Euro 2024: Svizzera vs ITALIA in Diretta TV e Streaming (Ore 18 Rai 1 e Sky Sport)

9 luglio 2006 - 29 giugno 2004. Diciotto anni dopo o, se preferite, seimilacinquecentosessantacinque giorni dopo, riecco l’Italia a Berlino (Diretta Ore 18 Rai 1 e Sky Sport). Dal quarto titolo Mondiale al quarto…di finale in palio a EURO 2024: cambia l’avversaria (dalla Francia alla Svizzera), cambia la competizione, con un punto di contatto, Gigi Buffon, 18 anni fa protagonista indiscusso della finale e oggi capodelegazione della Nazionale.

E chissà in questi giorni quante volte Buffon avrà provato a raccontare ai 26 convocati per questo Europeo tedesco le sensazioni provate in quella notte. Complessivamente, sarà la decima partita che l’Italia disputerà a Berlino, la settima all’Olympiastadion: il bilancio è di quattro vittorie, tre pareggi (compreso l’1-1 firmato Zidane e Materazzi, con epilogo ai rigori) e due sconfitte. Per tornare all’ultima vittoria, però, bisogna riavvolgere la macchina del tempo e arrivare al 15 agosto del 1936, 2-1 contro l’Austria in una sfida valida per il torneo olimpico nel quale gli Azzurri vinsero la loro unica Medaglia d’Oro. Nelle 9 gare a Berlino l’Italia ha giocato in 4 stadi: oltre all’Olympiastadion, nel torneo olimpico scese in campo al Post Stadion (il più importante impianto della capitale fino al 1936) e al Mommsen Stadion (impianto intitolato al celebre storico); poi con la Germania Est fu ospitata al Walter Ulbricht Stadion (inaugurato nel 1951, ospitò diverse gare della DDR).

Il cielo è azzurro e splende il sole a Berlino nel giorno di Italia-Svizzera, partita da dentro o fuori degli ottavi di finale. Quando nella capitale tedesca la temperatura salirà oltre i 30 gradi e all'Olympiastadion ci sarà il fischio di inizio. Intanto all'azzurro della splendida giornata nella capitale tedesca si contrappone il fiume rosso dei tifosi svizzeri che stanno invadendo le strade, dalla stazione centrale, dove c'è una Fan Zone Uefa, ad Alexanderplatz passando per la porta di Brandeburgo. Invasione elvetica che, tra cori e bizzarrie tipiche dei tifosi rossocrociati, si sta spostando lentamente allo stadio dove sono annunciati 70.000 spettatori tra cui solo 6.000 italiani stando ai dati ufficiali. Dal punto di vista dell'ordine pubblico non si segnala al momento alcun problema, nemmeno alle frontiere non si ha notizia del passaggio di gruppi di tifosi potenzialmente pericolosi.

I PRECEDENTI - È di nuovo Italia – Svizzera: agli Ottavi di Finale di UEFA EURO 2024 gli Azzurri si ritrovano di fronte l’avversario più volte affrontato nella loro storia: 61 gare tra il 1911 e il 2021, con un bilancio a favore di 29 successi e 24 pareggi, oltre a sole 8 sconfitte. L’Italia ha mantenuto un record impressionante contro la Svizzera, senza subire una sconfitta per ben 31 anni, dall'ultima volta che ha perso 1-0 a Berna nel 1993. Durante questo periodo, ci sono stati 5 vittorie e 7 pareggi in 12 partite successive. Tuttavia, i due pareggi più recenti, 0-0 a Berna e 1-1 a Roma, sono stati cruciali nel determinare la non qualificazione agli ultimi Mondiali del 2022. Agli Europei, l'unico incontro tra Italia e Svizzera fino ad ora è stato una netta vittoria per gli Azzurri, 3-0 a Roma il 16 giugno 2021, durante Euro 2020. Questa vittoria è stata parte di un cammino che ha visto l'Italia concludere il girone con il punteggio pieno prima di continuare la sua corsa fino a Wembley. Per quanto riguarda i Mondiali, ci sono stati in totale 3 incontri tra Italia e Svizzera, con saldo negativo per gli Azzurri (1 V / 2 P): doppia vittoria elvetica nel 1954 e successo italiano nel 1962.

LA COPERTURA TV DI EURO 2024 IN DIRETTA SU SKY SPORT



La corsa al titolo di Campione d’Europa continua con le partite degli ottavi di UEFA EURO 2024, da vivere interamente su Sky e in streaming su NOW. Appuntamento da sabato 29 giugno con gli ottavi di finale. Si gioca in due turni, alle 18 e alle 21. La prima partita della fase ad eliminazione diretta parte con il match degli Azzurri di Luciano Spalletti, in campo sabato 29 giugno alle 18 contro la Svizzera.L’incontro di Berlino sarà commentato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, con il contributo dal campo di Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Gianluca Di Marzio e Francesco Cosatti.

Sarà un mese da vivere dall’inizio alla fine, con risultati, highlights, liveblog e aggiornamenti in tempo reale anche sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok) con l’hashtag #SkyEuro2024.

STUDI – Ogni giorno collegamenti con aggiornamenti continui dai tre gli studi dedicati: dall’Home of adidas Football direttamente dal cuore di Berlino a quello di Milano passando per il terzo studio che troverà spazio direttamente all’interno degli stadi per le partite dell’Italia. In occasione di Svizzera-Italia, Federica Masolin condurrà lo studio dall’Olympiastadion di Berlino insieme al suo dream team di ospiti: Fabio Capello, Paolo Condò e Giancarlo Marocchi.

Ogni giorno, dalle 14 alle 15, da non perdere la rubrica fissa EuroGoleador, mentre dalle 17 alle 18, dalle 20 alle 21 e dalle 22.45 alle 23.30 gli studi di approfondimento pre e postpartita degli altri incontri. Dal lunedì al venerdì, alle 23.30, chiuderà la giornata Calciomercato – L’Originale, mentre nel weekend, alla stessa ora, in onda Euroweekend.

Tempo di ottavi di finale a UEFA Euro 2024, con gli Azzurri di Luciano Spalletti che aprono la fase a eliminazione diretta. Per l’occasione, Sky Sport ha realizzato la super clip “Torniamo a Berlino, Italia”, in onda da oggi con la voce di Alessandro Del Piero e le pennellate di Pako Bono. Un “live painting” realizzato negli studi di Sky Sport che unisce idealmente la rete di Del Piero nella semifinale Italia-Germania diDortmund nel 2006e quella di Mattia Zaccagni contro la Croazia, che riporta l’Italia a Berlino a distanza di 18 anni.

