US PALMESE su Sky e streaming NOW: favola di calcio, riscatto e cuore nel Sud Italia

Arriva in prima TV su Sky Cinema il nuovo film dei Manetti bros. US PALMESE, una favola sportiva tenera e irresistibile, ambientata nel cuore del Sud Italia, firmata da due maestri del cinema di genere italiano con protagonista Rocco Papaleo, in onda martedì 9 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, i Manetti bros. e Carlo Macchitella, US PALMESE racconta l’incredibile avventura di un’intera comunità che si mobilita per salvare la propria squadra di calcio, coinvolgendo – con una colletta popolare – una star internazionale del pallone caduta in disgrazia. Una storia d’amicizia, riscatto e identità che mescola commedia e sport, girata a Palmi, in Calabria, luogo d’origine dei registi.

Con il loro stile unico, i Manetti firmano un film dal sapore popolare e sincero, dove il calcio torna ad essere passione, impegno collettivo e occasione di rinascita. Una parabola moderna che guarda alle emozioni più vere dello sport, ambientata nei campetti polverosi di provincia, dove ogni dribbling può cambiare il destino di una squadra – e di un paese.

Nel cast, oltre a Rocco Papaleo, troviamo Blaise Afonso, Giulia Maenza e Claudia Gerini, qui nei panni di una determinata dirigente calcistica pronta a tutto pur di riportare in alto i colori della sua città.

Il film vede anche la partecipazione straordinaria di volti noti di Sky Sport: da Alessandro Bonan – alla guida di studi di calcio registrati ad hoc - e Gianluca Di Marzio a Fabio Capello, Giancarlo Marocchi e Paolo Condò, fino all’inviata speciale dal campo di Palmi Marina Presello. Completano il quadro le telecronache esclusive di Fabio Caressa e Beppe Bergomi e della coppia Compagnoni–Marchegiani.

SINOSSI - A Palmi, una piccola cittadina della Calabria, Don Vincenzo (Rocco Papaleo), geniale agricoltore in pensione, ha un’idea folle per risollevare la squadra di calcio locale: organizzare una bizzarra raccolta fondi per ingaggiare Etienne Morville (Blaise Afonso), giocatore di Serie A, dal pessimo carattere, ma tra i più forti al mondo. Seppure controvoglia, Morville lascerà Milano per trasferirsi a Palmi e provare a risanare la sua immagine. Qui si scontrerà con una realtà fatta di sincerità, che porterà tutti a vivere un’esperienza indimenticabile.

US PALMESE | martedì 9 settembre in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive