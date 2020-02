 Serie C TV, 27a Giornata - Programma e Telecronisti Eleven Sports

Eleven Sports è pronta a tornare sul mercato con una nuova offerta legata al calcio per la stagione 2019/20. Per il quinto anno consecutivo, infatti, Eleven Sports è broadcaster ufficiale del campionato di Serie C, con sessanta squadre, suddivise in tre gironi, pronte a sfidarsi per conquistare il pass per la Serie B.



Un campionato che vedrà la partecipazione di club storici come Bari, Cesena e Avellino che tornano nel calcio professionistico per dare battaglia ad altre squadre ambiziose come Catania, Reggina, Monza, Vicenza e Ternana, garantendo uno spettacolo senza precedenti raccontato su Serie C Tv, ospitato dalla piattaforma Eleven Sports. In diretta e in esclusiva tutte le partite di regular season, play off, play out, Coppa Italia e Supercoppa per non perdere nessuna delle emozioni del campionato più grande d’Italia.

Un’esperienza di visione moderna, personalizzata e originale, in linea con la nuova modalità di fruizione dei contenuti che prevede per la prima volta tutte le oltre 1.200 partite del campionato racchiuse in un unico pacchetto in promo in formula annuale a soli € 49,99. In alternativa è disponibile un abbonamento mensile al prezzo di € 4,99 (per info www.elevensports.it/acquista). Offerta che per la prima volta si estende anche ai locali commerciali per le quali è stato studiato ad hoc un pacchetto B2B (per info http://www.elevensports.it/b2b).



Una stagione di grandi novità quella proposta da Eleven Sports che ha infatti appena lanciato un’innovativa veste grafica semplice e intuitiva, facilmente fruibile sia da sito, sia da app su dispositivi IOS e Android, sia su Smart Tv, Chromecast e Amazon Fire Stick.

Tra le tante novità anche una grande conferma. Jolanda De Rienzo sarà il volto di Eleven Sports anche nella stagione 2019/20 e giornata dopo giornata approfondirà le varie tematiche alla guida dei format studiati per arricchire il palinsesto e che saranno annunciati nel corso delle prossime settimane. In quest’ottica Eleven Sports ha studiato contenuti “Originals” da offrire ai propri abbonati all’interno di un’offerta contenutistica che non riguarderà solo il calcio ma anche altre discipline e canali verticali dedicati allo sport al femminile e al mondo giovanile.

Bastano davvero pochi minuti e poi, con un semplice click, sarà possibile assistere a tutti i match LIVE e IN ESCLUSIVA da pc, smartphone o tablet in spiaggia, al lago, in montagna o ovunque vi troviate. È disponibile inoltre su app store, play store e tutti i dispositivi android tv l’app ufficiale Eleven Sports.

L’approccio della piattaforma Eleven assicura ai fan una user experience completa, anche attraverso i social media. La piattaforma OTT di Eleven è il fulcro della sua strategia a lungo termine, in quanto garantisce agli appassionati un’esperienza di visione flessibile su tutti i dispositivi digitali. Eleven offre una copertura in diretta dello sport nelle varie lingue locali, integrandola con notizie direttamente dagli stadi o in studio, contenuti digitali e programmazione locale. I servizi di Eleven sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, multiscreen, full HD o 4K, prodotti localmente secondo i più alti standard di produzione internazionali.

PALERMO, FOGGIA E MANTOVA IN ESCLUSIVA SU ELEVEN SPORTS

Le partite di Palermo, Foggia e Mantova nel campionato di Serie D, saranno trasmesse tutte in esclusiva in streaming su Eleven Sports. Eleven Sport, ha trasmesso oltre 2.500 eventi nell'ultimo anno, 3.500 ore di live e più di 5.000 vod pubblicati. La piattaforma OTT, già broadcaster ufficiale del campionato di Serie C, mette così a segno il doppio colpo dell'estate e si aggiudica in esclusiva i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Palermo, Foggia e Mantova protagoniste in Serie D rispettivamente nei gironi I e H, D

Eleven Sports conferma così la volontà di espandere i pronti orizzonti e, dopo aver raccontato le storie di Parma, Lecce, Pisa, Catania e molte altre, sposa altre due piazze storiche del calcio italiano che puntano a tornare subito tra i professionisti.

Per tifosi e appassionati che non potranno essere allo stadio le emozioni saranno live su ElevenSports attraverso un'esperienza di visione moderna e innovativa in streaming da sito (www.elevensports.it/live), da app su dispositivi iOS e Android e da Smart Tv, con una produzione dedicata e di alto livello.

Per vivere live le emozioni del Palermo, del Foggia, del Mantova in abbinamento con il pacchetto base Eleven, che comprende tutte le partite del campionato di Serie C e quelle della Superlega di volley, Eleven Sports ha lanciato due offerte: un prezzo in promo in formula annuale di soli 54,99€ o con un abbonamento mensile di 5,99€ acquistabili alla pagina elevensports.it/acquista.

