Emmy Awards 2025 in diretta su Sky e NOW: The Last of Us, The White Lotus e The Penguin tra i favoriti

La cerimonia di consegna dei 77esimi Primetime Emmy Awards, i più prestigiosi riconoscimenti dell’industria televisiva americana, andrà in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW in diretta da Los Angeles, nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 settembre con collegamento a partire dalle 01:30

Sarà una notte ad alto tasso di glamour in cui, quanti si sintonizzeranno, avranno modo di vedere sfilare sul red carpet e in diretta sul palco del Peacock Theater i più amati protagonisti dell’ultima stagione TV targata Sky e NOW. Tantissime delle serie Sky Exclusive, disponibili su Sky e NOW, sono infatti tra i titoli più candidati di questa edizione: le nuove stagioni di THE LAST OF US e THE WHITE LOTUS, come THE PENGUIN, e l’attesissima THE PITT (in arrivo dal 24 settembre) sono in gara nelle categorie principali, come i loro protagonisti.

Dopo l’incredibile successo della prima stagione, The Last of Us continua a conquistare la Television Academy: fra le varie nomination portate a casa (ben 16), quella come miglior serie drammatica. La serie vale ai suoi amatissimi protagonisti, Pedro Pascal e Bella Ramsey, la nomination come migliori attori protagonisti di una serie drammatica. Basata sul celebre franchise videoludico sviluppato da Naughty Dog per PlayStation®, la serie è scritta e prodotta esecutivamente da Craig Mazin e Neil Druckmann.

In pole position anche in questa edizione degli Emmy con ben 23 nomination, The White Lotus, nominata anche come miglior serie drammatica per la sua terza stagione. La premiata serie HBO, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, conferma la sua formula vincente: ambientazioni mozzafiato, questa volta tra Koh Samui, Phuket e Bangkok, e una trama che si sviluppa nell’arco di una settimana all’interno di un lussuoso resort. Al timone c’è ancora una volta Mike White, in qualità di creatore, regista, sceneggiatore e produttore esecutivo, insieme a David Bernad e Mark Kamine.

A contendersi un posto tra i titoli più forti dell’anno troviamo anche The Penguin (ben 24 nomination), serie drammatica con protagonista il premio Oscar® Colin Farrell nei panni del celebre villain dell’universo DC. Nominata come miglior miniserie o serie antologica, vede in lizza per la statuetta anche i suoi protagonisti Colin Farrel e Cristin Milioti.

Tra i titoli più nominati anche The Pitt (con 13 nomination), serie HBO Max Original in America e Sky Exclusive in Italia nominata come miglior serie drammatica e per il suo attore protagonista, Noah Wyle. Dal 24 settembre in arrivo su Sky e NOW, ha già fatto parlare di sé con un impressionante 95% su Rotten Tomatoes. La serie racconta con intensità e autenticità la realtà degli operatori sanitari in prima linea.

