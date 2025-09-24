THE PITT in esclusiva su Sky e streaming NOW il medical drama vincitore agli Emmy 2025

Dopo il trionfo agli Emmy Awards, dove ha conquistato ben 5 statuette tra cui quella per la Miglior Serie Drammatica, THE PITT debutta finalmente in Italia: dal 24 settembre è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Il medical drama con Noah Wyle, già rinnovato per una seconda stagione, è campione d’ascolti negli Stati Uniti e si è rapidamente imposto come un vero e proprio fenomeno di costume.

Firmata da R. Scott Gemmill, già dietro al successo di “E.R. – Medici in prima linea” e “NCIS: Los Angeles”, e targata HBO Max Original in America e Sky Exclusive in Italia, THE PITT è ambientata in un moderno pronto soccorso di Pittsburgh e offre uno sguardo crudo e realistico sulla medicina d’urgenza, raccontando in quindici episodi le storie degli operatori sanitari che, tra corsie affollate e decisioni da prendere in pochi istanti, combattono ogni giorno per salvare vite.

THE PITT dà voce agli eroi silenziosi della sanità restituendo, con autenticità e intensità, la complessità del lavoro in prima linea. Al centro c’è il dottor Michael “Robby” Robinavitch (interpretato da Noah Wyle, anche produttore esecutivo), ancora segnato dagli effetti della pandemia e dalla perdita del suo mentore. Quando un nuovo gruppo di specializzandi e tirocinanti entra a far parte del sovraffollato e sotto-organico pronto soccorso del Trauma Medical Center di Pittsburgh – noto affettuosamente come “The Pitt” – si unisce a un team eterogeneo di medici, chirurghi, infermieri e paramedici, pronti ad affrontare ogni turno con determinazione e umanità. Mentre Robby si trova a fare i conti con una dirigenza ospedaliera più attenta ai tagli di bilancio che alla cura dei pazienti, i giovani medici scoprono in prima persona le difficoltà, le emozioni e le sfide della medicina d’urgenza.

Realistica, intensa e profondamente attuale, THE PITT racconta ogni episodio come un’ora di turno vissuta al limite, offrendo uno sguardo autentico sulla sanità americana contemporanea attraverso gli occhi di chi, ogni giorno, è in prima linea per salvare vite.

Fanno parte del cast Noah Wyle (Dott. Michael “Robby” Robinavitch), Tracey Ifeachor (Dott.ssa Collins), Patrick Ball (Dott. Langdon), Katherine LaNasa (Dana Evans), Supriya Ganesh (Dott.ssa Mohan), Fiona Dourif (Dott.ssa McKay), Taylor Dearden (Dott.ssa King), Isa Briones (Dott.ssa Santos), Gerran Howell (Whitaker) e Shabana Azeez (Javadi).

THE PITT è una produzione John Wells Productions in collaborazione con Warner Bros. Television, con cui JWP ha un accordo di produzione globale. La serie è creata da R. Scott Gemmill, che ne è anche produttore esecutivo insieme al vincitore dell’Emmy® John Wells (Animal Kingdom, Shameless, The West Wing, ER), Noah Wyle (ER, la saga The Librarian, Falling Skies), Michael Hissrich (Shameless, The West Wing, Third Watch), Erin Jontow di JWP (Emperor Of Ocean Park, Rescue: HI-Surf, Maid) e Simran Baidwan (Manifest, Ordinary Joe, The Good Doctor, Chicago Med).

