Money Road su Sky e NOW: ascolti boom e tensione alle stelle nel debutto dello show di Fabio Caressa

Fabio Caressa ha dato ufficialmente il via all’esperimento sociale di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, che per altri cinque giovedì sarà su Sky e in streaming su NOW, anche in simulcast in chiaro su TV8 (ed è sempre disponibile on demand). Ed è stata, dal punto di vista degli ascolti, una grande partenza: il primo episodio del nuovo show Sky Original prodotto da Blu Yazmine – ieri su Sky Uno/+1, TV8, Cielo e on demand – ha segnato nel complesso una Total Audience di 1.010.000 spettatori con il 3,8% di share (in tv 4.591.000 contatti).

Sui social è stato lo show più discusso nella serata di ieri (21,5mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 25,4mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 - fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Ieri sera, nel primo episodio, la presentazione dei 12 partecipanti: Alessandro, 38 anni, Milano, creativo; Alice, 24 anni, Roma, project manager; Alvise, 23 anni, Vicenza, content creator; Benedetta, 53 anni, Milano, casalinga; Danielle, 27 anni, Roma, atleta; Enrico, 51 anni, Roma, ex imprenditore; Francesco, 62 anni, Torino, ex dirigente; Grazia, 37 anni, Acireale (Catania), fruttivendola; Marco, 22 anni, Milano, stylist; Roberta, 47 anni, Roma, ex manager; Saveria, 38 anni, Vellezzo Bellini (Pavia), tatuatrice; Yaser 35 anni, Milano, odontoiatra. Riuniti nell’ufficio mobile di Fabio, costruito nel cuore della giungla malese, i 12 hanno scoperto di essere la “Compagnia delle tentazioni” e soprattutto cosa li attende: in un contesto di rigida privazione, avendo a disposizione solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza (acqua, riso e fagioli), dovranno affrontare 12 giorni di trekking in più tratte in questa natura bellissima ma ostile e proibitiva, con un clima insopportabile (anche 40 gradi e il 98% di umidità) cercando di rimanere uniti e soprattutto di non cedere alle continue e irresistibili tentazioni che potrebbero facilitare la loro sopravvivenza a cui verranno sottoposti; ogni volta che cederanno intaccheranno il montepremi finale, che alla partenza era di 300mila euro: chi nell’ultimo episodio arriverà al traguardo avrà la possibilità di partecipare alla divisione della cifra disponibile.

L’esperimento è iniziato appena i 12 partecipanti hanno superato il portale di ingresso che ha dato via al trekking: faticosissimo, pieno di insidie, in mezzo a una natura affascinante e misteriosa, ma anche intricata e complicatissima da superare. E soprattutto piena zeppa di tentazioni irresistibili a far gola ai partecipanti: un mezzo su cui caricare lo zaino per alleggerire la fatica, dal valore di 500 euro; un carretto ambulante per caffè da 150 euro e cappuccino e dolci da 200 euro ciascuno; un massaggio ai piedi di 15 minuti da 300 euro; un pezzo di pizza, 200 euro a trancio; hotel di lusso con aria condizionata e colazione luculliana al prezzo di 2000 euro per ciascun letto matrimoniale occupato; le indicazioni per un sentiero breve e comodo rispetto al sentiero più lungo e difficile, da accettare o meno ma all’unanimità, per la “modica” spesa di 5000 euro; la possibilità di riprendere in mano il proprio telefono, senza però poter effettuare chiamate, al prezzo di 250 euro al minuto. Come ha ripetuto Fabio più volte in puntata “nessun giudizio, solo scelte e conseguenze”. Eppure ogni tentazione ha provocato un dibattito, che spesso si è acceso con toni piuttosto duri: resistere o cedere? Alleggerire temporaneamente la fatica o stringere i denti per il bene del gruppo? Alla fine del primo episodio, tutte le tentazioni accettate hanno portato il montepremi a 293.300 euro, ma soprattutto il pubblico è rimasto dinanzi a un colpo di scena: Roberta, eletta guida del gruppo dagli stessi partecipanti, ferma nel pieno dell’indecisione davanti a un bancomat, chiamata a decidere se prelevare – all’insaputa dei colleghi – 0, 1500, 2500 o 4000 euro da togliere dal montepremi complessivo e da versare poi direttamente sul proprio conto in maniera permanente e definitiva. Cosa avrà scelto la donna?

MONEY ROAD – OGNI TENTAZIONE HA UN PREZZO

Dal 29 maggio tutti i giovedì, per sei settimane,

alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW e anche in simulcast in chiaro su TV8,

sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive