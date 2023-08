Sport Mediaset 2023/24: Coppa e Supercoppa Italiana, Champions League, Nazionali e America's Cup

Anche nella stagione sportiva 2023/24 Mediaset è grande protagonista. Tutta la Coppa Italia Frecciarossa è in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti Mediaset. Dopo la partenza con i 32esimi di finale, Mediaset continuerà a trasmettere tutti i match fino alla finale di Roma del 15 maggio 2024.

In più, ecco la grande novità della Supercoppa Italiana con il formato a quattro squadre (con le semifinali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio) dal 4 all’8 gennaio in Arabia Saudita. Dal 22 agosto arriva l’antipasto di Champions League con le gare dei playoff su Italia 1 (si comincia con Rangers-PSV) e Mediaset Infinity.

Dopo il sorteggio del 31 agosto, dal 19 settembre si parte con la fase a gironi. Mediaset trasmetterà 121 gare, compresa la finale. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 il martedì (la miglior partita per ogni match day), mentre le altre gare saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity. Dai club si passa alle Nazionali con Euro 2024: dal 7 settembre le migliori sfide di qualificazione per i prossimi Europei di calcio, che si disputeranno in Germania.

Un’offerta calcistica straordinaria che prevede più di 170 partite trasmesse tra tutte le competizioni.

E ancora, la Serie A: dal 20 agosto tutte le domeniche di campionato su Italia 1, oltre al confermatissimo appuntamento di SportMediaset XXL con Mino Taveri e Ciccio Graziani alle 13, torna in seconda serata il tradizionale appuntamento di Pressing con Massimo Callegari, Monica Bertini e i loro ospiti: highlights, interviste, commenti, pagelle e tutti i casi della giornata.

Il lunedì sera, il racconto dei posticipi e della giornata sportiva sarà sviluppato in SportMediaset Monday Night, condotto da Benedetta Radaelli.

E infine, una grande novità che riguarda la vela: Mediaset trasmetterà in esclusiva free su Italia 1 e Canale 20 tutte le regate della 37ma edizione dell'America's Cup. Si comincia già il 14 settembre con le regate preliminari di Vilanova i La Geltru.