Rai Sport Diretta Live: Sci Alpino Coppa del Mondo Val d'Isere - St. Moritz | Sabato 9 Dicembre Rai 2

In vista del weekend, Sabato 9 Dicembre 2023, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport diretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP finals, per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta “prima volta” della Ryder Cup di golf per finire con la lunga stagione degli sport della neve e del ghiaccio.

Il secondo caposaldo sono le rubriche tradizionali. A La Domenica Sportiva – che nel 2024 festeggerà i 70 anni di vita – accanto a conduttori e talent, ci sarà uno spazio sempre più incisivo per i social e il costante aggiornamento delle notizie. Anteprima dedicata non solo al calcio ma anche ai grandi eventi della giornata; ritorno dell’Altra Domenica Sportiva, per informare sulle vicende di campionati e manifestazioni non calcistici. A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita a due commentatori. I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica pomeriggio, voci e commenti, anticipazioni sui posticipi serali, e tutto quello che sul campionato esce dal mondo dei social. Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live. In onda su Rai 2 dalle 16 della domenica, conterrà avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi risultati, commentate dai protagonisti, e brevi speciali sui personaggi dello sport italiano. E poi al sabato un tg dedicato in larga parte all’approfondimento, con uno spazio notevole riservato a quello che non è calcio.

Un punto importante sarà un rilancio della programmazione sul canale tematico Rai Sport HD. L’intenzione è quella di arrivare in alcune fasce della giornata a un filo costante, uno studio centrale che leghi gli eventi trasmessi e l’aggiornamento in tempo reale sulle notizie della giornata. Gli eventi – a volte in sinergia con i canali generalisti – saranno comunque il piatto forte del palinsesto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Sabato 9 Dicembre 2023 Alle 10:20 su RAIDUE, sintonizzati per un'emozionante tappa della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2023/24, con la Discesa Femminile in diretta da St. Moritz, Svizzera. Enrico Cattaneo e Guido Bosca saranno le voci che ti guideranno attraverso l'azione sulle spettacolari piste svizzere. Inoltre, avremo il privilegio di ascoltare le interviste di Simone Benzoni, che ci porterà le opinioni e le emozioni direttamente dagli atleti. Nel frattempo, in studio a Roma, i commenti e le analisi con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa Alle 18:20 su RAIDUE, preparatevi per il TG Sport Sera del Sabato, in diretta dallo studio SR5 a Roma. Le ultime notizie sportive, gli highlights delle gare e gli approfondimenti su tutto ciò che è accaduto nel mondo dello sport durante la giornata.

ore 10:20 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2023/24 | Discesa Femminile (diretta)

da St. Moritz [Svizzera]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

Interviste: Simone Benzoni

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 18:20 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 9 Dicembre 2023

La giornata sportiva del 9 Dicembre 2023 si apre alle 06:00, RaiSport apre al "Reparto Corse" a cura di Gianluca Gafforio, un esperto del mondo automobilistico che con passione ci guiderà attraverso le ultime novità del settore. Alle 06:30, riviviamo la replica della sesta tappa del Giro D'Italia Ciclocross da S. Colombano Certenoli, Genova, grazie alla vivace telecronaca di Umberto Martini. Alle 07:00, il "Notiziario - TG Sport Mattina" ci tiene aggiornati in diretta su tutte le notizie sportive più recenti, preparandoci per una giornata ricca di emozioni.

Dalle 07:30, il National Indoor Stadium di Pechino diventa il palcoscenico per l'attesissimo Grand Prix Final 2023 di pattinaggio di figura. In replica, seguiamo la competizione delle Coppie Libere con la telecronaca di Arianna Secondini e Franca Bianconi. Alle 08:25, da Otopeni, Romania, Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi ci guidano attraverso la quinta giornata dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta, con interviste di Elisabetta Caporale. Alle 09:15, dallo studio TV5 di Milano, Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ci accompagnano nella "Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024", fornendo analisi dettagliate e approfondimenti su questo avvincente sport invernale.

