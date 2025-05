Uefa Conference League Finale 2025, Real Betis - Chelsea (diretta tv Sky Sport, TV8, NOW)

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2024/2025

mercoledì 28 maggio 2025

LA FINALE

REAL BETIS - CHELSEA



SU SKY SPORT E IN STREAMNG SU NOW



Tutto il giorno aggiornamenti live su Sky Sport 24, studi pre e post-partita a partire dalle 20, anche in 4K,



Studi pre e postpartita affidati a Mario Giunta

insieme ai suoi ospiti tra cui BEPPE BERGOMI,

MARCO BUCCIANTINI E ANDREA MARINOZZI



TV8 EUROPA LEAGUE NIGHT

in diretta in chiaro REAL BETIS - CHELSEA

Mercoledi 28 Maggio dalle 21:00 su TV8 (prepartita dalle 20:30)

Nella Casa dello Sport, da mercoledì 28 maggio, tanti appuntamenti da non perdere su Sky e in streaming su NOW con la finale di UEFA Conference League 2024/2025, e l’intervista esclusive di Sky Sport a Riccardo Calafiori.

REAL BETIS-CHELSEA – Live dallo Stadion Wrocław di Breslavia, Polonia, Real Betis e Chelsea si affronteranno per aggiudicarsi il secondo titolo continentale della stagione. Dopo aver battuto la Fiorentina in semifinale, gli uomini di Manuel Pellegrini sfideranno i Blues di Enzo Maresca, usciti vincitori dalla doppia sfida contro il Djurgårdens. Calcio d’inizio previsto alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, con la telecronaca di Davide Polizzi e il commento tecnico di Lorenzo Minotti. Sky seguirà minuto per minuto l’avvicinamento alla partita con collegamenti tutto il giorno live su Sky Sport 24 e con gli studi dedicati pre e post-partita, a partire dalle 20, con Mario Giunta in compagnia di Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi e Marco Bucciantini.

Il Real Betis giocherà la sua prima finale in una delle maggiori competizioni europee, diventando la 12^ squadra spagnola a riuscirci e la prima a raggiungere per la prima volta questo traguardo dopo il Villarreal nel 2020/21, che vinse l'Europa League ai rigori contro il Manchester United. Il Chelsea ha vinto la Coppa delle Coppe UEFA (1971, 1998), la Champions League (2012, 2021) e l'Europa League (2013, 2019) e potrebbe diventare la prima squadra della storia a vincere quattro differenti maggiori tornei UEFA. Le squadre spagnole hanno vinto tutte le ultime nove finali giocate nelle maggiori competizioni europee contro avversarie inglesi. L'ultima squadra di Premier League a battere una squadra di Liga in una di queste sfide è stata il Liverpool, contro l'Alavés in Coppa UEFA nel 2001 (5-4). Questa è la terza finale di una delle principali competizioni europee che si giocherà in Polonia. Le due precedenti sono state vinte da squadre spagnole: il Siviglia ha battuto il Dnipro nel 2015 e il Villarreal ha battuto il Manchester United nel 2021, entrambe in UEFA Europa League. Il Real Betis ha vinto solo una delle otto partite contro giocate avversarie inglesi tra tutte le competizioni (1N, 6P), sebbene quella vittoria sia arrivata proprio contro il Chelsea, nella UEFA Champions League 2005/06. Il Chelsea ha perso tre delle ultime quattro partite contro squadre spagnole nelle maggiori competizioni europee (1V), tutte contro il Real Madrid in UEFA Champions League tra il 2022 e il 2023: tante sconfitte quante ne aveva subite nelle precedenti 29 gare giocate in questi tornei contro avversarie di questa nazione (11V, 15N – Supercoppa Europea esclusa).

SPECIALE CALAFIORI –Continuano le grandi interviste di Sky Sport. Da sabato 31 maggio, alle 17.45, su Sky Sport Uno e NOW appuntamento esclusivo con Riccardo Calafiori, il difensore azzurro dell’Arsenalche a Londra ha raccontato la propria carriera e non solo al microfono di Valentina Mariani. Speciale Calafiori “Gioca, Suona, Sogna”,è il ritratto di un calciatore che, a soli 23 anni, ha già giocato in molte squadre importanti: dalla Roma (il sogno e la tensione di giocare nella sua squadra del cuore) all’Arsenal in Premier League (suo grande desiderio), passando per il capitolo più bello fin qui, il Bologna: “Abbiamo fatto qualcosa di incredibile non solo a livello calcistico ma anche umano, è qualcosa che rimarrà”. Il giocatore dell’Arsenal ha parlato anche della sua vita da calciatore a Londra: “La Premier era il mio sogno. Voglio sempre migliorare e per farlo cerco di rubare il più possibile dagli avversari, Van Dijk e Bastoni su tutti”. Un racconto sul calcio, ma anche sulla passione per la musica, con una promessa mantenuta a Sky Sport e i sogni per il futuro. L’intervista, in replica durante tutto il weekend, è disponibile anche on demand.

LA COPERTINA - La copertina di Conference League che introdurrà gli studi di mercoledì 28 maggio, giorno della finale tra Chelsea e Betis Siviglia, è sulle note degli Stereophonics.

Il brano è “Make It On Your Own”, singolo uscito insieme all’attesissimo, tredicesimo, album “Make 'em Laugh, Make 'em Cry, Make 'em Wait”. La band ha appena concluso la tappa statunitense del tour mondiale che li vedrà esibirsi di fronte a oltre 500.000 persone nel corso dell'estate, tra spettacoli da headliner e partecipazioni a festival, e che li vedrà impegnati in alcuni dei loro più grandi show in tutto il mondo fino ad oggi.

SKY EUROPA LEAGUE 2024/25 DIRETTA - PALINSESTO E TELECRONISTI

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2025

dalle 20 e al termine della partita : Studio Europa League

in studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Marco Bucciantini





: in studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Marco Bucciantini ore 21 Uefa Conference League 2024/25 Finale: REAL BETIS vs CHELSEA

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Davide Polizzi - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Valentina Mariani

Iberici per la prima storica coppa europea. Chelsea per il quinto trofeo europeo nelle ultime 14 stagioni, dopo due Champions League e due Europa League.





