Settimana vibrante e indimenticabile quella trascorsa a Reggio Calabria, una città che non smette mai di sorprendere e che ogni volta ci accoglie come fossimo di casa, con quella passione viscerale che solo il Sud sa trasmettere. È stato un viaggio dentro l’anima di un territorio che mescola mito, storia, bellezza naturale e un entusiasmo fuori scala per il calciomercato. Le notti sul palco dell’Arena Ciccio Franco, con lo Stretto di Messina a fare da sfondo e il vento che profuma di mare e leggenda, sono diventate appuntamenti magici dove il racconto del calcio si intreccia a quello della gente, dei luoghi e delle emozioni. Di giorno, poi, la scoperta di una Calabria autentica e generosa, tra incontri istituzionali e tour gastronomici, testimonianze culturali e momenti di gioco e condivisione. Ogni tappa ha lasciato un segno, ogni incontro una storia. Reggio Calabria si è confermata palcoscenico ideale per un racconto che va oltre la cronaca sportiva: qui il mercato si vive, si respira, si celebra, fino alla fine del mare.

LA NUOVA TOURNÈE - Saranno 9 le splendide località che ospiteranno i racconti delle trattative di mercato, con l’inimitabile format ricco di notizie e al tempo stesso leggero e spensierato: si parte subito con Olbia, San Pantaleo (2-6 giugno), con la seconda settimana ancora in terra sarda, a Golfo Aranci (9-13 giugno). La terza settimana si aprirà in Friuli Venezia Giulia a Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025, dal 16 al 20 giugno. Ultima settimana di giugno ad Alassio (23-27 giugno), prima di sbarcare in Centro Italia a Ostia-Lido di Roma, dal 30 giugno al 4 luglio. Appuntamento a Fano, nelle Marche, dal 7 all’11 luglio, mentre sarà Reggio Calabria l’ultima meta prima della sosta (14-18 luglio). Il rush finale di agosto riparte dalla Val di Sole-Trentino dal 18 al 22 agosto, con l’ultima settimana itinerante che si terrà a Siracusa dal 25 al 29 agosto.

NOTIZIE E MUSICA – Alessandro Bonan sarà ancora una volta alla conduzione del programma, che durante la tournée ospiterà giornalisti e talent di Sky Sport e personaggi legati al territorio e al panorama sportivo nazionale. Aggiornamenti continui grazie ai contributi live degli inviati della squadra mercato di Sky Sport, con Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti sempre in prima linea con le ultime dai luoghi caldi del mercato estivo. Occhi sempre aperti sui contenuti provenienti da web e social, con Fayna pronto a svelare ogni tipo di curiosità.

Come sempre, non solo notizie, perché la musica è uno dei pilastri di Calciomercato - L’Originale, a partire dalla nuova canzone, “Fino alla fine del mare” che, come un tormentone, introdurrà ogni giorno il dibattito e le notizie. Scritta e interpretata da Alessandro Bonan, con l’arrangiamento di Leonardo Lagorio, la canzone riporta immediatamente nella dimensione del viaggio in nave, nel più autentico spirito estivo che caratterizza il programma, con la serenità tipica delle giornate della bella stagione e l’atmosfera rilassata che accompagnerà il trio, i loro ospiti e le notizie di mercato durante il viaggio attraverso l’Italia.

IL PODCAST – Riparte dal 3 giugno anche "Buongiorno Calciomercato", il podcast quotidiano di Gianluca Di Marzio: ogni mattina dopo L'Originale, il tempo di un caffè per scoprire le ultime notizie di calciomercato e tutto quello che succederà durante la giornata. "Buongiorno Calciomercato" è un podcast esclusivo disponibile dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati.

Durante tutto il calciomercato, inoltre, aggiornamenti continui anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport.

Calciomercato – L’Originale è scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

REGGIO CALABRIA, DIETRO LE QUINTE DI SKY CALCIOMERCATO L'ORIGINALE

di Valerio Spinella (Fayna) - Sky Sport Insider



Ho fatto un conto, negli ultimi 48 giorni ho dormito soltanto quattro volte nel mio letto di Milano. Nelle ultime sei notti, invece, non ho dormito proprio. Reggio Calabria è così, ti prende e ti tiene vivo, con la passione del suo popolo… che ha un debole per il calciomercato. A rendere tutto più magico è stato il set allestito – come l'anno scorso – all'Arena Ciccio Franco, sul lungomare più bello d'Italia. Alle spalle del palco c'è lo Stretto di Messina, una fascia di mare che racchiude la più grande quantità al mondo di miti e leggende legate alla navigazione. Forse anche per questo, la sigla del nostro programma a Reggio Calabria calzava proprio a pennello: "Fino alla fine del mare".

