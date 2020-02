Coronavirus COVID-19, italiani incollati alla tv e allo streaming online per distrarsi

Il bisogno di notizie e la paura di uscire, di frequentare locali pubblici, hanno inciso profondamente sulle abitudini degli italiani, sul fronte dei loro consumi televisivi e cinematografici: nel weekend, gli incassi delle sale cinematografiche italiane sono scesi di quasi un terzo, il 29,91%, nel confronto con lo stesso fine settimana dello scorso anno. La scelta di restare davanti alla tv è cresciuta in maniera netta, in particolare nelle regioni dove maggiore è l'allarme per il Coronavirus, con un picco del +7% nella prima serata in Emilia Romagna. Nel weekend appena trascorso in ciascun minuto della giornata, in tutta Italia, secondo i dati Auditel, in media hanno guardato la tv 11.262.103 spettatori, il 2,3% in più rispetto al weekend 14-16 febbraio, ovvero 260.805 persone in più rimaste a casa.

Un incremento confermato nella fascia della prima serata, quella che dovrebbe subire maggiormente la concorrenza di cinema, spettacoli in genere e incontri conviviali fuori casa: in prima serata nel weekend 21-23 febbraio 25.170.266 persone sono rimaste davanti alla tv, cioè 544.178 in più (+2,2%) rispetto al fine settimana precedente. L'incremento di pubblico in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, sempre in termini di ascolto medio in ciascun minuto e sempre nell'ultimo weekend rispetto al precedente, supera ovviamente il dato nazionale, come dire che più si percepisce vicino il rischio del Coronavirus più ci si 'arroccà davanti alla tv: per limitarsi alla prima serata, in Lombardia il dato è un +3,6%, in Veneto un +5%, in Piemonte un +3,1%. In Emilia Romagna i valori più alti con un + 6,6% nell'intera giornata e un +7% nella prima serata.



L'emergenza coronavirus ha colpito l'Italia mandando in tilt il Nord Italia e non solo, chiudono musei e teatri, oltre a chiese e scuole. Il Carnevale di Venezia è sospeso, così come rischia di esserlo anche la Serie A, a meno che non si decida di giocare tutte le partite a porte chiuse. Dunque che fare? La gente si chiude in casa e tv, computer, tablet, telefonini, diventano i contatti più facili non solo per mantenere una vita sociale manche per distrarsi. E se aggiornamenti continui sul Covid, e Tg e notiziari, o programmi di intrattenimento con studi vuoti senza pubblico rischiano di aumentare l'ansia di persone particolarmente preoccupate, in molti oltre che alla tv generalista trovano una scappatoia nelle piattaforme streaming online.

Ecco allora che si può attivare RaiPlay, dove oltre alla nuova serie in partenza il 25 Passeggeri Notturni con Claudio Gioè dai racconti di Gianrico Craofiglio, chi lo desidera può con facilità rivedere programmi di intrattenimento, serie tv ma anche ad esempio il Sanremo dei record targato Amadeus -Fiorello. Ma anche show, fiction, avvenimenti sportivi, talk, documentari, informazione, inchieste e approfondimenti giornalistici: nasce PlayList24 - La Tv in pillole, una collection quotidiana che racconta il meglio dell'offerta Rai. Allo stesso modo è possibile accostarsi a Netflix, ad Amazon Prime, ad AppleTv, a TimVision, a Sky, a tutti quei mezzi che danno la possibilità di guardare quello che vuoi quando vuoi. Perché i tempi li detta il web, dove vuoi quando vuoi. Su Netflix tra i titoli più attesi la terza e ultima stagione della serie Ozark con Jason Bateman e Laura Linney; così come la serie teen in lingua spagnola Elite; il thriller horror sudcoreano Kingdom. Sul colosso streaming a marzo 2020 è atteso anche il film d'azione Spenser Confidential con il candidato all'Oscar Mark Wahlberg. Basato sul romanzo crime dell'autore Robert Kolker, il 13 marzo arriva il film Lost Girls, con Amy Ryan. Il 20 marzo arriva in catalogo Netflix anche il film italiano Ultras di Francesco Lettieri.

Su Amazon Prime? Si possono vedere novità e rivedere quello che si è perso, da segnalare tra le news più attese Star Trek: Picard o Celebrity Hunted: quest'ultimo è il primo show italiano non-fiction. Ci sono 8 celebrità in gara, cioè i Fuggitivi, che devono raggiungere una meta segreta entro 14 giorni. Tutto ciò stando ben attenti a non farsi trovare da un gruppo forze speciali, dette i cacciatori. Questa edizione può vantare concorrenti del calibro del calciatore Francesco Totti, del cantante Fedez, degli attori Claudio Santamaria, ma anche Costantino Della Gherardesca.

Tra le nuove serie Sky oltre a quelle appena partite come ZeroZeroZero, e tra i titoli in partenza a marzo l'ottava stagione di «Homeland», la prima di «Yellowstone», la terza di «Westworld», la quarta di «Veronica Mars», la prima di «Batwoman» e la sesta di «The Flash». I film in anteprima «Spider-Man: Far from Home», «Midsommar - Il villaggio dei dannati», «Il corriere - The Mule» e «Noi». E poi la tv-tv, ci mancherebbe.

Chi ha evitato le prime due puntate de L'Amica Geniale Storia del Nuovo Cognome potrebbe recuperare le ultime su Rai1 il lunedì va in onda L'amica geniale, ma anche la serie con Luisa Ranieri e la Vita Promessa in onda la domenica. O guardare Passato e presente su Rai3. Su Mediaset restano i programmi di intrattenimento, che non variano, anche se il pubblico come da ordinanza in studio manca.

The Mandalorian, prima serie live action della saga di Guerre stellari, prodotta e scritta da Jon Favreau, è tra i 25 prodotti originali esclusivi che saranno disponibili su Disney+, la nuova piattaforma streaming del colosso dell'intrattenimento. La nuova piattaforma proporrà i contenuti di Disney, Pixar, Marvel, Guerre Stellari e National Geographic, assieme a programmi originali in esclusiva, lungometraggi e corti, serie e documentari prodotti appositamente per la piattaforma. Tra i titoli disponibili al momento del lancio, High School Musical: The Musical: The Series, versione moderna e creativa del franchise di successo con - tra l'altro - una colonna sonora che, con 9 nuove canzoni originali, rende omaggio al film omonimo; The World According To Jeff Goldblum; l'ultima stagione inedita di The Clone Wars, uno dei più acclamati capitoli della saga di Guerre Stellari.