istituzioni alla cultura, dal cinema e lo spettacolo allo sport, fino alla scienza e alla tecnologia.

In particolare, la giornata del 3 giugno sarà dedicata agli Sky Inclusion Days, con il patrocinio del Comune di Milano. La terza edizione dell’evento Sky è dedicata ai valori del rispetto e della collaborazione e a promuovere l’ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, tra reale e digitale per diffondere il cambiamento. Un invito ad accettare le diversità come un valore.

Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia, dichiara:

“Gli Sky Inclusion Days, arrivati alla terza edizione, nascono per creare uno spazio autentico di confronto, per una cultura del dialogo e dell’inclusione. Raccontare e ascoltare storie vere è il modo più efficace per trasformare in azioni concrete i valori che guidano ogni giorno il nostro lavoro in Sky. Per questo usiamo la forza della nostra voce e la nostra capacità di coinvolgere per valorizzare tutte le diversità che caratterizzano il nostro Paese, siano esse culturali, sociali, etniche, religiose e perché no, anche culinarie! E lo facciamo senza affidarci a stereotipi ma con serietà e cura. Così come, allo stesso modo, affrontiamo sin dal primo giorno i temi da sempre nel Dna della nostra azienda: l’informazione, lo sport e l’intrattenimento”.

A partire dalle 10.00, il tema verrà affrontato in moltissimi ambiti in compagnia degli ospiti presenti, tra cui: Sabrina Barnabei, Giorgio Minisini e Arianna Sacripante, rispettivamente allenatrice e nuotatori artistici – Progetto Filippide; lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese; il rapper e attivista Brazzo; l’attrice, regista e sceneggiatrice Valeria Bruni Tedeschi; il fondatore e presidente dell’associazione Kayrós, Don Claudio Burgio; la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica FIGC, Federica Cappelletti; lo stand up comedian Daniele Gattano; la calciatrice Alia Guagni; la campionessa olimpica e mondiale di canoa Josefa Idem; la scrittrice Camilla Mancini;il presidente di Take Group, Marco Di Marco; la vincitrice dell’ultima edizione di X Factor Mimì; la canoista Giorgia Minzoni; l’alpinista,pilota di elicottero e autore, Simone Moro;il presidente di Fondazione Bullone Bill Niada;l’assessora al Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Servizi Civici e Generali del Comune di Milano Gaia Romani; il campione del mondo di nuoto Matteo Rivolta; la campionessa paralimpica e mondiale, Ambra Sabatini;il professore di fisica, Vincenzo Schettini; l’attrice e comica salita alla ribalta con GialappaShow Giulia Vecchio; la presidente di Fondazione Diversity, Francesca Vecchioni; l’ex calciatore e campione del mondo Gianluca Zambrotta e una rappresentanza di giocatori e dirigenti dell’Aquila Basket Trento.

Alle 18.30, uno speciale momento con Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo 2025 e reduce dal grande successo all’Eurovision Song Contest. Un appuntamento per celebrare l’unicità di ogni percorso e il valore della diversità come forza per realizzare i propri sogni.

La serata del 3 giugno sarà invece un viaggio nel mondo della comicità. Alle 21.00 saliranno sul palco Federico Basso, Nuzzo e Di Biase, Stefano Rapone e Luca Ravenna per ‘Stories di comicità’. Una serata alla scoperta del dietro le quinte della stand up comedy. Racconti, ricordi e aneddoti con alcuni dei più prestigiosi protagonisti della scena italiana, intervistati dal vicedirettore di Sky TG24 Omar Schillaci.

Il 4 giugno sarà invece la volta di Sky TG24 Live In Milano, il format ideato dal canale all news che porta l’informazione a contatto con l’opinione pubblica. A partire dalle 9.30, si affronteranno i temi di maggiore attualità, con l’intervento di ospiti nazionali e internazionali, per riflettere sulle trasformazioni sociali, economiche, culturali e geopolitiche in atto. Al centro degli approfondimenti, gli sviluppi e gli effetti dei conflitti in Medioriente e in Ucraina, l’elezione del nuovo Pontefice Leone XIV, la politica italiana, la crisi climatica, l’intelligenza artificiale e le sfide delle nuove generazioni.

Il direttore di Sky TG24, Giuseppe De Bellis, dichiara:

“Le conseguenze delle grandi tensioni geopolitiche ed economiche sono il cuore del racconto quotidiano che Sky TG24 fa su tutti i suoi canali: dalla tv, al web, dai social ai podcast. 'Sky TG24 Live In', come accade ogni sei mesi, sarà un altro luogo dedicato alla comprensione della quotidianità e del futuro: lo faremo con grandi ospiti e con i nostri giornalisti, lo faremo con la capacità di approfondimento che abbiamo dimostrato in questi anni e senza dimenticare la centralità del luogo che ci ospita, ovvero Milano. Ma, come sempre, nel nostro format non mancheranno i temi sociali e quelli presenti nel dibatto pubblico: la questione giovanile, l’intelligenza artificiale, le nuove frontiere della salute, tutti argomenti destinati a cambiare le nostre vite".

Tra gli ospiti che prenderanno parte alla lunga giornata di approfondimenti: Stefania Andreoli, psicoterapeuta e scrittrice; Zvonimir Boban, dirigente sportivo, leggenda del calcio e commentatore Sky Sport; Elena Bonetti, Presidente di Azione; Francesco Cajani, Sostituto procuratore di Milano; Guido Crosetto, ministro della Difesa; Giulio Deangeli, Neuroscienziato e autore di “Il metodo geniale”; Maura Gancitano, filosofa e scrittrice Tlon; Maurizio Landini, segretario Generale CGIL; Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Alessandro Padovani, Presidente Società Italiana di Neurologia; Alberto Pellai, medico psicoterapeuta Università Studi Milano; Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell’Università degli Studi di Milano; Card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme; Matteo Renzi, Presidente Italia Viva; Paolo Setti Carraro, fratello di Emanuela Setti Carraro; Giuseppina Torre, Pianista; Pablo Trincia, giornalista, autore e podcaster; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy e Stefano Zecchi, filosofo e scrittore.

Tutti gli appuntamenti di entrambe le giornate saranno trasmessi in diretta sul canale 501 – Sky TG24 Primo Piano – e sul canale 251 di Sky Sport, con finestre live anche sul canale 500 di Sky TG24, il tutto anche in streaming su skytg24.it. Il programma aggiornato in tempo reale e tutte le informazioni per registrarsi e partecipare gratuitamente sono disponibili su tg24.sky.it.

Sky TG24 Live In Milano si avvale delle partnership con: Asacert - Assessment & Certification, Banco BPM S.p.A, Confcommercio, Edison, Gewiss, Google Cloud, Candiolo - Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, la Rinascente S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., Quaglia Antica Distilleria dal 1890, UBER ITALY S.R.L, Valore D e con il supporto non condizionato di Novo Nordisk. - Radio media partner: RTL 102.5 - Media partner: Urban Vision

Hashtag ufficiali #SkyInclusionDays e #skytg24LiveIn

Sito tg24.sky.it