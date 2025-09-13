Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 3a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Sabato 13 Settembre alle 20:45 | FIORENTINA - NAPOLI



Domenica 14 Settembre alle 18:00 | SASSUOLO - LAZIO



Lunedi 15 Settembre alle 20:45 | COMO - GENOA



PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,

INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT

AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT

E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH



Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 2025/2026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata).

Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech, per analizzaremomenti e tattiche direttamente sul campo, e dello Sky Sport Skill, la novità della stagione per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

LA TERZA GIORNATA - Da sabato 13 a lunedì 15 settembre, appuntamento con la terza giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si gioca Fiorentina-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica alle 18, sarà il momento di Sassuolo-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, mentre lunedì, alle 20.45 in campo Como-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

STUDI E VOLTI SKY SPORT –Sky forniràuna copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate.

Sabato pomeriggio pre e postpartita affidato a La Casa dello Sport - Day,con Sara Benci insieme a Michele Padovano, Walter Zenga e Federico Zancan. Alle 20.45, spazio a Campo Aperto, con Leo di Bello in compagnia di Dario Massara e Alessandro Biolchi. Postpartita affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni che affronterà i temi degli anticipi con Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Michele Padovano, Walter Zenga e Stefano Borghi.

Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Mario Giunta con Lorenzo Minotti e Riccardo Gentile ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Stefano De Grandis, Maurizio Compagnoni e Fernando Orsi. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna e Angelo Carotenuto.

Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Marco Bucciantini. Lunedì sera sarà il momento de L’Originale, nell’inedita collocazione del monday night. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Giancarlo Marocchi e Gianfranco Teotino dalle 20 e dalle 22.30.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.



Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri le offerte attive



SKY SERIE A 2025/26 DIRETTA - 3a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.



SABATO 13 SETTEMBRE 2025

dalle 14:00 alle 18:00 Studio - Casa dello Sport Day

in studio: Sara Benci, Federico Zancan, Michele Padovano, Walter Zenga



in studio: Sara Benci, Federico Zancan, Michele Padovano, Walter Zenga ore 15:00 Cagliari vs Parma [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) dalle 18:00 alle 20:00 Studio - Campo Aperto Serie A

in studio: Leo Di Bello, Dario Massara, Alessandro Biolchi



in studio: Leo Di Bello, Dario Massara, Alessandro Biolchi ore 18:00 Juventus vs Inter [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:40 alle 24 Studio - Saturday Night

in studio: Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi, Michele Padovano, Walter Zenga



in studio: Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi, Michele Padovano, Walter Zenga ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 3a Giornata: Fiorentina vs Napoli [visibile con pacchetto Sport e/o Calcio]

Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi e Massimo Ugolini

Viola reduci dai pari con Cagliari e Torino. Al Franchi non battono il Napoli da 7 stagioni. Azzurri imbattuti dopo le vittorie con Sassuolo e Cagliari.

DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025

dalle 12:00 alle 15:00 Studio - Casa dello Sport Day

in studio: Mario Giunta, Lorenzo Minotti, Riccardo Gentile



in studio: Mario Giunta, Lorenzo Minotti, Riccardo Gentile ore 15:00 Atalanta vs Lecce [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 15:00 Pisa vs Udinese [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)



diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215) dalle 15:30 alle 17:55 Studio - Sunday Football

in studio: Leo Di Bello, Stefano De Grandis, Maurizio Compagnoni, Nando Orsi



in studio: Leo Di Bello, Stefano De Grandis, Maurizio Compagnoni, Nando Orsi ore 18:00 Serie A Enilive 2025/2026 3a Giornata: Sassuolo vs Lazio [visibile con pacchetto Calcio]

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Telecronaca: Dario Massara - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti e Matteo Petrucci

Emiliani ancora a 0 punti dopo i ko con Napoli e Cremonese. La Lazio viene dal 4-0 sul Verona. Due vittorie a testa nelle ultime 4 sfide a Reggio Emilia.



Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) Telecronaca: Dario Massara - Commento: Massimo Gobbi Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti e Matteo Petrucci Emiliani ancora a 0 punti dopo i ko con Napoli e Cremonese. La Lazio viene dal 4-0 sul Verona. Due vittorie a testa nelle ultime 4 sfide a Reggio Emilia. dalle 20:00 alle 20:40, dalle 22:45 alle 00:30 Studio - Sky Calcio Club

in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Marco Bucciatini



in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Marco Bucciatini dalle 20:45 alle 22:35 Studio - Campo Aperto Domenica

In studio: Leo Di Bello, Paolo Assogna, Angelo Carotenuto



In studio: Leo Di Bello, Paolo Assogna, Angelo Carotenuto ore 20:45 Milan vs Bologna [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

LUNEDI 15 SETTEMBRE 2025

ore 18:30 Hellas Verona vs Cremonese [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:30 alle 24 Studio - L'Originale

in studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi



in studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 3a Giornata: Como vs Genoa [visibile con pacchetto Calcio]

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Riccardo Re

Entrambe reduci dalle sconfitte contro Bologna (1-0) e Juventus (0-1). Una vittoria a testa e 3 pareggi negli ultimi 5 precedenti fra Serie A e B.

TUTTA 3a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BAR

Sky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2026/2027, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2025/2026. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2026 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business Scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Sabato 13 Settembre ore 15:00 | Cagliari vs Parma

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Andrea Voria

Inviata a Cagliari per collegamenti ed interviste: Valentina Caruso



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Andrea Voria Inviata a Cagliari per collegamenti ed interviste: Valentina Caruso Sabato 13 Settembre ore 18:00 | Juventus vs Inter

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Riccardo Gentile

Inviati a Torino per collegamenti ed interviste: Giovanni Guardalà, Andrea Paventi, Paolo Aghemo



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Riccardo Gentile Inviati a Torino per collegamenti ed interviste: Giovanni Guardalà, Andrea Paventi, Paolo Aghemo Sabato 13 Settembre ore 20:45 | Fiorentina vs Napoli

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi e Massimo Ugolini



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Luca Marchegiani Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi e Massimo Ugolini Domenica 14 Settembre ore 12:30 | Roma vs Torino

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Daniele Barone

Inviato a Roma per collegamenti ed interviste: Angelo Mangiante



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Daniele Barone Inviato a Roma per collegamenti ed interviste: Angelo Mangiante Domenica 14 Settembre ore 15:00 | Pisa vs Udinese

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Giovanni Cristiano

Inviato a Pisa per collegamenti ed interviste: Manuele Baiocchini



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Giovanni Cristiano Inviato a Pisa per collegamenti ed interviste: Manuele Baiocchini Domenica 14 Settembre ore 15:00 | Atalanta vs Lecce

Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Inviato a Bergamo per collegamenti ed interviste: Massimiliano Nebuloni



Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216) Telecronaca: Alessandro Sugoni Inviato a Bergamo per collegamenti ed interviste: Massimiliano Nebuloni Domenica 14 Settembre ore 18:00 | Sassuolo vs Lazio

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Dario Massara - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti e Matteo Petrucci



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Dario Massara - Commento: Massimo Gobbi Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti e Matteo Petrucci Domenica 14 Settembre ore 20:45 | Milan vs Bologna

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Botti

Inviato a Milano per collegamenti ed interviste: Peppe Di Stefano



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Federico Botti Inviato a Milano per collegamenti ed interviste: Peppe Di Stefano Lunedi 15 Settembre ore 18:30 | Hellas Verona vs Cremonese

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Manuel Favia

Inviato a Verona per collegamenti ed interviste: Francesco Cosatti



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Manuel Favia Inviato a Verona per collegamenti ed interviste: Francesco Cosatti Lunedi 15 Settembre ore 20:45 | Como vs Genoa

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Riccardo Re

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri le offerte attive