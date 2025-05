Uefa Champions League Finale 2025, Paris Saint Germain - INTER (diretta tv Sky Sport, TV8, NOW)

È il grande giorno della finale di Champions League tra Inter e Psg.

Fischio d'inizio alle 21

alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera

(in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, TV8 e in streaming su NOW).

Tutte le news, le formazioni e gli aggiornamenti in tempo reale su Sky Sport 24

Telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi

I NUMERI DELLA FINALE - Questo è il primo incontro ufficiale in assoluto tra Inter e Psg ed è la seconda finale di Coppa dei Campioni/Champions League tra una squadra italiana e una francese, dopo la vittoria del Marsiglia sul Milan per 1-0 nel 1993, nell'unica occasione in cui una squadra francese ha vinto il trofeo. Anche quella finale si è giocata a Monaco. Questa è la settima partecipazione dell'Inter alla finale di Coppa dei Campioni/Champions League, vincendo il trofeo tre volte (1964, 1965 e 2010). La squadra nerazzurra ha perso l'ultima finale, 1-0 contro il Manchester City nel 2023. Questa è la seconda partecipazione del Psg alla finale di Coppa dei Campioni/Champions League, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Bayern Monaco nella stagione 2019-20. Il Psg è comunque l'ultima squadra francese ad aver vinto un grande trofeo europeo: la Coppa delle Coppe 1995-96. Le squadre francesi hanno vinto solo due delle 15 finali disputate nelle principali competizioni europee: una su sette in Coppa dei Campioni/Champions League, una su tre in Coppa delle Coppe e nessuna su cinque in Coppa UEFA/Europa League. Questa sarà la quinta finale di Coppa dei Campioni/Champions League a Monaco di Baviera. I vincitori di ciascuna delle quattro precedenti edizioni si aggiudicavano il trofeo per la prima volta, una serie che il Paris Saint-Germain cercherà di proseguire (Nottingham Forest nel 1979, Marsiglia nel 1993, Borussia Dortmund nel 1997, Chelsea nel 2012). L'Inter ha segnato 26 gol in Champions League in questa stagione, eguagliando il suo record in una stagione di una grande competizione europea (26 anche nel 2002-03). La squadra meneghina ha segnato almeno due gol in tutte le sei partite a eliminazione diretta e potrebbe diventare la terza squadra a riuscirci in ognuna di queste gare in una stagione, finale inclusa, dopo il Real Madrid nel 1959-60 (7 partite) e il Milan nel 1993-94 (2 partite).

PRODUZIONE TV DELLA FINALE - La produzione internazionale della finale UEFA vedrà DAZN Dach come host broadcaster. La produzione tecnica è affidata a TVN, con Sebastian Von Freyberg nel ruolo di direttore di produzione. Il piano di ripresa prevede 42 telecamere, tra cui sistemi aerei, elicottero, 8 super slow motion, 2 ad alta velocità, 2 jib hotheads e 2 Polecam, per una copertura totale e spettacolare. L’intero evento sarà prodotto in 1080p50-HDR HLG, con feed disponibili anche in 1080p50-SDR, entrambi accompagnati da audio Dolby surround e Dolby Atmos Immersive. Il feed SDR verrà generato direttamente dal feed HDR tramite LUT NBCU, garantendo massima fedeltà cromatica. La UEFA ha predisposto un’imponente infrastruttura unilaterale per i partner di trasmissione: 135 postazioni per commentatori TV, radio e social, 3 studi Pitch View, 19 postazioni tribuna, 24 posizioni sul campo e 10 inverse, 10 interviste flash e 6 super flash, 13 postazioni per reporter in campo, 37 postazioni per telecamere unilaterali e 31 per i social, 8 uffici dedicati, un complesso tecnico di 10.000 m² e oltre 100 km di fibra ottica posata per la trasmissione dei segnali. Il film ufficiale UEFA sarà girato interamente in loco e distribuito tramite Hive.

LA FINALE DI UEFA CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA SU SKY



Sky sta raccontando l’avvicinamento alla finale di Champions League PSG-Inter minuto per minuto, con una copertura di altissimo livello grazie alla squadra Sky Sport, guidata dal direttore Federico Ferri e composta da oltre 90 tra giornalisti, talent, produttori, operatori e tecnici, e alla tecnologia sempre al top.

Una copertura di altissimo livello editoriale e tecnologico, ogni tappa di questo avvicinamento al match dell’anno: già da ieri mattina, Sky Sport 24 sarà in onda direttamente dall’Allianz Arena, con la conduzione di Roberta Noè e i collegamenti degli inviati. News e aggiornamenti costanti, con particolare attenzione alla rifinitura in campo dei nerazzurri e dei parigini.

Dalle 18.30 appuntamento con Mario Giunta e il suo Campo Aperto, mentre dalle 19.15 spazio al prepartita con Champions League Show: in studio, direttamente dall’Allianz Arena, Federica Masolin con il suo top team, tra cui il mister Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Paolo Condò e l’ospite speciale Walter Samuel, con Alessandro Del Piero ed Esteban Cambiasso in collegamento direttamente dal campo. Spazi news affidati a Mario Giunta. La telecronaca del match sarà di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Continui aggiornamenti anche sui canali digital di Sky Sport, con il sito skysport.it e i canali social di Sky Sport, che forniranno una copertura continua del fine settimana di Monaco.

UNA LUNGA GIORNATA - La cronaca è iniziata con gli inviati Andrea Paventi e Matteo Barzaghi e i loroaggiornamenti continui dall'hotel che ospita l'Inter, l’Adnaz Munich, al centro di Monaco. Gli argomenti non mancano: novità sulla formazione nerazzurra, curiosità, tifosi VIP in visita alla squadra. Un filo diretto continuo unisce lo studio Sky di Milano, l'hotel del PSG "presidiato" da Gianluigi Bagnulo, l'UEFA Champions Festival da cui si collegano Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, fino alla Munich Arena, il palcoscenico della partita dell'anno.

Così ha presentato direttamente dalla postazione a Monaco di Baviera la straordinaria copertura tv per la finalissima di Champions 2025, il direttore di Sky Sport, Federico Ferri.

«Credo che chi ha il privilegio come noi di lavorare in una televisione e in un sistema come Sky e come Sky Sport possa condividere con i nostri abbonati o con chi ci segue tutti i giorni anche i ringraziamenti che facciamo alla squadra che è qua con noi, non soltanto quella che vedete in onda ma soprattutto quella che sta dietro le telecamere, nelle regie, in tutti i ruoli che non sono appunto evidenti. Li possiamo condividere perché in fondo siamo una squadra sola, abbiamo la fortuna di rivolgerci a un pubblico che ci segue tutti i giorni e che è abituato ormai a un modo di raccontare l'evento che non è solo quello che comincerà questa sera alle 19.15 con il nostro pre-partita ma che ormai qua dura da più di due giorni per portarvi dentro l'evento, che vuol dire vivere la città, vivere l'attesa, raccontare tutto quello che accade e essere dovunque, davvero, con i nostri inviati, essere in presenza per poter portare l'evento a casa, per essere anche gli occhi di chi non può essere qua, ma soprattutto essere le emozioni e trasmettere le emozioni di chi non può essere qua e che è davanti alla televisione da due giorni aspettando quello che accadrà questa sera e questo è il modo di raccontare l'evento anche con la tecnologia anche con le immagini che potremmo portarvi anche con uno studio che regala ancora di più l'emozione di essere qui e poi anche inserendo questo evento come facciamo sempre nella casa dello sport questo è un aspetto fondamentale per noi , portare i nostri abbonati nella casa dello sport e questa sera nell'evento più importante dell'anno per il calcio e forse non solo la finale di Champions League. »

LE VOCI E LA TECNOLOGIA - Fabio Caressa e Beppe Bergomi sono pronti a raccontare la finale, in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Una supersfida per la quale vengono schierate ben 7 telecamere integrative esclusive Sky, di cui una ultramotion per valorizzare i momenti più spettacolari della partita mentre le giocate e i momenti decisivi godranno del supporto della Realtà Aumentata direttamente in campo.

Tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati all'offerta Sky Business, così come già avviene ogni weekend in occasione di tutte le partite della Serie A, avranno accesso alla serata anche attaverso il canale Sky Sport BAR disponibile alla posizione 215 del proprio ricevitore.