LA SUPER CLIP - Pennellate d’azzurro, traiettorie artistiche che dipingono due pezzi di storia, lontani nel tempo ma vicini nell’emozione, della Nazionale italiana. Due momenti che Sky Sport ha raccontato con le voci di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Stessa destinazione: Berlino. L’idea della copertina che presenta Italia-Svizzera, nasce da una dichiarazione di Mattia Zaccagni pochi minuti dopo aver segnato il gol contro la Croazia senza il quale - a conti fatti - l’Italia oggi sarebbe eliminata. “Alex Del Piero è il mio idolo, avevo il suo poster in camera” ha detto Zaccagni ai microfoni di Sky Sport, quando gli è stata sottolineata la somiglianza tra il suo gol e l’iconica rete di Del Piero a Dortmund nel 2006, che mandò l’Italia in finale mondiale, con quello storico “chiudete le valigie, andiamo a Berlino!” urlato da Fabio Caressa. Da Berlino a Berlino la coincidenza è impressionante nel rivedere in sovrapposizione le immagini dei due gol: palla allargata sulla sinistra, destro a giro sul palo lontano che supera un portiere vestito d’arancione (all’epoca era Lehmann, oggi Livakovic) e si infila sotto l’incrocio. Una meravigliosa suggestione azzurra. Dopo la partita Alex Del Piero ha chiamato Mattia Zaccagni per fargli i complimenti, emozionando l’esterno della Lazio che avrà ripensato a quel bambino che attaccava i poster di Alex nella sua camera. Ed è proprio sintonizzandosi sulla linea di queste emozioni che Sky ha chiesto a Del Piero, oggi super star della squadra di Sky Sport, di prestare la voce a questa clip che ci fa rivivere in una sola scena i due momenti, distanti 18 anni tra loro. Pennellate d’azzurro su tela bianca, come quelle di Pako Bono, l’artista che con il suo tratto ha raccontato queste due storie così lontane ma così vicine trasformandole in arte, in un “live painting” realizzato negli studi di Sky. In sottofondo, non poteva che esserci la voce di un altro artista delle telecronache e del suo compagno campione del mondo: “Torniamo a Berlino”. La super clip “Torniamo a Berlino, Italia” è una produzione Sky Sport, interamente realizzata “in house”, da Federico Salerno, shooting curato da Massimo Previti. La voce è di Alessandro Del Piero sul testo di Gianluigi Bagnulo, dipinta da Pako Bono.

IL PROGRAMMA DI OGGI SU SKY SPORT



Sabato 29 giugno, dalle 14:00, EuroGoleador sarà in studio con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni e Massimo Marianella. A partire dalle 17:00 e dalle 20:00, Sky Euro Show verrà trasmesso dall'Olympiastadion di Berlino in Germania con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello e Giancarlo Marocchi in studio. Alle 18:00, si terrà l'incontro degli ottavi di finale di Uefa Euro 2024 tra Svizzera e Italia. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251), e in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi. A bordo campo ci saranno Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Francesco Cosatti e Gianluca Di Marzio. Questo incontro rappresenta la terza qualificazione agli ottavi per la Svizzera e la quinta consecutiva per l'Italia, che ha vinto 6 delle 17 sfide precedenti (amichevoli escluse), con 7 pareggi. Alle 21:00, la Germania affronterà la Danimarca in un'esclusiva Sky per gli ottavi di finale. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251), e in streaming su NOW e Sky Go. Federico Zancan farà la telecronaca, con il commento di Riccardo Montolivo e Niccolò Omini a bordo campo. La Germania partecipa agli ottavi per la quinta volta consecutiva, mentre per la Danimarca è la seconda. Nei quattro precedenti (amichevoli escluse), entrambe le squadre hanno vinto due volte. Dalle 23:00, Sky Euro Show vedrà in studio Vanessa Leonardi, Andrea Marinozzi e Valentina Mariani.

SABATO 29 GIUGNO

In studio: Vanessa Leonardi, Andrea Marinozzi e Valentina Mariani

LA COPERTURA TV DI EURO 2024 IN DIRETTA SULLA RAI

Sarà un mese in apnea: dal 14 giugno, il giorno di Germania-Scozia, la gara inaugurale, fino al 14 luglio, la notte della finale. Trenta giorni esatti, nei quali la Rai accompagnerà i telespettatori “dentro” l’edizione 2024 del Campionato Europeo di calcio, che si svolgerà in Germania, dove gli Azzurri di Luciano Spalletti arrivano da campioni in carica, dopo il titolo conquistato nel 2021 nella indimenticabile notte di Wembley contro l’Inghilterra.

Non è un avverbio utilizzato a sproposito, dentro, perché quella proposta dalla Rai sarà davvero un’immersione totale nella manifestazione: alle 31 gare in diretta tv, su Rai 1 e Rai 2, e a tutte le 51 le partite in diretta radio, su Radio 1 e Radio 1 Sport, infatti, si aggiungeranno le rubriche dedicate, gli aggiornamenti costanti nel corso dei Tg e dei Gr, gli appuntamenti quotidiani con “Diretta Azzurra” su Rai Sport HD – live da Iserlohn, il quartier generale degli Azzurri in Germania – e un appuntamento speciale su RaiPlay per le partite dell’Italia.

