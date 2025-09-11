Sky Sport Motori Weekend (11 - 14 Settembre) MotoGP San Marino (Misano), Rally Cile, MXGP Cina

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW . La MotoGP sbarca al Misano World Circuit Marco Simoncelli per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Sarà un fine settimana di passione e adrenalina, con i piloti pronti a darsi battaglia tra le curve del circuito romagnolo. Nel weekend anche WRC e MXGP.

MOTOMONDIALE AL MISANO WORLD CIRCUIT – Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini del Motomondiale entra nel vivo giovedì con la conferenza stampa piloti alle 16. Venerdì, alle 10.40, in programma la prima sessione di prove libere; a seguire, alle 14.55, partono le prequalifiche. Sabato, alle 10.05, la seconda sessione di prove. Dopodiché, alle 10.45,appuntamento con le qualifiche,mentre alle 14.55 scatta la Sprint. Chiude la tre giorni al circuito di Misano la gara, con il semaforo verde previsto alle 14. In pista anche Moto2, Moto3 e Moto E.

Il fine settimana sarà tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con collegamenti e interviste speciali già dai primi giorni della settimana sul canale all news Sky Sport 24, il sito skysport.it e i canali social di Sky Sport. Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

WRC E MXGP – Nel weekend di motori nella Casa dello Sport di Sky torna il WRC, che fa tappa a Concepciónper il Rally Chile Bio Bío.Sabato alle 16 su Sky Sport F1 e NOW la prima TV Stage. Alle 22, sullo stesso canale, la TV Stage numero 2. Domenica, rispettivamente alle 14.30 e alle 18 su Sky Sport F1 e NOW, le TV Stage numero 3 e 4. In pista anche l’MXGP a Shangai per il GP di Cina. Domenica, su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW, appuntamento alle 7 con Gara 1. Mentre alle 10, live su Sky Sport Arena e NOW, Gara 2.

MOTOMONDIALE: IL GP DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI

SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

GIOVEDI 11 SETTEMBRE 2025

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16: Conferenza stampa piloti

VENERDI 12 SETTEMBRE 2025

Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1

Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1

Ore 10.40: MotoGP – Prove Libere 1

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 13.10: Paddock Live

Ore 13.15: Moto3 – Prove Libere 2

Ore 14: Moto2 – Prove Libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

SABATO 13 SETTEMBRE 2025

Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 3

Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 3

Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2

Ore 10.45: MotoGP - Qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.10: Moto E – Gara 1

Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche

Ore 13.40: Moto2 - Qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 17: Moto E – Gara 2 (differita)

DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025

Ore 9.35: Warm Up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 – Gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – Gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP - Gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy

WRC: IL RALLY CHILE BIO BÍO

LIVE SU SKY SPORT F1 E NOW

SABATO 13 SETTEMBRE 2025

Ore 16: TV Live Stage 1

Ore 22: TV Live Stage 2

DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025

Ore 14.30: TV Live Stage 3

Ore 18: TV Live Stage 4

MOTOCROSS MXGP CINA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT ARENA E NOW

DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025

Ore 7: Gara 1

Ore 10: Gara 2

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 13 SETTEMBRE 2025

ore 10:50 Motori MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini: Qualifiche DIRETTA

ore 11:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

ore 12:00 Motori Moto-E 2025 Gp San Marino Race 1 13/09/2025 DIRETTA

ore 12:50 Motori Moto Gp 2025 Gp San Marino Moto3 Qualifiche 13/09/2025 DIRETTA

ore 13:45 Motori Moto Gp 2025 Gp San Marino Moto2 Qualifiche 13/09/2025 DIRETTA

ore 14:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 2025 13/09/2025 DIRETTA

ore 15:00 Motori MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini: Sprint Race DIRETTA

ore 15:45 Motori MotoGP Paddock Live Show DIRETTA

ore 16:15 Motori Moto-E 2025 Gp San Marino Race 2 13/09/2025 DIRETTA

DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025

ore 10:00 Motori Moto Gp Rider Fan Parade DIRETTA

ore 10:30 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

ore 11:00 Motori Pre Gara Moto3 DIRETTA

ore 11:05 Motori Moto3 GP San Marino: Gara DIRETTA

ore 11:50 Motori Podio Gara Moto3 DIRETTA

ore 12:00 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2 DIRETTA

ore 12:20 Motori Moto2 GP San Marino e della Riviera di Rimini: Gara DIRETTA

ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2 DIRETTA

ore 13:15 Motori Moto Gp Paddock Live Gara Moto Gp Paddock Live Gara 2025 14/09/2025 DIRETTA

ore 13:30 Motori MotoGP Grid DIRETTA

ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp DIRETTA

ore 14:05 Motori MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini: Gara DIRETTA

ore 14:50 Motori Podio Gara Motogp DIRETTA

ore 15:00 Motori MotoGP Zona Rossa DIRETTA







