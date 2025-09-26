Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSky Italia › X Factor 2025, Audizioni chiuse: 596mila spettatori su Sky e NOW, +8% e social in crescita
Immagine di X Factor 2025, Audizioni chiuse: 596mila spettatori su Sky e NOW, +8% e social in crescita - Scopri di più su Sky Italia

X Factor 2025, Audizioni chiuse: 596mila spettatori su Sky e NOW, +8% e social in crescita

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

S
Sky Italia
venerdì, 26 settembre 2025 | Ore: 11:46

X Factor 2025: al via le Audition con Giorgia e i nuovi giudici su Sky e streaming NOWTerzo e ultimo appuntamento, ieri sera, per le Audizioni di X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle. Ed è stata una nuova sfilata di artisti ricchi di talento davanti ai giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi; artisti accompagnati fino a un centimetro prima del palco dall’energia, dall’empatia e dal carisma di Giorgia, che sono approdati al giudizio del tavolo con l’obiettivo di strappare almeno 3 sì per passare questa prima fase di selezioni.

Terza parte di Audizioni premiata nuovamente dagli ascolti: ieri su Sky Uno/+1 in streaming su NOW e on demand ha registrato una Total Audience media di 596mila spettatori con il 2,9% di share, in crescita del +8% rispetto a una settimana fa.

Vola il dato nei sette giorni: nel complesso, tra free e pay, la seconda puntata ha ottenuto 2 milioni 708 mila spettatori tv medi, +11% rispetto al primo episodio e in linea con l’omologo episodio di un anno fa.

I social confermano il trend positivo di questo avvio di stagione: la puntata ha raggiunto 237mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear, +18% rispetto alla stessa serata della scorsa stagione, e 260mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, +20% rispetto un anno fa. Con questi dati, il terzo episodio di X Factor 2025 è stato il programma più commentato in assoluto nel corso della giornata di ieri (fonte: Talkwalker).

Anche in questa puntata, protagonisti sono stati gli aspiranti concorrenti con la loro musica e le loro storie. A conquistare il passaggio al turno successivo sono stati: Tommaso Vulpio, in arte tōmmi, 16enne di Bussero (MI), che ha portato una sorprendente versione di “Take On Me” degli a-ha conquistando 4 sì; Alice Mascritti, 21enne di Bologna, alias MilleAlice, con la sua personale interpretazione di “Troppi Preti Troppe Suore” di Margherita Vicario; e i Black Cats, band milanese, che con l’inedito “Grossi Problemi” hanno convinto tutti i giudici. Spazio poi a Roberta Scandurra, 18enne di Catania, in arte Rob, che ha infiammato il palco con una versione pop-punk di “Call Me” dei Blondie conquistando 4 sì; Giuseppe Toma, 20enne di Matino (LE), che un intenso inedito pacifista “Lettera di un soldato” ha messo d’accordo tutti i giudici; e i Pagoda Universe, collettivo siciliano di Alcamo (TP), che hanno portato il loro coinvolgente brano inedito “Tutto molto bello”.

E ancora: 4 sì per Layana Oriot, 25enne di Vimercate (MI), con la sua delicata interpretazione di “Blue Jeans” di Lana Del Rey; Gabriele Bernabò, in arte Androgynus, 25enne di Roma, che ha fatto sua “Ancora tu” di Lucio Battisti; i Nelav, power trio romano, con la loro travolgente rilettura di “Up Patriots to Arms” di Franco Battiato; Alessandro Tomasi, in arte semplicemente Tomasi, 16enne di Marcon (VE), che ha incantato i giudici al pianoforte con “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante ottenendo 4 sì; Francesca Carbonelli, 27enne dalla provincia di Roma ma residente a Milano presentatasi sotto il nome Cura, che ha commosso con “La donna cannone” di Francesco De Gregori; i The Vice, glam band di Milano, energici con “Let’s Dance” di David Bowie; e Alfredo Fiore, in arte Hal Quartier, 26enne di Napoli, che ha sorpreso tavolo e pubblico con l’impegnativa “Papaoutai” di Stromae.

Altri momenti di grande intensità, premiati da 4 sì: i Kokomò, duo siciliano originario di Misterbianco (CT), che ha fatto vibrare l’Allianz Cloud con “Bad Kingdom” dei Moderat; Caterina Ineichen, in arte Ninni, 19enne di Roma, che ha emozionato con “Where’s My Love” di SYML; e per Vincenzo Viscardi, 23enne di Milano, che ha portato sul palco il suo inedito “C’ammiscamm Ancora”. A chiudere la serata i Magazzeno, band meneghina, il cui ironico inedito “Milano” è stato accolto con entusiasmo da pubblico e giudici. 

 

Dopo questo appuntamento, la prossima settimana sarà la volta dei Bootcamp due serate ad alta tensione e dal meccanismo totalmente modificato: i giudici – che saranno ancora tutti e quattro al tavolo insieme – ascolteranno nuovamente i concorrenti selezionati al primo step e, per farli avanzare, da quest’anno dovranno trovare un accordo unanime. Niente maggioranze: solo quattro sì netti potranno aprire le porte del turno successivo; se l’accordo non si trova, si apre la possibilità di confronti, decisioni in standby e colpi di scena. In più ogni giudice, anche all’ultimo, può decidere di giocarsi la potentissima carta dell’X Pass per cambiare il destino di un concorrente e portarlo con sé: indipendentemente dall’esito del giudizio al tavolo, infatti, con l’X Pass il concorrente sarà sicuro di accedere al livello successivo e di poterlo fare nella squadra di quello stesso giudice.

Gli artisti che avranno ricevuto i 4 giudizi favorevoli oppure l’X Pass arriveranno quindi allo step decisivo delle Last Call, l’ultima e la più dura delle fasi prima dei Live. Anche qui il meccanismo cambierà completamente, e torneranno per questo step le iconiche sedie e i temutissimi switch: ogni giudice dovrà scegliere solo tre artisti per comporre la propria squadra definitiva, e ognuno dei cantanti che promuoverà post esibizione potrà sedersi su una delle tre sedie presenti sul palco fino a quando non saranno occupate tutte, perché in tal caso inizieranno gli switch e ogni posto sarà “in bilico” fino all’ultimo. Anche in questo caso, il margine per i ripensamenti sarà minimo: si entra ai Live o si esce definitivamente.

A questo punto, terminato il percorso di selezione, i quattro giudici avranno formato le rispettive squadre formate da tre concorrenti ciascuno che, a partire da giovedì 23 ottobre sempre su Sky e NOW, saranno pronti ad affrontare i Live Show, le puntate in diretta dal Teatro Repower di Milano. Manche dopo manche gli artisti in gara potranno farsi conoscere dal pubblico e giudicare dalla giuria, creando un appassionante e spettacolare percorso lungo 7 settimane che si concluderà anche quest’anno in Piazza del Plebiscito a Napoli, dopo il successo dello scorso anno in termini di partecipazione all’evento in piazza che ha fatto da corollario al successo di ascolti (la finale più vista delle ultime quattro stagioni). Proprio lì, in quella che è una delle piazze più grandi d’Italia nonché la suggestiva e magica sede di eventi di livello internazionale, giovedì 4 dicembre verrà proclamato il vincitore di questa edizione.

A raccontare tutto questo ci sarà come sempre una narrazione immersiva che abbraccia palco e retroscena, audizioni e confessionali, urgenze artistiche e fragilità umane. Non si ascolta solo la musica: si ascoltano i percorsi, le trasformazioni, le prese di coscienza. Si assiste, passo dopo passo, alla nascita di un’identità.

X Factor 2025 è pronto a tornare. E con lui, torna il palco che può cambiare tutto. Perché da quest’anno più che mai, X Factor accende il talento.

X FACTOR 2025 Dall’11 settembre ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.
Dal 16 settembre ogni martedì in chiaro alle 21:30 su TV8, al tasto 8 del telecomando

NOW

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.
Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

X FACTOR 2025 - PARTNER - Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2025: Tim, che per la terza edizione sarà Main Partner di X Factor; il Premium Partner McDONALD’S; il Beauty Partner Sephora (Benefit Cosmetics, Haus Labs by Lady Gaga, Rare Beauty, Sephora Collection); l’Automotive Partner Škoda; gli Official Partner Caffè Borbone, Elah Dufour Novi, Regionale di Trenitalia, MediaWorld, Dondi Salotti, Allianz, Colgate, Medici Senza Frontiere. il Technical Partner ghdAnche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia racconterà tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show. Urban Vision Group, media company, leader nel maxi digital outdoor e nella rigenerazione urbana attraverso progetti di comunicazione innovativi, si conferma Media Partner dell’edizione 2025 di X Factor. Anche quest’anno i circuiti digitali di Urban Vision accompagneranno il racconto di questa nuova edizione, valorizzando contenuti inediti dedicati allo show. L’emozione della musica, quindi, scoprirà una nuova dimensione, dimostrando ancora una volta, come il mondo della comunicazione digital out of home e dei media televisivi possano lavorare in sinergia per generare entertainment, raggiungendo audience e coinvolgimento sempre più ampi. Rolling Stone Italia, il magazine dedicato alla musica e alla pop culture, anche quest’anno sarà presente a X Factor per raccontare le esibizioni dei protagonisti, le scelte dei giudici e l’avanzamento della gara fino alla proclamazione del nuovo talento della musica. Anche nel 2025 Billboard Italia è media partner di X Factor. Billboard è il riferimento mondiale dell’industria discografica. Nel 2017 nasce la versione italiana, la prima edizione locale in Europa della testata americana. L’obiettivo è promuovere la cultura del nostro Paese a livello globale attraverso una community internazionale di appassionati di musica. Stories Partner di X Factor è Vanity Fair Italia, brand di Condé Nast diretto da Simone Marchetti, che racconta l'attualità e le storie dei personaggi della musica, del cinema e dell'entertainment attraverso interviste e approfondimenti con un linguaggio innovativo e un punto di vista unico e inaspettato. Cosmopolitan è il brand manifesto della Gen Z. Rappresenta individui liberi e alla scoperta di sé, e racconta la musica come strumento di espressione della propria unicità. La mediapartnership con X Factor avrà l’obiettivo di far conoscere al pubblico i giovani concorrenti di questa edizione direttamente nel backstage, alla scoperta di ciò che non si vede sul palco.

