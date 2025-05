Heysel. La tragedia: la serie evento Sky Sport a 40 anni dalla strage, in esclusiva anche su NOW

Stadio Heysel, 29 maggio 1985. Nessun tifoso o appassionato di calcio può restare indifferente a questa data. Quel giorno, nel vecchio e fatiscente stadio dell’Heysel, a Bruxelles, la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool si trasformò in un’assurda tragedia: trentanove persone, trentadue delle quali italiane, persero la vita, schiacciate e calpestate da una massa umana, sotto gli occhi sgomenti di centinaia di migliaia di telespettatori sintonizzati per assistere alla sfida tra le due squadre più forti d’Europa.

Il 29 maggio 2025, a quarant’anni dalla strage, Sky Sport ( in streaming su NOW ) propone una docu-serie inedita in Italia, presentata al Festival del Cinema di Roma nel 2022: Heysel. La tragedia (titolo originale The Heysel Tragedy), basata sull’opera “Heysel. Une tragédie européen” di Jean-Philippe Leclaire, vicedirettore de L’Équipe, realizzata insieme al documentarista Eddy Pizzardini, con la regia di Jan Verheyen.

Attraverso le testimonianze dirette dei protagonisti e un repertorio video di straordinaria potenza visiva — con molte immagini inedite provenienti dagli archivi di BBC, RTBF e RAI — la docu-serie ricostruisce passo dopo passo l’intera vicenda, riportando alla luce le storie personali e i destini di coloro che partirono per assistere a una partita e non tornarono mai più.

Heysel. La tragedia è un’opera corale, un racconto di cronaca asciutto e imparziale, privo di aggettivi e di voce narrante. Affronta i fatti da ogni prospettiva: dai sopravvissuti e dai familiari delle vittime italiane, ai tifosi inglesi; dalle forze dell’ordine belghe ai funzionari della UEFA e della Federazione belga; dai leader politici, avvocati e magistrati, ai giocatori di quella sera che hanno scelto di raccontare la propria verità: Mark Lawrenson e Sammy Lee per il Liverpool; Stefano Tacconi, Sergio Brio e Massimo Briaschi per la Juventus.

Molto efficace è anche l’uso della grafica: schemi chiari illustrano la disposizione all’interno dello stadio, mentre cerchietti colorati evidenziano i testimoni, permettendo di individuarli nella folla e seguirli sugli spalti del settore Z. Qui li vediamo muoversi, travolti o feriti, disperati, mentre gridano e piangono accanto ai loro cari o cercano di soccorrere chi è in difficoltà.

Heysel. La tragedia collega ogni tassello e lascia, alla fine, la netta impressione che quanto accaduto non sia stato un semplice incidente, ma il tragico risultato di una catena di errori, sottovalutazioni e colpe, che insieme hanno generato un letale tsunami umano.

Considerato da molti il “documentario definitivo” sulla tragedia del 29 maggio 1985, Heysel. La tragedia si compone di sei episodi da 53 minuti ciascuno, che raccontano le cause della catastrofe e le sue conseguenze, tracciando un filo narrativo che arriva fino ai giorni nostri.

Ogni capitolo ha un titolo evocativo che riassume in una sola parola il suo contenuto: PREPARATIVI, CROLLO, SPETTACOLO, RESPONSABILI, COLPEVOLI, PERDONO.

Il primo episodio racconta l’attesa della partita, i segnali ignorati e le prime violenze; il secondo documenta il crollo del muro del settore Z, l’inadeguatezza delle forze dell’ordine e lo stato disastroso dello stadio; il terzo si concentra sulla decisione di giocare, sull’assurdità del match e sul rientro a casa. Gli ultimi tre episodi affrontano la tragedia di Hillsborough, il lungo iter giudiziario e le sue conseguenze, fino ad arrivare alla riflessione finale su come, ancora oggi, la violenza negli stadi sia un problema irrisolto, ma anche su ciò che da quella tragedia è stato imparato.

I sei episodi della docu-serie Heysel. La tragedia saranno trasmessi in sequenza su Sky Sport Calcio dalla mezzanotte del 28 alle 24 di giovedì 29 maggio; su Sky Sport 24 e su Sky Documentaries, tutti in streaming su NOW e disponibili on demand. Inoltre, sempre il 29 maggio, su Sky Arte alle 21, su Sky Sport Uno alle 22 e alle 00.15, e in streaming su NOW, andrà in onda lo Juventus Creator Lab Original “Verso Altrove”, un documentario che racconta il processo creativo e il significato del memoriale realizzato da Juventus nell’area della Continassa, che trasforma il ricordo in riflessione e invita a guardare al futuro.

Nel documentario, l’opera di Luca Vitone diventa un ponte tra memoria e futuro. Attraverso le immagini della costruzione e le voci dell’artista, del curatore Luca Beatrice, di Fabrizio Landini, nipote di Giovacchino, vittima dell’Heysel e di Paolo Garimberti, presidente dello Juventus Museum (che il 29 maggio 1985 era quasi giunto nei pressi dello stadio Heysel quando, per questioni di sicurezza, a causa dei disordini in atto, fu invitato a tornare indietro in Italia), si esplorano il processo creativo e il significato dell’opera. Alternando fasi di realizzazione, testimonianze e riflessioni sul ricordo, il racconto mostra come l’arte possa portare a interrogarsi sul senso della memoria collettiva. Il percorso del visitatore, che attraversa l’opera fino un cannocchiale con le lenti rovesciate, invita simbolicamente a guardare non ciò che è vicino, ma ciò che è lontano, suggerendo un passaggio dallo spazio fisico a quello interiore.

Ep. 1 – Preparativi. Il racconto comincia qualche giorno prima della finale, descrive il fenomeno hooligans di quegli anni, l'episodio racconta l'arrivo a Bruxelles dei tifosi inglesi e dei tifosi italiani, illustra le prime avvisaglie di negligenza da parte degli organizzatori nel sottovalutare i pericoli ed evidenzia la condizione fatiscente dello stadio, spiega come il settore Z sia passato da zona neutrale a settore riservato quasi esclusivamente ai tifosi della Juve, descrive le clamorose falle nella sicurezza e racconta l'inizio degli scontri, circa un'ora prima dell'inizio della partita, fino al crollo del muro.





