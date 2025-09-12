Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 3a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

Avellino-Monza, 35 anni dopo. Prima volta in B per Virtus Entella-Mantova. Il Frosinone cerca di sfatare il tabù Padova.

Questi sono solo alcuni temi che introducono la 3a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel

Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di vedere in diretta gli altri 7 incontri del turno di campionato attraverso il pagamento di un MatchDay Pass di 7,99 euro. Il Season Ticket sarà invece attivo nei restanti Paesi esteri dove One Football TV possiede i diritti per fornire l'intera giornata.

SEASON TICKET: LA PROMOZIONE SI ESTENDE - Un'altra importante novità è l'estensione della promozione del Season Ticket, pari a 69,99€, che sarà prorogata per tutto il mese di settembre. Da questo weekend l’app di OneFootball TV sarà disponibile non solo in versione mobile, ma anche sul web e nelle Smart Tv. Con OneFootball TV i tifosi potranno così seguire il campionato in diretta e rivedere gli highlights in tutto il mondo, Italia compresa, dove sono naturalmente disponibili tutte e dieci le partite di ogni giornata.

Queste novità generano un’ulteriore implementazione e opportunità di fruizione a tutti i tifosi e agli appassionati della Serie BKT, con una varietà di offerta che va ad aggiungersi a quelle di DAZN e Amazon Prime Video, garantendo diverse opzioni, tutte moderne, in mobilità, facilmente fruibili per vivere il campionato "100% Passione Italiana".

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 3a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video e OneFootball TV

La terza giornata di Serie BKT prende il via venerdì sera al Partenio-Lombardi con Avellino-Modena, telecronaca di Federico Marconi. Gli irpini, reduci da un ottimo esordio casalingo, cercano conferma davanti al proprio pubblico, dove negli ultimi cinque debutti in campionato hanno ottenuto quattro successi e un pareggio. Il Modena, invece, deve invertire la rotta dopo tre sconfitte consecutive contro neopromosse risalenti al 1990, in una sfida che torna in Serie BKT a oltre 35 anni di distanza.

Il sabato alle 15 propone un ricco pomeriggio con quattro incontri. Giampiero Foglia Manzillo seguirà Juve Stabia-Reggiana, confronto tra la miglior difesa interna del torneo, con i gialloblù a quota quattro porte inviolate nelle ultime cinque partite casalinghe, e la squadra più precisa al tiro, con il 64% di conclusioni nello specchio. Alla stessa ora, Federico Casna racconterà Modena-Bari, due squadre tra le più prolifiche in avvio di campionato, con i Canarini che vantano 52 gol ai pugliesi davanti al proprio pubblico e Gregoire Defrél pronto a incrementare il proprio score personale contro il Bari. Pietro Scognamiglio commenterà Padova-Frosinone, con i ciociari mai vittoriosi in quattro precedenti contro i veneti e attenzione ai calci piazzati, mentre Samuele Ragusa seguirà Pescara-Venezia, con gli abruzzesi a caccia di riscatto dopo un avvio negativo e Andrea Adorante pronto a interrompere la sua serie di tre gare senza gol.

Alle 17:15, Riccardo Morelli racconterà Catanzaro-Carrarese, una sfida che potrebbe regalare alla formazione toscana la prima doppia vittoria consecutiva in trasferta nella sua storia in Serie BKT, in uno scontro destinato a essere combattuto sul piano fisico e tattico.

Il sabato si chiude alle 19:30 con Sampdoria-Cesena, telecronaca di Alessandro Rimi. I bianconeri vantano precedenti favorevoli contro i blucerchiati e Christian Shpendi potrebbe ripetere lo storico traguardo di segnare nelle prime tre giornate stagionali.

La domenica si apre alle 15 con Virtus Entella-Mantova, raccontata da Francesco Nigro, match che torna a disputarsi in Serie BKT dopo oltre dieci anni, con i lombardi reduci da tre ko esterni consecutivi e Tommaso Fumagalli pronto a incidere con soluzioni offensive differenti. Alle 17:15, Fernando Siani seguirà Südtirol-Palermo, con gli altoatesini imbattuti in casa da dieci turni e i siciliani a caccia del gol perduto nell’ultimo match. Il gran finale della terza giornata è fissato alle 19:30 con Empoli-Spezia, telecronaca di Cristiano Tognoli, dove Bohdan Popov dovrà guidare i toscani contro uno Spezia ancora a secco di reti, contando su una percentuale realizzativa perfetta nelle prime due giornate.

VENERDI 12 SETTEMBRE 2025

ore 20:30 Serie B 3a Giornata: Avellino vs Modena (diretta)

Telecronaca: Federico Marconi

Primo atto della 3ª giornata di Serie BKT sarà la sfida tra Avellino e Monza, che tornano ad affrontarsi nel torneo di B per la prima volta da più di 35 anni, per la precisione dal 25 marzo 1990. Ottimo l’impatto con la prima casalinga per gli irpini, che nella categoria vantano quattro successi e un pareggio negli ultimi cinque esordi di fronte al proprio pubblico, mentre i brianzoli devono sfatare una serie di tre sconfitte consecutive contro le formazioni neopromosse dalle quattro del gennaio-maggio 1990.