SKY, LA CASA DELLE COPPE FINO AL 2027 - Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. Su Sky continua così il sogno europeo dei grandi club continentali. Con l’introduzione del nuovo format UEFA, al via una nuova UEFA Champions League, in versione super: dalla stagione 2024/2025 si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più campioni. In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi più belli d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia.

L'ESTATE DI SKY SPORT - Al via su Sky e in streaming su NOW un momento unico per la stagione sportiva in corso, con una lunga successione di eventi live nella Casa dello Sport, sempre più punto di riferimento per quantità e qualità dell’offerta sportiva, con il tratto distintivo delle grandi Produzioni Originali, marchio di fabbrica editoriale di Sky Sport. In arrivo su Sky più di 90 competizioni di ogni tipo per oltre 6.000 ore di diretta. Tennis grande protagonista con il grande appuntamento di Wimbledon, in esclusiva, e gli US Open in estate, oltre a una serie di ben 42 tornei, tutti da vivere su Sky. Nella Casa dello Sport, tennis e attualità, ma senza dimenticare la Storia, con la “S” maiuscola, quella al centro di Tennis Heroes, la nuova Produzione Originale in 10 episodi in cui si ricompone la mitica coppia Adriano Panatta-Paolo Bertolucci: per la prima volta il mitico doppio insieme in tv in un format originale dedicato al tennis, che ritrarrà i grandi protagonisti di ieri e di oggi. Tra gli eventi attesi oltre il tennis, la finale di UEFA Super Cup il 13 agosto a Udine. Senza perdere di vista i campionati nazionali e internazionali, a giugno le sfide decisive in Serie C.

Ed è solo l’inizio di una caldissima estate di sport su Sky: proseguono i brividi dei motori, tra i protagonisti assoluti dell’estate grazie ai 21 Gran Premi di Formula 1 e MotoGP (oltre a tutti i Round di Superbike e molto altro ancora), con tante tappe italiane tra Imola, Mugello, Monza e Misano. Anche il basket in primo piano: si assegnano il titolo in NBA, mentre si avvicinano l’Europeo femminile (18-29 giugno) e quello maschile (27 agosto-14 settembre). Per il rugby è il momento degli incontri internazionali, con la doppia sfida Sudafrica-Italia a luglio e tanti spettacolari test match. Poi i meeting di atletica leggera più appassionanti, fino alle finali di Diamond League a Zurigo a fine agosto, il volley con i tornei di golf più leggendari, dal PGA Championship allo US Open, dall’Open d’Italia al The Open Championship, per arrivare alla Ryder Cup in programma a settembre. Nella Casa dello Sport sarà possibile assistere anche allo spettacolo del Mondiali di judo (13-20 giugno), dei tornei del Premier Padel, del baseball MLB e tanto altro ancora.

A tutto questo si aggiungono il ritorno di Calciomercato – L’Originale in versione on tour e le grandi Produzioni Originali Sky Sport dedicate al calcio con Federico Buffa, Giorgio Porrà e Paolo Di Canio. Tutti gli eventi sportivi dell’estate di Sky avranno una copertura completa anche su Sky Sport 24 e sul sito skysport.it, con aggiornamenti costanti anche sugli account ufficiali di Sky Sport, Instagram, Facebook, X, YouTube, TikTok e WhatsApp.

IL GRANDE TENNIS DI SKY: DAGLI INTERNAZIONALI A WIMBLEDON IN ESCLUSIVA - Il giro del mondo del tennis su Sky prosegue con una serie di 42 tornei, tra maschili e femminili, per oltre 4 mila ore di tennis in diretta. L’ATP Tour continuerà con l’ATP 500 del Queen’s e di Halle (16-22 giugno), il torneo maschile di Wimbledon (30 giugno-13 luglio), l’ATP 500 di Washington (21-27 luglio), i Masters 1000 di Toronto (27 luglio-7 agosto) e Cincinnati (7-18 agosto) fino all’appuntamento con gli US Open maschili (24 agosto-7 settembre). Nel WTA Tour spiccano il WTA 500 di Berlino (16-22 giugno), il WTA 500 di Bad Homburg (22-28 giugno), il torneo femminile di Wimbledon (30 giugno-12 luglio), il WTA 500 di Washington (21-27 luglio), l’ATP 1000 di Montreal (27 luglio-7 agosto), il WTA 1000 di Cincinnati (7-18 agosto), l’ATP 500 di Monterrey (18-23 agosto), per chiudere con gli US Open femminili (24 agosto-6 settembre). Su Sky Sport Tennis proseguirà la serie di appuntamenti di Sky Tennis Club che in ogni puntata, grazie a ospiti di altissimo livello, analizzerà tutto ciò che ruota intorno al mondo del tennis, dall’attualità alla tecnica.

