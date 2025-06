Sky Cinema Jurassic World: maratona dei film cult e dietro le quinte esclusivi (in streaming NOW)

In occasione dell’uscita nelle sale del nuovo, spettacolare capitolo Jurassic World – La Rinascita prevista per il 2 luglio, Sky Cinema Collection si trasforma in SKY CINEMA JURASSIC WORLD, un canale interamente dedicato alla saga campione d’incassi che ha riportato in vita i dinosauri sul grande schermo. Impreziosisce la programmazione un esclusivo Dietro le quinte del nuovo film in cui il regista e le star offrono uno sguardo inedito al set dalla Thailandia a Malta, tra acrobazie e dinosauri mai visti prima.

Da sabato 28 giugno a venerdì 4 luglio, Sky Cinema Collection in streaming su NOW propone i primi cinque capitoli del franchise che ha entusiasmato spettatori di tutte le generazioni.

La saga ha inizio nel 1993 quando Steven Spielberg stupisce il mondo con JURASSIC PARK, basato sull’omonimo romanzo di Michael Crichton. Nel film, tre scienziati, interpretati da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, sono invitati sull’isola di un eccentrico miliardario che ha creato un parco a tema popolato da dinosauri generati in laboratorio. Il successo è planetario: la pellicola guadagna 1 miliardo di dollari in tutto il mondo e si aggiudica tre premi Oscar®, incluso quello per i migliori effetti speciali.

Il franchise prosegue nel 1997 con IL MONDO PERDUTO - JURASSIC PARK, sempre diretto da Spielberg e tratto da un romanzo di Crichton. Ritroviamo il matematico Ian Malcolm (Jeff Goldblum) che, insieme alla scienziata Julianne Moore, tenta di ostacolare un criminale intenzionato a trasportare i feroci predatori preistorici in uno zoo a San Diego.

Nel 2001 è la volta di JURASSIC PARK III. Spielberg lascia la regia a Joe Johnston e in questo terzo capitolo torna il paleontologo Alan Grant (Sam Neill) che, di nuovo sull’isola, scoprirà l’esistenza di creature ancora più evolute e pericolose.

Quattordici anni dopo, nel 2015, la saga si rinnova con JURASSIC WORLD, primo capitolo di una nuova trilogia. Ventidue anni dopo gli eventi di Jurassic Park, il sogno di un parco divertimenti con i dinosauri è diventato realtà. Ma quando il nuovo dinosauro Indominus Rex, creato combinando i DNA di diverse specie, fugge dal suo recinto, il caos si scatena. A risolvere la situazione saranno la responsabile del parco (Bryce Dallas Howard) e l’esperto di Velociraptor Owen Grady (Chris Pratt). Il film è un trionfo al botteghino e, ad oggi, con oltre 1 miliardo e mezzo di dollari, è nella top 10 dei migliori incassi della storia del cinema.

Il canale ospiterà infine il capitolo successivo, JURASSIC WORLD - IL REGNO DISTRUTTO (2018), che segna un altro successo da oltre 1 miliardo di dollari. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard tornano per salvare i dinosauri da un’imminente eruzione vulcanica, ma scopriranno una pericolosa cospirazione.

Da non perdere infine l’esclusivo Dietro le quinte di JURASSIC WORLD - LA RINASCITA: uno speciale sulla nuova era dell’iconica saga. Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey e il regista Gareth Edwards accompagneranno gli spettatori dalle scogliere della Thailandia ai mari di Malta, tra set top-secret, acrobazie incredibili e, ovviamente, dinosauri mai visti prima.

SKY CINEMA JURASSIC WORLD | da sabato 28 giugno a venerdì 4 luglio su Sky Cinema, in streaming su NOW e disponibile on demand.

