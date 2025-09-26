X Factor 2025, Audizioni chiuse: 596mila spettatori su Sky e NOW, +8% e social in crescita

Terzo e ultimo appuntamento, ieri sera, per le Audizioni di X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle. Ed è stata una nuova sfilata di artisti ricchi di talento davanti ai giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi; artisti accompagnati fino a un centimetro prima del palco dall’energia, dall’empatia e dal carisma di Giorgia, che sono approdati al giudizio del tavolo con l’obiettivo di strappare almeno 3 sì per passare questa prima fase di selezioni.

Terza parte di Audizioni premiata nuovamente dagli ascolti: ieri su Sky Uno/+1 in streaming su NOW e on demand ha registrato una Total Audience media di 596mila spettatori con il 2,9% di share, in crescita del +8% rispetto a una settimana fa.

Vola il dato nei sette giorni: nel complesso, tra free e pay, la seconda puntata ha ottenuto 2 milioni 708 mila spettatori tv medi, +11% rispetto al primo episodio e in linea con l’omologo episodio di un anno fa.

I social confermano il trend positivo di questo avvio di stagione: la puntata ha raggiunto 237mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear, +18% rispetto alla stessa serata della scorsa stagione, e 260mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, +20% rispetto un anno fa. Con questi dati, il terzo episodio di X Factor 2025 è stato il programma più commentato in assoluto nel corso della giornata di ieri (fonte: Talkwalker).

Anche in questa puntata, protagonisti sono stati gli aspiranti concorrenti con la loro musica e le loro storie. A conquistare il passaggio al turno successivo sono stati: Tommaso Vulpio, in arte tōmmi, 16enne di Bussero (MI), che ha portato una sorprendente versione di “Take On Me” degli a-ha conquistando 4 sì; Alice Mascritti, 21enne di Bologna, alias MilleAlice, con la sua personale interpretazione di “Troppi Preti Troppe Suore” di Margherita Vicario; e i Black Cats, band milanese, che con l’inedito “Grossi Problemi” hanno convinto tutti i giudici. Spazio poi a Roberta Scandurra, 18enne di Catania, in arte Rob, che ha infiammato il palco con una versione pop-punk di “Call Me” dei Blondie conquistando 4 sì; Giuseppe Toma, 20enne di Matino (LE), che un intenso inedito pacifista “Lettera di un soldato” ha messo d’accordo tutti i giudici; e i Pagoda Universe, collettivo siciliano di Alcamo (TP), che hanno portato il loro coinvolgente brano inedito “Tutto molto bello”.

E ancora: 4 sì per Layana Oriot, 25enne di Vimercate (MI), con la sua delicata interpretazione di “Blue Jeans” di Lana Del Rey; Gabriele Bernabò, in arte Androgynus, 25enne di Roma, che ha fatto sua “Ancora tu” di Lucio Battisti; i Nelav, power trio romano, con la loro travolgente rilettura di “Up Patriots to Arms” di Franco Battiato; Alessandro Tomasi, in arte semplicemente Tomasi, 16enne di Marcon (VE), che ha incantato i giudici al pianoforte con “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante ottenendo 4 sì; Francesca Carbonelli, 27enne dalla provincia di Roma ma residente a Milano presentatasi sotto il nome Cura, che ha commosso con “La donna cannone” di Francesco De Gregori; i The Vice, glam band di Milano, energici con “Let’s Dance” di David Bowie; e Alfredo Fiore, in arte Hal Quartier, 26enne di Napoli, che ha sorpreso tavolo e pubblico con l’impegnativa “Papaoutai” di Stromae.

Altri momenti di grande intensità, premiati da 4 sì: i Kokomò, duo siciliano originario di Misterbianco (CT), che ha fatto vibrare l’Allianz Cloud con “Bad Kingdom” dei Moderat; Caterina Ineichen, in arte Ninni, 19enne di Roma, che ha emozionato con “Where’s My Love” di SYML; e per Vincenzo Viscardi, 23enne di Milano, che ha portato sul palco il suo inedito “C’ammiscamm Ancora”. A chiudere la serata i Magazzeno, band meneghina, il cui ironico inedito “Milano” è stato accolto con entusiasmo da pubblico e giudici.