Alle 09:30, dalla Val d'Isere, Francia, inizia la diretta della prima manche del Gigante maschile di Sci Alpino, con la telecronaca coinvolgente di Davide Labate e Alberto Schieppati. L'attenzione è focalizzata sull'italiano Filippo Della Vite, mentre lo svizzero Marco Odermatt emerge come favorito. Dopo una breve pausa dallo studio, alle 10:20, il "Reparto Corse" torna con le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto in 3D, interviste ai piloti e le ultime notizie sulla MotoGP, Motocross, Rally Mondiale ed Italiano, Campionato Italiano GT, inchieste e approfondimenti. Alle 10:50, sempre da Pechino, il Grand Prix Final 2023 di pattinaggio di figura ci regala la diretta della gara di Danza Libera, con la telecronaca di Arianna Secondini e Alice Pedrazzini. Alle 11:55, uno "Speciale Tg Sport - Zazzeri" a cura di Monica Matano ci offre approfondimenti e commenti su vari eventi sportivi.

Dalle 12:10, sempre da Pechino, la diretta continua con la gara di Libero Donne del Grand Prix Final 2023 di pattinaggio di figura, con la telecronaca di Arianna Secondini e Alice Pedrazzini. Alle 13:05, dalla Val d'Isere, Francia, prosegue la diretta della seconda manche del Gigante maschile di Sci Alpino, con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati, concentrandosi sull'italiano Filippo Della Vite e sul favorito svizzero Marco Odermatt. Alle 14:00, dallo studio TV5 di Milano, Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ci guidano nella "Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024", offrendo approfondimenti e analisi su quanto accaduto durante la giornata. Alle 14:10, la rubrica "Gli Imperdibili" ci presenta i momenti clou e le anticipazioni delle prossime trasmissioni. Alle 14:15, la rubrica "L'uomo e il Mare" a cura di Giulio Guazzini ci trasporta al di là dell'agonismo sportivo, esplorando i valori del mare, la cultura del territorio e i racconti dei suoi protagonisti.

Alle 14:50, la Serie A Elite di Rugby prende vita con la diretta dell'ottava giornata, in campo Rovigo vs Reggio Emilia, con la telecronaca di Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti. Alle 17:00, sempre da Otopeni, Romania, Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi ci guidano attraverso la diretta delle ultime prove dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta, con interviste di Elisabetta Caporale. Fra gli appuntamenti della sessione pomeridiana, la finale 100m dorso donne, quella 200m stile libero uomini e la finale staffetta mista 4x5. Alle 19:20, da Pechino, la replica della gara di Libero Uomini del Grand Prix Final 2023 di pattinaggio di figura, con la telecronaca di Arianna Secondini e Franca Bianconi.

Alle 20:25, la Serie A1 di Pallavolo Femminile si anima con la diretta della 11a giornata, Busto Arsizio vs Bergamo, dalla E-Work Arena di Busto Arsizio, con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani. Alle 23:00, la replica della prima tappa del Giro delle Regioni Ciclocross 2023-2024 da Gallipoli, Puglia, con la telecronaca di Umberto Martini. Alle 23:30, il "TG Sport Notte" ci tiene aggiornati sulle ultime notizie sportive in diretta. Alle 23:45, la rubrica "Tg Sport Speciale Speciale Campionato" dallo studio SR8 di Roma, condotta da Fabrizio Tumbarello, ci offre approfondimenti e commenti speciali sui campionati in corso. Alle 00:30, la giornata si conclude con la differita delle Finali Sprint Maschile e Femminile di Sci di Fondo 2023/2024 da Oestersund, Svezia, con la telecronaca di Franco Bragagna. Alle 02:00, la replica della Serie A Elite di Rugby, Rovigo vs Emilia, ci permette di rivivere i momenti salienti dell'ottava giornata. Alle 04:05, la replica della Serie A1 di Pallavolo Femminile, Busto Arsizio vs Bergamo, ci offre un recap della sfida tra le due squadre nella 11a giornata del campionato.

