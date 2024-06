Euro 2024: Spagna vs ITALIA in Diretta TV e Streaming (Ore 21 Rai 1 e Sky Sport)

Fare la partita contro un avversario che, per definizione, fa la partita. Nella pancia dello stadio di Gelsenkirchen (Ore 21 Rai 1 e Sky Sport) - dove, entrando, si trova una gigantografia dell'Italia campione d'Europa di tre anni fa - Luciano Spalletti presenta Spagna-Italia ripetendo un concetto che, c'è da immaginarlo, avrà trasmesso alla squadra fin dal rientro negli spogliatoi dopo la vittoria contro l'Albania. Se c'è una strada per battere la Spagna, e assicurarsi quindi la qualificazione agli ottavi di EURO 2024, è quella di giocare e non subire.

LA COPERTURA TV DI EURO 2024 IN DIRETTA SU SKY SPORT

La corsa al titolo di Campione d’Europa continua con le partite del secondo turno di UEFA EURO 2024, da vivere interamente su Sky e streaming su NOW. Secondo appuntamento anche per gli Azzurri di Luciano Spalletti, in campo giovedì 20 giugno alle 21 contro la Spagna. L’incontro di Gelsenkirchen sarà commentato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, con il contributo dal campo di Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Gianluca Di Marzio e Giovanni Guardalà e l’esordio di Riccardo Montolivo nel dream team di Sky Sport.

Sarà un mese da vivere dall’inizio alla fine, con risultati, highlights, liveblog e aggiornamenti in tempo reale anche sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok) con l’hashtag #SkyEuro2024.

STUDI – Ogni giorno collegamenti con aggiornamenti continui dai tre gli studi dedicati: dall’Home of Adidas Football direttamente dal cuore di Berlino a quello di Milano passando il terzo studio che troverà spazio direttamente all’interno degli stadi per le partite dell’Italia. In occasione di Spagna-Italia, Federica Masolin condurrà lo studio dalla Veltins-Arena di Gelsenkirchen insieme al suo dream team di ospiti: Alessandro Costacurta, Paolo Condò e il Riccardo Montolivo. L’ex giocatore di Atalanta, Fiorentina e Milan, finalista a Euro 2012 in maglia azzurra, sarà in studio e al commento dei match per il torneo continentale.

Ogni giorno, dalle 14 alle 15, da non perdere la rubrica fissa EuroGoleador, che anticipa il primo match della giornata, mentre dalle 17 alle 18, dalle 20 alle 21 e dalle 22.45 alle 23.30 gli studi di approfondimento pre e postpartita degli altri incontri. Dal lunedì al venerdì, alle 23.30, chiuderà la giornata Calciomercato – L’Originale, mentre nel weekend, alla stessa ora, in onda Euroweekend.

IL PROGRAMMA DI OGGI SU SKY SPORT



Giovedì 20 giugno, alle 14, "EuroGoleador" sarà condotto da Sara Benci, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile. Alle 15, la seconda giornata del gruppo C vedrà la Slovenia affrontare la Serbia, con la diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), e in streaming su NOW e Sky Go. Davide Polizzi sarà al microfono. Il gruppo C include anche Inghilterra e Danimarca; la Slovenia arriva da un pareggio con la Danimarca, mentre la Serbia ha perso contro l'Inghilterra. Nei quattro precedenti, una vittoria per ciascuna squadra e due pareggi. Alle 17, "Sky Euro Show" sarà condotto da Sara Benci, Stefano De Grandis e Paolo Ciarravano. Alle 18, la seconda giornata del gruppo C vedrà Danimarca e Inghilterra affrontarsi con diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), e in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà di Massimo Marianella con il commento tecnico di Laura Giuliani. Il gruppo C comprende anche Slovenia e Serbia; la Danimarca arriva da un pareggio con la Slovenia, mentre l'Inghilterra ha vinto 1-0 contro la Serbia. Nei tre precedenti recenti, una vittoria per ciascuna squadra e un pareggio.

