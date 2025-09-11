Sky e NOW alzano il sipario da Oscar sulle coppe europee tra emozioni, grandi nomi e partite live

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Sky NOW alzano il sipario sulle coppe europee: stagione da Oscar tra emozioni, grandi nomi e partite liveL'aria che si respirava era vibrante, carica di attesa e di quell'elettricità che solo l'imminente inizio delle grandi competizioni europee sa generare. Nella suggestiva cornice dei Navigli a Milano, trasformati quasi in un set cinematografico, Sky Sport ha svelato la copertura tv per la UEFA Champions League, l'Europa League e la Conference League 2025/2026, promettendo una stagione calcistica senza precedenti ai suoi abbonati. L'evento di lancio sulla terrazza  ‘21 House of Stories’, ha visto alternarsi dirigenti, conduttori, telecronisti ed ex campioni, e ha dipinto il quadro di un'offerta ricca, innovativa e profondamente legata alla passione per il calcio disponibile anche in streaming su NOW

L'atmosfera era permeata di quell'eleganza che richiamava il grande schermo, e non a caso, le tre coppe europee a grandezza naturale facevano bella mostra nel palco una accanto all’altra. La campagna pubblicitaria, protagonista delle immagini proiettate, ha visto la partecipazione del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, un testimonial d'eccezione che ha contribuito a definire nel promo il tono della serata: "una stagione da Oscar, imprevedibile e ricca di colpi di scena". Fabio Caressa, voce storica del calcio Sky, ha condiviso il piacere e l'onore di collaborare alla realizzazione dello spot con Sorrentino, descrivendo l'esperienza come "veramente bellissima" ed "emozionante", capace di catturare l'essenza stessa della Champions League. Lo stesso Sorrentino, tifosissimo del Napoli, ha inviato un video-saluto a tanti ospiti presenti, definendo la Champions "l'unico spettacolo di cui è impossibile fare spoiler" e invitando tutti a "vedersela solo su Sky". Le notti di Champions League e delle altre coppe europee su Sky e in streaming su NOW promettono infatti mai come quest'anno di essere un'esperienza totalizzante, arricchita da un livello di esclusività "straordinario" e un impegno editoriale volto a "regalare il sorriso e il bello del calcio" agli abbonati. Con 53 notti da sogno e oltre 500 partite live, Sky è pronta a far vivere agli appassionati un'altra stagione incredibile.

La serata milanese è stata aperta dalle parole di benvenuto di Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport News & Entertainment di Sky, che ha sottolineato il grande privilegio di essere lì con una "fantastica squadra di amici e colleghi". De Bellis ha ribadito che la Champions e le Coppe Europee in genere rappresentano "il trionfo della qualità del calcio, il trionfo della qualità di Sky Sport", inserendosi in un panorama di contenuti Sky che spazia fino all'intrattenimento, come dimostrato dalla celebrazione di X Factor al via proprio questo giovedì. "Riusciamo a dare ai nostri abbonati tante serate di gioia sul divano e non solo," ha affermato, invitando il pubblico a rimanere connesso a Sky Sport per godere del "miglior contenuto possibile".

Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, ha espresso la sua gioia per l'avvio di una "stagione incredibile di Sky Sport con una competizione come quella della Champions, Europa e Conference League", evidenziando la presenza di una squadra di giornalisti e talent "molto competitiva"Federico Ferri, Direttore di Sky Sport, ha ribadito l'entusiasmo, sottolineando che, se l'anno scorso c'erano aspettative per il nuovo formato della Champions League, quest'anno ci sono "certezze". La scorsa stagione ha già mostrato la "spettacolarità, le emozioni" e l'imprevedibilità di questa nuova formula, con la classifica che cambia "ogni secondo" durante la Diretta Gol dell'ultima giornata. Ferri ha evidenziato l'impegno di Sky nell'investire in persone e tecnologie per portare agli abbonati la migliore qualità editoriale, competenza e immagini, ricordando come molte partite, inclusa Inter-Barcellonasiano state prodotte direttamente da Sky". Sky garantirà l'esclusiva di 185 delle 203 partite di Champions League, oltre a tutte le 342 gare di Europa League e Conference League, disponibili anche in streaming su NOW.