Lunedì 14 luglio - La nostra settimana reggina è iniziata con una bella passeggiata per le vie del centro in compagnia del sindaco Giuseppe Falcomatà e altri rappresentanti dell'amministrazione, è stata una reunion a un anno di distanza dalla fantastica esperienza dell'estate 2024. Il sindaco ci ha indicato i suoi negozi di abbigliamento preferiti e proseguendo per Corso Garibaldi ci siamo fermati a fare colazione in un locale storico, il Cordon Bleu. C'è chi ha optato per una granita, chi è andato sul salato, io la mattina sono tipo da dolce. Poi abbiamo aperto il nuovo info point turistico, sempre su Corso Garibaldi, che è uno spazio confiscato alla 'ndrangheta. Il tour della mattina si è concluso al museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, dove sono custoditi i mitici "Bronzi di Riace". Ci siamo fatti i nostri selfie con A - il giovane - e B, l'anziano. Le due statue – rinvenute il 16 agosto 1972 nei pressi di Riace Marina - sono considerate tra i capolavori scultorei più significativi dell'arte greca, risalgono a metà del V secolo a.C. Ovviamente io mi sono procurato subito due miniature che sin dalla prima puntata mi hanno accompagnato in postazione durante la diretta tv. Nel pomeriggio siamo stati accompagnati all'Oasi, stabilimento balneare che ci ha accolti con tutti i confort, ci siamo sfidati a colpi di Pickleball con un Aldo Serena in versione motivatore che ha tirato fuori tutta la rabbia agonistica di Massimo Marianella. Modestamente sono uscito imbattuto dai tre match sostenuti sotto un sole cocente . Per rigenerarci ci siamo immersi in un mare pazzesco e saziando la nostra fame, che dopo l'attività fisica si è fatta sentire. Nel tardo pomeriggio eravamo attesi a Palazzo Alvaro per la conferenza stampa con il sindaco Falcomatà che ci ha fatto dono della medaglia di San Giorgio, protettore di Reggio Calabria. In puntata, dopo la celebrazione di Sinner reduce dal trionfo a Wimbledon, abbiamo intervistato il 14enne Giovanni Di Leva, talento calabrese detentore del titolo di campione italiano di tennis U12. Mi sono fatto autografare una palla da tennis, non si sa mai…

Martedì 15 luglio - Questa mattina abbiamo risalito la costa tirrenica per poi spostarci leggermente nell'entroterra facendo tappa a Cinquefrondi, dove abbiamo ricevuto un'accoglienza spettacolare alla Villa Comunale, con tantissimi bambini che hanno omaggiato con grande calore Aldo Serena. Aldito ha tenuto un discorso motivazionale, anche perché abbiamo fatto un sondaggio e la maggior parte dei bambini di Cinquefrondi da grande vorrebbe fare il calciatore. Non abbiamo incontrato aspiranti giornalisti ma un bambino che abbiamo interpellato ci ha fatto sapere che vorrebbe fare il tifoso. Non poteva mancare la degustazione dei prodotti locali, un tripudio di salumi, formaggi e l'oro locale: l'olio aspromontano. Poi ci siamo spostati alla Fattoria della Piana, la più grande fattoria della provincia di Reggio Calabria. Siamo stati accolti da Federica e Carmelo, che ci hanno presentato la specialità della casa, il Pecorino Reggino. Fattoria della Piana è un'azienda che si occupa direttamente della coltivazione dei foraggi per gli allevamenti, pensate che solo la stalla principale ha circa 900 capi. Qui vengono lavorati latte di pecora, di vacca e di capra per la produzione e distribuzione. Il caseificio è la struttura che rappresenta il cuore dell'azienda. Un'azienda che opera nel rispetto dell'ambiente: i pannelli fotovoltaici che coprono interamente le stalle producono più energia di quanta ne consuma la fattoria. Questo posto vanta anche una centrale di produzione di biogas: in pratica quando le mucche si concedono una pausa toilette producono biometano grazie a questo impianto. Abbiamo pranzato alla Masseria della Piana - un pranzo a base di specialità tipiche della tradizione calabrese – e dopo pranzo ci siamo diretti alle Terme di Galatro. Terme in mezzo alla campagna? Sì, l'acqua termale sgorga alla temperatura di 37° C da un vulcano spento, sono le acque solfuree del Monte Livia, particolarmente indicate per la cura di malattie reumatiche, dermatologiche, delle vie respiratorie e delle articolazioni. In questo centro del benessere c'è anche la possibilità di sottoporsi a cicli di inalazioni e Massimo Marianella non si è tirato indietro. I fanghi non li abbiamo fatti ma ci siamo portati a casa la maglia ufficiale delle Terme di Calabria.