Dalle 20 e dalle 23, "Sky Euro Show" sarà condotto da Federica Masolin, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Riccardo Montolivo. Alle 21, Spagna e Italia si affronteranno nella seconda giornata del gruppo B, con diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), e in streaming su NOW e Sky Go. Fabio Caressa sarà alla telecronaca con Beppe Bergomi al commento tecnico, e a bordo campo Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio. Nel gruppo B, entrambe le squadre sono reduci da vittorie contro Croazia e Albania nella prima giornata. Negli ultimi sei incontri, la Spagna ha vinto tre volte, l'Italia due volte (una ai rigori) e c'è stato un pareggio.

LA COPERTURA TV DI EURO 2024 IN DIRETTA SULLA RAI

Sarà un mese in apnea: dal 14 giugno, il giorno di Germania-Scozia, la gara inaugurale, fino al 14 luglio, la notte della finale. Trenta giorni esatti, nei quali la Rai accompagnerà i telespettatori “dentro” l’edizione 2024 del Campionato Europeo di calcio, che si svolgerà in Germania, dove gli Azzurri di Luciano Spalletti arrivano da campioni in carica, dopo il titolo conquistato nel 2021 nella indimenticabile notte di Wembley contro l’Inghilterra.

Non è un avverbio utilizzato a sproposito, dentro, perché quella proposta dalla Rai sarà davvero un’immersione totale nella manifestazione: alle 31 gare in diretta tv, su Rai 1 e Rai 2, e a tutte le 51 le partite in diretta radio, su Radio 1 e Radio 1 Sport, infatti, si aggiungeranno le rubriche dedicate, gli aggiornamenti costanti nel corso dei Tg e dei Gr, gli appuntamenti quotidiani con “Diretta Azzurra” su Rai Sport HD – live da Iserlohn, il quartier generale degli Azzurri in Germania – e un appuntamento speciale su RaiPlay per le partite dell’Italia.

Euro2024, poi, sarà totalmente accessibile: grazie a Rai Pubblica Utilità, infatti, Dribbling sarà sottotitolato nella versione in onda su Rai 2, mentre in quella disponibile su RaiPlay sarà sottotitolato e tradotto nella Lingua Italiana dei Segni. Ogni partita sarà sottotitolata, mentre, per la prima volta nella storia della tv, le partite degli Azzurri saranno accompagnate, sul canale dell’audiodescrizione, dalla cronaca descrittiva dedicata ai telespettatori non vedenti e ipovedenti, a cura di un giornalista di Rai Sport. Un grande segnale di inclusione, nel pieno rispetto della mission di Servizio Pubblico.

Nel dettaglio, saranno 22 le gare trasmesse su Rai 1 e 9 quelle su Rai 2, con il racconto affidato a quattro coppie di telecronisti: Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro (che commenteranno le partite dell’Italia), Stefano Bizzotto e Lele Adani, Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni e Luca De Capitani e Sebino Nela. Ogni partita sarà preceduta e seguita da uno studio di presentazione e commento: per quello delle gare in programma alle 18.00 ci saranno Francesca Spaziani Testa con Katia Serra, Angelo Di Livio e l’ex arbitro Mauro Bergonzi alla moviola, per analizzare le decisioni arbitrali, mentre con Simona Rolandi e Marco Lollobrigida, per quelle in prima serata, ci saranno, oltre al confermato Bergonzi, Marco Tardelli e Bruno Giordano.

La programmazione giornaliera comincerà alle 13.30, su Rai 2, con Dribbling, condotto da Paolo Paganini, con in studio Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra e Laura Barth, e con Giulia Stronati che curerà lo spazio dedicato al calciomercato, che da sempre, nei mesi delle grandi manifestazioni calcistiche, si accende di interesse, a caccia di talenti e di occasioni. La seconda serata di Rai 1, invece, subito dopo le partite, sarà appannaggio di Notti Europee, con Paola Ferrari e Marco Mazzocchi: con loro Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, con Giusi Meloni che esplorerà il mondo social, tradizionalmente sempre molto ricettivo in occasione delle competizioni internazionali.