Il cuore pulsante della copertura Champions League Sky risiede nella sua super squadra di commentatori e opinionisti, un vero dream team che vanta ben 37 trofei europei in bacheca. Tra i nomi eccellenti figurano Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Walter Zenga, Riccardo Montolivo, Massimo Gobbi, Michele Padovano, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, Fabio Quagliarella, Aldo Serena e Nando Orsi. A loro si aggiunge una new entry di spicco: Luca Gotti, allenatore in attività, che porterà le sue "analisi tattiche direttamente dal campo". Gotti ha subito mostrato entusiasmo per il nuovo formato, riconoscendo l'arricchimento tecnico ed esperienziale del Napoli, che lo rende "molto competitivo" in Europa. Ha anche parlato dell'Inter, "una squadra che porta avanti il gruppo storico," e del Paris Saint-Germain, "una squadra molto giovane che ha intrapreso un percorso".

Una delle novità più attese è Sky Sport Skill, un'iniziativa volta a mettere al centro del racconto il "bello del calcio" e il "gesto tecnico del campione". Ferri ha spiegato che l'obiettivo è andare oltre la narrazione di allenatori e arbitri, concentrandosi sui giocatori, sui campioni che "lo determinano in campo". Per esempio, Paolo Di Canio avrà finalmente tutte le opportunità in onda di illustrare i suoi gesti tecnici preferiti. Questa iniziativa si avvarrà anche di tecnologie avanzate come la realtà aumentata e l'intelligenza artificiale, oltre all'uso della rail cam, già vista in azione per la semifinale dell'anno scorso Inter-Barcellona.

La conduzione delle serate di Champions League sarà affidata a Federica Masolin, la "regina d'Europa," che però farà il suo rientro solo dopo la maternità. Inizialmente infatti, Masolin sarà assente per tre o quattro giornate, per poi tornare a pieno regime, mentre Sara Benci e Mario Giunta si alterneranno in sua assenza negli studi delle 18 e nei pre/post-partita serali. Giunta, in particolare, curerà gli approfondimenti e le statistiche. Il parterre giornalistico si arricchisce con la presenza fissa di Paolo Condò e i commenti autorevoli di Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino. Sul campo, una schiera di inviati come Gianluca Di Marzio, Giorgia Cenni e Gianluigi Bagnulo seguiranno da vicino i club. Giorgia Cenni avrà anche un ruolo di primo piano nel nuovo palinsesto della Serie A, conducendo il Saturday Night.

Grande attenzione è stata dedicata alle sette squadre italiane in lizza nelle coppe europee: Napoli, Inter, Atalanta e Juventus in Champions League; Roma e Bologna in Europa League; Fiorentina in Conference League. Il racconto delle coppe europee su Sky andrà ben oltre i tre giorni di partite live. L'ecosistema digitale di Sky Sport offre una copertura "ricca e capillare," con Sky Sport 24 che fornisce notizie, commenti e aggiornamenti continui, inclusi appuntamenti quotidiani come "Euro Show".

Un "gioiello" citato da Ferri sarà Sky Sport Insider, l'area premium del sito skysport.it con "contenuti esclusivi scritti dalle firme più prestigiose di Sky Sport e dai grandi campioni". Questo servizio, accessibile tramite il programma Extra e che ha già raggiunto un milione di sottoscrizioni, offre anche la newsletter "Spoiler," che presenta gli eventi della giornata e i contenuti da vedere su Sky Sport. Il successo digitale di Sky Sport è testimoniato da cifre impressionanti: 15 milioni di utenti unici, 116 milioni di pagine viste e 41 milioni di visualizzazioni video nella scorsa stagione, con quasi 9.000 post e oltre 800 milioni di video views sui social media.

Ma Sky non si limit solo alle notti di coppa offre iuna vasta gamma di altri contenuti calcistici, inclusi Serie A, Serie C, Premier League (in esclusiva fino al 2028), Bundesliga (fino al 2029) e la novità Ligue 1. La copertura si estende anche alle qualificazioni ai Mondiali FIFA 2026, alle amichevoli delle Nazionali e al calcio femminile, con la Serie A Women's Cup, Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Per gli amanti delle storie, c'è il nuovo canale Sky Sport Legend e il podcast "90/10" di Stefano Borghi.

Articolo a cura di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi)