La grande estate di eventi non stop su Sky Sport proseguirà con ben 21 Gran Premi tra F1 e MotoGP, con tappe italiane a Mugello (22 giugno), Assen (29 giugno), Brno (20 luglio), Misano (14 settembre) e appuntamenti chiave come Silverstone (6 luglio), Spa (27 luglio) e Monza (7 settembre). Nel Mondiale Rally, tappa italiana con il Rally di Sardegna dal 5 all’8 giugno. Attese le NBA Finals dal 5 giugno su Sky, gli Europei FIBA femminili (18-29 giugno) e maschili (27 agosto-14 settembre). L’atletica leggera offrirà il meglio dei meeting internazionali fino alle finali di Diamond League a Zurigo (27 e 28 agosto). Il volley continuerà con i tornei di Champions League maschile e il golf proporrà PGA Championship (15-18 maggio), US Open (12-15 giugno), Open d’Italia (26-29 giugno), The Open Championship (17-20 luglio) e Ryder Cup a New York dal 26 al 28 settembre. La stagione del rugby vedrà la Nazionale Azzurra affrontare due volte il Sudafrica (5 e 12 luglio), oltre a test match internazionali e il Rugby Championship da agosto. Su Sky spazio anche ai tornei del Premier Padel con il Major di Roma dal 9 al 15 giugno, al baseball MLB con le sfide della regular season e ai Campionati del Mondo di judo a Budapest dal 13 al 20 giugno.

NUOVE TAPPE PER CALCIOMERCATO L’ORIGINALE ON TOUR - Dal 2 giugno su Sky e in streaming su NOW torna Calciomercato – L’Originale, con Bonan, Di Marzio e Fayna, che attraverseranno l’Italia da nord a sud toccando località come Olbia, San Pantaleo (2-6 giugno), Golfo Aranci (9-13 giugno), Gorizia (16-20 giugno), Alassio (23-27 giugno), Roma Capitale-Ostia (30 giugno-4 luglio), Fano (7-11 luglio), Reggio Calabria (14-18 luglio), Val di Sole (18-22 agosto) e il gran finale a Siracusa (25-29 agosto). Andrà in onda dal lunedì al venerdì, dal 2 giugno al 18 luglio e dal 19 al 29 agosto alle 23 su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Nerazzurri per la seconda Champions, dopo quella vinta nel 2010 (2-0 sul Bayern). Francesi per la prima, dopo il ko in finale contro il Bayern nel 2020 (0-1).

La finale di Champions League

PARIS SAINT-GERMAIN – INTER



Sabato 31 Maggio alle 21 in diretta su TV8

Studio pre-partita dalle ore 19.30 con

Leo Di Bello e Sarah Castellana



In studio Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Nicola Savino e Stefano De Grandis

con il commento di Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band,

e con Max Giusti nei panni di Pierluigi Pardo

L’attesissima finale di Champions League, Paris Saint-Germain-Inter, sarà trasmessa in diretta in chiaro su TV8, sabato 31 maggio alle ore 21.00. Studio prepartita già dalle ore 19.30, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Nicola Savino e Stefano De Grandis,con il commento irriverente di Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band e la partecipazione di Max Giusti, nei panni di Pierluigi Pardo.Ricco post-partita con premiazione, interviste, commenti e approfondimenti. L’Allianz Arena di Monaco di Baviera ospita l’ultimo atto della massima rassegna continentale. Da una parte il Paris Saint-Germain, che punta al suo primo titolo nella competizione, allenata da Luis Enrique e che schiera tra i pali Gigi Donnarumma; dall’altra, l’Inter, che vanta 3 Coppe dalle “Grandi Orecchie”, l’ultima vinta nel 2010 nell’anno del Triplete.