Euro2024, poi, sarà totalmente accessibile: grazie a Rai Pubblica Utilità, infatti, Dribbling sarà sottotitolato nella versione in onda su Rai 2, mentre in quella disponibile su RaiPlay sarà sottotitolato e tradotto nella Lingua Italiana dei Segni. Ogni partita sarà sottotitolata, mentre, per la prima volta nella storia della tv, le partite degli Azzurri saranno accompagnate, sul canale dell’audiodescrizione, dalla cronaca descrittiva dedicata ai telespettatori non vedenti e ipovedenti, a cura di un giornalista di Rai Sport. Un grande segnale di inclusione, nel pieno rispetto della mission di Servizio Pubblico.

Nel dettaglio, saranno 22 le gare trasmesse su Rai 1 e 9 quelle su Rai 2, con il racconto affidato a quattro coppie di telecronisti: Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro (che commenteranno le partite dell’Italia), Stefano Bizzotto e Lele Adani, Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni e Luca De Capitani e Sebino Nela. Ogni partita sarà preceduta e seguita da uno studio di presentazione e commento: per quello delle gare in programma alle 18.00 ci saranno Francesca Spaziani Testa con Katia Serra, Angelo Di Livio e l’ex arbitro Mauro Bergonzi alla moviola, per analizzare le decisioni arbitrali, mentre con Simona Rolandi e Marco Lollobrigida, per quelle in prima serata, ci saranno, oltre al confermato Bergonzi, Marco Tardelli e Bruno Giordano.

La programmazione giornaliera comincerà alle 13.30, su Rai 2, con Dribbling, condotto da Paolo Paganini, con in studio Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra e Laura Barth, e con Giulia Stronati che curerà lo spazio dedicato al calciomercato, che da sempre, nei mesi delle grandi manifestazioni calcistiche, si accende di interesse, a caccia di talenti e di occasioni. La seconda serata di Rai 1, invece, subito dopo le partite, sarà appannaggio di Notti Europee, con Paola Ferrari e Marco Mazzocchi: con loro Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, con Giusi Meloni che esplorerà il mondo social, tradizionalmente sempre molto ricettivo in occasione delle competizioni internazionali.

IL PROGRAMMA DI OGGI SU RAI

Sabato 29 giugno, alle 13:30 su Raidue, va in onda in diretta dallo stadio SR3 di Roma la rubrica "Dribbling Europei". In studio saranno presenti Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth e Giulia Stronati.

Questo storico programma offrirà ogni giorno servizi colorati, storie e interviste dagli inviati a Berlino e in Germania, in occasione dell'Europeo 2024 di calcio. Alle 18:00 su Raiuno, sarà trasmessa in diretta la partita dei Campionati Europei Germania 2024 tra Svizzera e Italia, dall'Olympiastadion di Berlino. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, con il commento di Antonio Di Gennaro. Tiziana Alla sarà al bordocampo e Andrea Riscassi si occuperà delle interviste. Il "Pitch View Studio" vedrà la partecipazione di Alessandro Antinelli, Daniele Adani e Andrea Stramaccioni. Dalle 17:00, in studio ci saranno Francesca Spaciani Testa, Bruno Giordano, Mauro Bergonzi, Marco Tardelli, Katia Serra

Alle 20:35 su Raiuno, sempre in diretta e disponibile anche su Rai 4K, sarà trasmessa la rubrica "Notti Europee" dallo studio SR3 di Roma. Il programma, condotto da Paola Ferrari e Marco Mazzocchi, con la partecipazione di Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello, Fulvio Collovati e Giusy Meloni, offrirà approfondimenti e ospiti in studio dedicati agli Europei di calcio. Alle 23:55, sempre su Raiuno, verrà trasmessa la replica della partita Svizzera vs Italia, con la stessa telecronaca e commento della diretta.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)