IL PALINSESTO DI SERIE C TV - ELEVEN SPORTS



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di ELEVEN SPORTS è lieta di poter offrire la programmazione completa comprensiva dei telecronisti che seguiranno sui campi le partite.

SABATO 22 FEBBRAIO 2020

ore 15:00 Serie C 27a Giornata Girone A: Carrarese vs Gozzano (diretta esclusiva)

dallo stadio "Dei Marmi", Carrara

Telecronaca: Saverio Beghé



dallo stadio "Citta di Meda", Meda

Telecronaca: Antonio Torretti



dallo stadio "Braglia", Modena

Telecronaca: Giovanni Cristiano



dallo stadio "Gavagnin", Verona

Telecronaca: Elia Faggion



dallo stadio "Scopigno", Rieti

Telecronaca: Simone Gamberini



dallo stadio "Brianteo", Monza

Telecronaca: Roberto Sabatino



dallo stadio "Recchioni", Fermo

Telecronaca: Andrea Verdolini



dallo stadio "Franchi", Siena

Telecronaca: Giovanni Marrucci



dallo stadio "Mancini", Fano

Telecronaca: Federico Principi



dallo stadio "Giovanni Paolo II", Francavilla Fontana

Telecronaca: Alfredo Ghionna

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020

ore 14:30 Serie D 25a Giornata Girone D: Mantova vs Fanfulla (diretta esclusiva)

dallo stadio "Martelli", Mantova

Telecronaca: Alessandro Tanassi



dallo stadio "Capozza", Casarano

Telecronaca: Antonio Di Donna



dallo stadio "Liotta", Licata

Telecronaca: Marco Capone



dallo stadio "Moccagatta", Alessandria

Telecronaca: Manolo Chirico



dallo stadio "Nespoli", Olbia

Telecronaca: Marcello Scano



dallo stadio "Mannucci", Pontedera

Telecronaca: Vittorio Vannucci



dallo stadio "Menti", Vicenza

Telecronaca: Federico Pampanin



dallo stadio "Orogel-Manuzzi", Cesena

Telecronaca: Andrea Voria



dallo stadio "Due Pini", Salò

Telecronaca: Davide Maino



dallo stadio "Barbetti", Gubbio

Telecronaca: Roberto Filippetti



dallo stadio "Barbetti", Gubbio Telecronaca: Roberto Filippetti ore 15:00 Serie C 27a Giornata Girone B: Piacenza vs Sambenedettese (diretta esclusiva)

dallo stadio "Garilli", Piacenza

Telecronaca: Lorenzo Del Papa



dallo stadio "Benelli", Ravenna

Telecronaca: Paolo Moneti



dallo stadio "Massimino", Catania

Telecronaca: Stefano Auteri



dallo stadio "Menti" di Castellammare di Stabia

Telecronaca: Antonio Fioretto



dallo stadio "Veneziani", Monopoli

Telecronaca: Luca Sardella



dallo stadio "Granillo", Reggio Calabria

Telecronaca: Andrea Ripepi



dallo stadio "Rocchi", Viterbo

Telecronaca: Riccardo Lionetto



dallo stadio "Comunale", Gorgonzola

Telecronaca: Francesco Quattrone



dallo stadio "Rigamonti-Ceppi", Lecco

Telecronaca: Calogero Destro



dallo stadio "Pinto", Caserta

Telecronaca: Raffaele Veccia



dallo stadio "Viviani", Potenza

Telecronaca: Pietro Scognamiglio



dallo stadio "Razza", Vibo Valencia

Telecronaca: Maurizio Bonanno

LUNEDI 24 FEBBRAIO 2020

ore 20:45 Serie C 27a Giornata Girone A: Pro Vercelli vs Novara (diretta)

dallo stadio "Piola", Vercelli

Telecronaca: Matteo Senatore

ALTRI SPORT:

Sabato 22 Febbraio ore 18:00 Pallanuoto: RN Florentia vs CN Posillipo



Sabato 22 Febbraio ore 14:30 Handball F: Sudtirol Brixen vs Cassano Magnago



Sabato 22 Febbraio ore 16:30 Handball F: Jomi Salerno vs Mechanic System Oderzo



Sabato 22 Febbraio ore 18:30 Handball M: Bolzano vs Cassano Magnago



Sabato 22 Febbraio ore 20:30 Handball M: EGO Siena vs Pressano



Domenica 23 Febbraio ore 12:00 Handball F: C.Italia Finale 3° e 4° Posto



Domenica 23 Febbraio ore 14:00 Handball M: C.Italia Finale 3° e 4° Posto



Domenica 23 Febbraio ore 16:00 Handball F: C.Italia Finale 1° e 2° Posto



Domenica 23 Febbraio ore 18:00 Handball M: C.Italia Finale 1° e 2° Posto