X Factor 2025: capo progetto Paola Costa, produttori esecutivi Barnaby Boccoli, Barbara Gerli, Paolo Scarbaci, un programma di Giacomo Carrera, Laura Mariani, Alessandra Tomaselli e di Lorenzo Campagnari. Scritto con Giovanni Bagnari, Alessandro Caruso, Anna Ferrajoli, Matteo Lena, Elaine Heri, Martino Maggio e Alessandro Violato, direttore musicale Antonio Filippelli, regia studio Luigi Antonini, regia eng Riccardo Struchil, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografo Paola Spreafico.

  • Sito ufficiale xfactor.sky.it
  • Hashtag ufficiale#XF2025
  • Instagram @xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit
  • Facebook @xfactoritalia | @SkyItalia | @NOWTVit
  • X @XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It
  • TikTok @xfactor_italia | @skyitalia | @nowit
  • Youtube xfactoritalia | Sky

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • X Factor 2025, Audizioni chiuse: 596mila spettatori su Sky e NOW, +8% e social in crescita

    Terzo e ultimo appuntamento, ieri sera, per le Audizioni di X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle. Ed è stata una nuova sfilata di artisti ricchi di talento davanti ai giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi; artisti accompagnati fino a un centimetro prima del palco dall’energia, dall’empatia e dal carisma di Giorgia, che sono approdati al giudizio del tavolo con l’obiettivo di strappare almeno 3...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 26 settembre 2025

  • Maxi operazione Gotha 2 anti-iptv: otto arresti tra Italia ed estero per streaming illegale

    All’esito di una complessa investigazione coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania nei confronti di otto persone, alcune residenti all’estero, indagate per associazione a delinquere finalizzata alla diffusione illecita di palinsesti televisivi ad accesso condizionato (pay-tv), accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. Gli arrestati sono...
    E
    Economia
    venerdì, 26 settembre 2025

  • Ryder Cup 2025 su Sky e NOW: tre giorni di golf epico Europa vs USA live dal Bethpage Black Course

    Il grande golf è di scena nella Casa dello Sport di Sky: da giovedì 26 a domenica 28 settembre, al Bethpage Black Course di Farmingdale, New York, al via la 45esima edizione della Ryder Cup, da vivere su Sky Sport Golf e in streaming su NOW. Il torneo ad alto tasso di spettacolarità vede in campo i 12 migliori giocatori europei contro i 12 migliori giocatori statunitensi. Si scende in campo venerdì 26 per la prima delle tre giornate: alle 13...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 26 settembre 2025

  • Inter 24/7: nuovo canale FAST gratuito porta 24 ore di passione nerazzurra su smart TV e dispositivi

    FC Internazionale Milano annuncia il lancio di INTER 24/7, il nuovo canale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) disponibile senza abbonamento, interamente dedicato al mondo nerazzurro e primo progetto di questo genere per un club di calcio in Italia. Il palinsesto trasmetterà contenuti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, portando la passione e la storia dell’Inter in tutte le case e su qualsiasi dispositivo. INTER 24/7 sarà un canale lineare disponibile...
    S
    Sport
    giovedì, 25 settembre 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (25 - 28 Settembre) MotoGP Giappone, SuperBike Aragon, WEC Fuji

    In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC. MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOTEGI – Da giovedì 25 a domenica 28 settembre,appuntamento in diretta esclusiva con la diciassettesima prova del mondiale 2025 di MotoGP,il Gran Premio del Giappone, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Il weekend che può assegnare il titolo piloti a Marc Marquez parte con la conferenza...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 25 settembre 2025