Mercoledì 16 luglio - Voi ci vedete soltanto un'ora al giorno, dalle 23 a mezzanotte, ma la nostra giornata inizia sempre la mattina presto e quasi sempre con un viaggio in macchina che a volte può superare anche il centinaio di chilometri. Come oggi, essendoci diretti verso est alla scoperta della costa ionica. Attraversando la Calabria abbiamo fatto tappa a Musaba, Parco Museo Laboratorio creato dagli artisti Nik Spatari e Hiske Maas. Musaba sta per Museo Santa Barbara, infatti questo parco museo sorge sul promontorio Santa Barbara ed è stato creato nel 1969, quando Nik e Hiske decidono di trasferirsi qui dopo aver girato l'Europa per costruire la loro opera artistica e architettonica. Il pezzo forte della mostra è "Il Sogno di Giacobbe", un'opera di 240 mq: per osservarla nel modo corretto bisogna stendersi per terra. Le figure sono ritagliate su fogli di legno, quindi dipinte e poi applicate come rilievi sospesi nell'aria, come dei bassorilievi volanti. Con questo sogno negli occhi ci siamo spostati sulla costa, per un incontro alla Lega Navale di Locri. Ci siamo rinfrescati con una limonata e abbiamo fatto un giro sul gommone sotto uno splendido sole che faceva brillare il mare Jonio, che in questo tratto di costa è davvero meraviglioso. Dal mare di Locri a quello di Siderno: prima di bagnarci però abbiamo pranzato al Medvsa, dove ci ha raggiunti la sindaca di Siderno Mariateresa Fragomeni che avevamo conosciuto lunedì alla conferenza a Palazzo Alvaro qui a Reggio Calabria.

Giovedì 17 luglio - Questa mattina abbiamo visitato l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e ognuno di noi è stato associato tramite sorteggio a un'area tra quelle dell'offerta formativa . Stiamo parlando di un'università con vista mare, che è un privilegio da non sottovalutare. Il Sindaco di Reggio Calabria e l'assessore allo Sport ci hanno fatto strada in questo viaggio che è iniziato dal dipartimento di agraria, i cui studenti hanno sviluppato un prototipo di bici realizzato in legno castagno d'Aspromonte. Poi abbiamo fatto un salto in palestra, c'è anche un'area calistenica all'aperto, e dopo ci siamo spostati in laboratorio. Mi piace sottolineare che Reggio ha aderito al programma Erasmus Italiano, in collaborazione con l'università di Bergamo e quella di Sassari, un bel progetto di scambio nazionale. La nostra tappa successiva è stata il campo sportivo di Catona intitolato a Pietro Reitano, dove è stato appena posato il manto sintetico che ha completato l'opera di riqualificazione di un impianto su cui mosse i primi passi l'attuale capitano della Reggina Nino Barillà, quando ancora il campo era in terra. Noi siamo stati i primi assieme al sindaco a inaugurare questo campo dopo che un anno fa ci fu un attentato incendiario ai danni del manto sintetico, evidentemente qualcuno non voleva che venisse realizzato questo stadio in un quartiere periferico della città, ma oggi finalmente i ragazzi del Catona hanno l'impianto che si meritano per giocare, divertirsi e sognare in grande. In seguito siamo passati dal Catona Sport Village, dove ci ha raggiunti Billy Costacurta che ha palleggiato a bordopiscina in questa struttura che ospita campi da tennis in terra battuta, campi in erba sintetica, campi da padel, una palestra attrezzata, un centro fisioterapico e la Club House che ovviamente abbiamo testato per il pranzo. Dopo questo pranzo ci siamo spiaggiati al Lido dello Stretto Catona, prima però abbiamo ricevuto un dono da Natalia Spanò che è l'organizzatrice storica dell'evento cittadino I Tesori del Mediterraneo, che è una regata legata a una serie di attività e spettacoli.

Venerdì 18 luglio - Oggi abbiamo inaugurato i lavori di rigenerazione del Parco primavera in Vico Neforo. È stato tagliato il nastro che ha ufficialmente aperto le porte del nuovo campo di calcetto per i ragazzini del quartiere e non. Abbiamo onorato questo evento presentandoci per la classica sfida di rigori con un team infallibile: il Sindaco con il suo mancino, Valeri Bojinov di giustezza, ho segnato persino io il mio rigore, non capita mai infatti poi mi hanno intervistato. Ma voglio dedicare un pensiero al murales che campeggia sul palazzo che si affaccia sul nuovo campo da calcio, un murales che rappresenta la primavera. La primavera nella città di Reggio Calabria ha tantissimi significati: simbolo di rinascita, di risveglio dei sensi, di rigenerazione sì urbana ma anche dell'anima. All'interno di questo murales è stata inserita la frase "per innamorarsi basta un'ora", che come ha ricordato il Sindaco Falcomatà è la durata di una puntata di Calciomercato L'Originale e ci tengo a dire che questo sentimento è reciproco. Verso mezzogiorno lo chef Angelo Musolino ci ha fatto una dimostrazione di come si prepara la "scirubetta": con una fusione endotermica di ghiaccio e sale ha ricreato l'effetto della neve che, messa in un bicchiere con miele di fichi o un agrume come il bergamotto, dà vita a questa prelibatezza rinfrescante. Poi ci siamo spostati a Marina di Porto Bolaro, dove c'è un porticciolo: qui possono attraccare le barche, ma la particolarità di questo posto è che l'acqua è cristallina, come testimonia la presenza dei ricci di mare. Abbiamo pranzato Al Bacàn, nota di merito per il mojiito a centimetro zero, con canna da zucchero e menta di Calabria. L'ho eletto miglior mojito di sempre. Fidatevi, non serve andare a Cuba… venite a Reggio Calabria!