SABATO 13 SETTEMBRE 2025

ore 15:00 Serie B 3a Giornata: Juve Stabia vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

Il confronto tra Juve Stabia e Reggiana parte da una grande difesa contro una squadra dall’ottima verve offensiva. Reduci da soli 13 tiri incassati - record nel torneo in corso - i gialloblù hanno tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque sfide interne di Serie BKT, comprese le ultime due, e puntano per la terza volta nella loro storia a centrare tre ‘clean sheet’ interni di fila nel campionato cadetto; dall’altra parte, tuttavia, c’è la formazione che ha finora registrato la precisione più alta al tiro nel campionato in corso, con il 64% di conclusioni nello specchio della porta avversaria.



Telecronaca: Federico Casna

Si prevedono spettacolo e occasioni da gol anche in Modena-Bari, due delle quattro squadre ad avere effettuato più tiri in questo inizio di campionato: 32 gli emiliani (meno solo del Palermo, primo con 38) e 31 i pugliesi (al pari del Cesena). Inoltre, i Canarini hanno segnato 52 gol nella loro storia ai biancorossi davanti al proprio pubblico: record contro qualunque avversaria tra le mura amiche nella categoria. Sfrega le mani anche Gregoire Defrél, che ha nel Bari la sua vittima preferita in Serie BKT (tre i suoi gol all’attivo).



Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Storicamente indigesto invece il Padova per il Frosinone: i ciociari non hanno mai vinto in quattro sfide (3N, 1P) contro i veneti nel torneo cadetto e solo contro il Pordenone contano più gare (sei) senza successi (3N, 3P) nella competizione. Attenzione anche ai calci piazzati, con tre degli ultimi quattro gol della formazione laziale arrivati proprio da questa situazione di gioco e un Padova già trafitto due volte in questo modo nel campionato attuale.



Telecronaca: Samuele Ragusa

Pescara invece a caccia di riscatto contro il Venezia, anche per sfatare la peggior partenza ipotetica in Serie BKT dal 2006/07, quando arrivarono tre ko nelle prime tre uscite stagionali. I lagunari, tuttavia, sono avversari estremamente preparati e per scelta tattica molto aggressivi, con già quattro tiri in porta a seguito di recuperi offensivi effettuati (record condiviso con Carrarese e Padova) da cui è scaturito anche un gol. Cerca riscatto in questo incontro Andrea Adorante, a secco da tre partite di fila: solo tra novembre e dicembre 2024 (cinque in quel caso) è rimasto finora per più incontri consecutivi senza esultare.



Telecronaca: Riccardo Morelli

Dopo 14 gare esterne di fila senza successi (7N, 7P), la Carrarese ha invece vinto l’ultima trasferta di Serie BKT contro lo Spezia (2-0) e potrebbe conquistare la posta piena per due match consecutivi fuori casa per la prima volta nella sua storia nel torneo cadetto. Per arrivare all’obiettivo servirà tuttavia avere la meglio in quella che si preannuncia essere una vera e propria battaglia con il Catanzaro, una delle due squadre che vanta la percentuale più alta di duelli vinti in questo inizio di campionato (53.3%, al pari del Padova).



Telecronaca: Alessandro Rimi

Sorridono al Cesena invece i precedenti in Serie BKT contro la Sampdoria: soltanto una sconfitta in 12 precedenti (4V, 7N), nessuna al Manuzzi. I blucerchiati, che hanno iniziato con due ko nei primi due turni e che non perdono tre partite di fila nella competizione dal 2000 con Giampiero Ventura in panchina, dovranno guardarsi in particolare dal bomber bianconero Christian Shpendi che, dopo le due reti realizzate nelle prime due giornate, potrebbe diventare il secondo calciatore del club emiliano a trovare la via della rete in ognuna delle sue prime tre partite stagionali dopo Antonino Ragusa, che ci riuscì nel 2015.

DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025

ore 15:00 Serie B 3a Giornata: Virtus Entella vs Mantova (diretta)

Telecronaca: Francesco Nigro

Sarà una novità in B il confronto tra Virtus Entella e Mantova, che torneranno a sfidarsi per la prima volta dalla Lega Pro del 2011/12. Gli ospiti, reduci da tre ko esterni consecutivi nella categoria, si troveranno di fronte un Tommaso Fumagalli capace di varie soluzioni sul piano offensivo. Tutte le sue quattro marcature finora siglate nella competizione, infatti, sono state realizzate in trasferta e in modo diverso: una a seguito di corner; una dal dischetto; una a seguito di rimessa laterale e una su azione.



Telecronaca: Fernando Siani

Un Südtirol che non perde in casa da 10 partite di fila (5V, 5N) in Serie BKT ospita invece un Palermo che nell’ultimo turno, per la prima volta dopo 23 incontri di fila, ha terminato un match senza segnare alcuna rete. Tra le squadre che partecipano a questo campionato, soltanto l'Empoli vanta una striscia aperta di gare casalinghe consecutive senza sconfitte più lunga (20) rispetto a quella dei biancorossi (10 appunto) nella competizione: servirà il miglior Joel Pohjanpalo (due gol e due assist in otto precedenti nella competizione contro gli altoatesini) ai siciliani per espugnare il fortino.



Telecronaca: Cristiano Tognoli

Sarà invece un Bohdan Popov in stato di grazia a dover prendere per mano l’Empoli nella sfida di cartello con uno Spezia ancora a secco di reti dopo le prime due giornate: il giocatore dei toscani ha trovato la via del gol tre volte con tre conclusioni tentate nelle prime due partite di questo campionato e tra i giocatori di Serie A e Serie BKT con almeno altrettanti tiri effettuati, l’attaccante ucraino è l’unico con il 100% di percentuale realizzativa (3 su 3).