  • X Factor 2025: ultime Audizioni su Sky e NOW, giudici pronti a scegliere i talenti per i Bootcamp

    Giovedì 25 settembre, su Sky e in streaming su NOW, arriva la terza e ultima parte delle Audizioni di X Factor 2025. Per gli aspiranti concorrenti è l’ultima opportunità di farsi conoscere dai giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, con l’obiettivo di trasformare la propria passione per la musica in realtà. Sul palco dello show Sky Original prodotto da Fremantle gli artisti presenteranno una cover o...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 25 settembre 2025

  • Sky TG24: speciale elezioni regionali Marche con Il Confronto, Instant Poll e Trovapresidente

    L’Italia si appresta ad affrontare una tornata decisiva di elezioni regionali, che coinvolgono milioni di elettori e ben sette regioni: Marche, Valle d’Aosta, Toscana, Campania, Veneto, Calabria e Puglia. Un voto che sarà inevitabilmente anche un test per la maggioranza di governo e l’opposizione. A questa sfida elettorale il canale all news diretto da Fabio Vitale risponde preparando una copertura editoriale speciale.   Si inizia con...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 25 settembre 2025

  • Digiquest al lavoro per compatibilità decoder Tivùsat Q80 e Q90 con sistema di criptaggio Merlin

    A seguito del comunicato di tivùsat, Digiquest avvisa la propria clientela che stanno lavorando a soluzioni relative ai modelli Tivusat HbbTV Digiquest (Q80-Q90 ) di ultima produzione, essendo gli unici che, con il giusto hardware, possono supportare la migrazione al sistema di criptaggio Merlin previsto per il 2028.Per verificare se il tuo decoder dispone già dell’hardware necessario all’aggiornamento, sarà presto disponibile un modulo...
    S
    Satellite / Estero
    mercoledì, 24 settembre 2025

  • La squadra stellare di commentatori NBA su Prime Video: 87 partite di regular season, Playoff, Finals

    L’NBA approda su Prime Video grazie a un accordo globale di 11 anni sui diritti media. Prime Video garantirà una copertura senza precedenti, accompagnata da una squadra di commentatori d’eccezione che guideranno gli spettatori per tutta la stagione. Tre telecronisti si alterneranno al commento insieme a due voci tecniche. I tre telecronisti saranno Alessandro Mamoli, storica voce dell’NBA in Italia, Mario Castelli, apprezzato commentatore per gli...
    S
    Sport
    mercoledì, 24 settembre 2025

  • Sky e NOW portano in diretta TOP 14 Francese e URC con il grande rugby di Benetton e Zebre

    Diventa più preziosa l’offerta di rugby della Casa dello Sport di Sky. In diretta le emozioni del campionato francese, il TOP 14, il torneo nazionale più ricco, importante e duro del mondo e che vede protagonisti tanti fuoriclasse della palla ovale e tanti giocatori della Nazionale Azzurra. Ogni settimana su Sky e in streaming su NOW vedremo il miglior incontro della giornata, oltre alle sfide della fase finale del campionato. Arriva anche un altro prestigioso...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 24 settembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 26 Settembre - 2 Ottobre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 26 settembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport MotoGP HD - Canale TV

    MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Giappone Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

    In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC. MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOTEGI – Da giovedì 25 a domenica 28 settembre,appuntamento in diretta esclusiva con la diciassettesima prova del mondiale 2025 di MotoGP,il Gran Premio del Giappone, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Il weekend che può assegnare il titolo piloti a Marc Marquez parte con la conferenza sta...
     venerdì, 26 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Rob Peace, Venerdi 26 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all’insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Rob Peace, il dramma diretto e interpretato da Chiwetel Ejiofor che porta sullo schermo la storia vera di Robert Peace, giovane di talento cresciuto nei quartieri difficili di Newark che, grazie alla sua intelligenza strao...
     venerdì, 26 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Jurassic World – Il regno distrutto, Giovedi 25 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all’insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Jurassic World – Il regno distrutto, secondo capitolo della trilogia che ha riportato in vita il mito di Jurassic Park. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard tornano nei panni di Owen e Claire, impegnati in una missi...
     giovedì, 25 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Mr. Morfina, Mercoledi 24 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) debutta Mr. Morfina, l’action-thriller con Jack Quaid nei panni di Nate, un uomo affetto da una rara sindrome genetica che gli impedisce di sentire dolore. Quando la sua fidanzata viene rapita, la sua ...
     mercoledì, 24 settembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