Dopo questo appuntamento, la prossima settimana sarà la volta dei Bootcamp due serate ad alta tensione e dal meccanismo totalmente modificato: i giudici – che saranno ancora tutti e quattro al tavolo insieme – ascolteranno nuovamente i concorrenti selezionati al primo step e, per farli avanzare, da quest’anno dovranno trovare un accordo unanime. Niente maggioranze: solo quattro sì netti potranno aprire le porte del turno successivo; se l’accordo non si trova, si apre la possibilità di confronti, decisioni in standby e colpi di scena. In più ogni giudice, anche all’ultimo, può decidere di giocarsi la potentissima carta dell’X Pass per cambiare il destino di un concorrente e portarlo con sé: indipendentemente dall’esito del giudizio al tavolo, infatti, con l’X Pass il concorrente sarà sicuro di accedere al livello successivo e di poterlo fare nella squadra di quello stesso giudice.

Gli artisti che avranno ricevuto i 4 giudizi favorevoli oppure l’X Pass arriveranno quindi allo step decisivo delle Last Call, l’ultima e la più dura delle fasi prima dei Live. Anche qui il meccanismo cambierà completamente, e torneranno per questo step le iconiche sedie e i temutissimi switch: ogni giudice dovrà scegliere solo tre artisti per comporre la propria squadra definitiva, e ognuno dei cantanti che promuoverà post esibizione potrà sedersi su una delle tre sedie presenti sul palco fino a quando non saranno occupate tutte, perché in tal caso inizieranno gli switch e ogni posto sarà “in bilico” fino all’ultimo. Anche in questo caso, il margine per i ripensamenti sarà minimo: si entra ai Live o si esce definitivamente.

A questo punto, terminato il percorso di selezione, i quattro giudici avranno formato le rispettive squadre formate da tre concorrenti ciascuno che, a partire da giovedì 23 ottobre sempre su Sky e NOW, saranno pronti ad affrontare i Live Show, le puntate in diretta dal Teatro Repower di Milano. Manche dopo manche gli artisti in gara potranno farsi conoscere dal pubblico e giudicare dalla giuria, creando un appassionante e spettacolare percorso lungo 7 settimane che si concluderà anche quest’anno in Piazza del Plebiscito a Napoli, dopo il successo dello scorso anno in termini di partecipazione all’evento in piazza che ha fatto da corollario al successo di ascolti (la finale più vista delle ultime quattro stagioni). Proprio lì, in quella che è una delle piazze più grandi d’Italia nonché la suggestiva e magica sede di eventi di livello internazionale, giovedì 4 dicembre verrà proclamato il vincitore di questa edizione.

A raccontare tutto questo ci sarà come sempre una narrazione immersiva che abbraccia palco e retroscena, audizioni e confessionali, urgenze artistiche e fragilità umane. Non si ascolta solo la musica: si ascoltano i percorsi, le trasformazioni, le prese di coscienza. Si assiste, passo dopo passo, alla nascita di un’identità.

X Factor 2025 è pronto a tornare. E con lui, torna il palco che può cambiare tutto. Perché da quest’anno più che mai, X Factor accende il talento.

X FACTOR 2025 Dall’11 settembre ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Dal 16 settembre ogni martedì in chiaro alle 21:30 su TV8, al tasto 8 del telecomando

X Factor 2025: capo progetto Paola Costa, produttori esecutivi Barnaby Boccoli, Barbara Gerli, Paolo Scarbaci, un programma di Giacomo Carrera, Laura Mariani, Alessandra Tomaselli e di Lorenzo Campagnari. Scritto con Giovanni Bagnari, Alessandro Caruso, Anna Ferrajoli, Matteo Lena, Elaine Heri, Martino Maggio e Alessandro Violato, direttore musicale Antonio Filippelli, regia studio Luigi Antonini, regia eng Riccardo Struchil, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografo Paola Spreafico.