ore 06:00 Rubrica: Reparto Corse

a cura di Gianluca Gafforio

a cura di Gianluca Gafforio ore 06:30 Ciclocross: Giro D'Italia 6' Tappa - S: Colombano Certenoli (replica)

da S. Colombano Certenoli [Genova]

Telecronaca: Umberto Martini

da S. Colombano Certenoli [Genova] Telecronaca: Umberto Martini ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Pattinaggio di Figura Gran Prix Finale : Libero Coppie replica

da Pechino [Cina]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

da Pechino [Cina] Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi ore 08:25 Nuoto : C:ti Europei Vasca Corta Finali 5a Giornata (diretta)

da Otopeni [Romania]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Interviste: Elisabetta Caporale

da Otopeni [Romania] Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi Interviste: Elisabetta Caporale ore 09:15 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio (diretta)

dallo studio TV5 di Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 di Milano a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 09:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo - Val d'Isere: Gigante maschile - 1a manche (diretta)

dalla Val d'Isere [Francia]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

dalla Val d'Isere [Francia] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati ore 10:15 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio (diretta)

dallo studio TV5 di Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 di Milano a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 10:20 Rubrica: Reparto Corse

ore 10:50 Pattinaggio di Figura Gran Prix Finale : Danza Libera (diretta)

da Pechino [Cina]

Telecroanca: Arianna Secondini e Alice Pedrazzini

da Pechino [Cina] Telecroanca: Arianna Secondini e Alice Pedrazzini ore 11:55 Speciale Tg Sport - Zazzeri

a cura di Monica Matano

a cura di Monica Matano ore 12:10 Pattinaggio di Figura Gran Prix Finale : Libero Donne (diretta)

da Pechino [Cina]

Telecroanca: Arianna Secondini e Alice Pedrazzini

da Pechino [Cina] Telecroanca: Arianna Secondini e Alice Pedrazzini ore 13:05 Sci Alpino: Coppa del Mondo - Val d'Isere: Gigante maschile - 2a manche (diretta)

dalla Val d'Isere [Francia]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

dalla Val d'Isere [Francia] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati ore 14:00 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio (diretta)

dallo studio TV5 di Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 di Milano a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 14:10 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 14:15 Rubrica: L'uomo e il Mare

a cura di Giulio Guazzini

a cura di Giulio Guazzini ore 14:50 Rugby Serie A Elite 8a giornata : Rovigo - Emilia (diretta)

dallo stadio Mario Battaglini di Rovigo

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti

dallo stadio Mario Battaglini di Rovigo Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti ore 17:00 Nuoto : C:ti Europei Vasca Corta Finali 5a Giornata (diretta)

da Otopeni [Romania]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Interviste: Elisabetta Caporale

da Otopeni [Romania] Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi Interviste: Elisabetta Caporale ore 19:20 Pattinaggio di Figura Gran Prix Finale : Libero Uomini (differita)

da Pechino [Cina]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

da Pechino [Cina] Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi ore 20:25 Pallavolo Femminile: Camp: Italiano serie A1 11a giornata: Busto Arsizio - Bergamo (diretta)

dalla E-Work Arena di Busto Arsizio [Varese]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

dalla E-Work Arena di Busto Arsizio [Varese] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:00 Ciclocross: Il Giro delle Regioni 1a tappa: Gallipoli (replica)

da Gallipoli [Lecce]

Telecronaca: Umberto Martini

da Gallipoli [Lecce] Telecronaca: Umberto Martini ore 23:30 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

ore 23:45 Rubrica: Tg Sport Speciale Speciale Campionato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR8 - Roma Conduce: Fabrizio Tumbarello ore 00:30 Coppa del Mondo ; Sci di Fondo 2023/2024 Finali Sprint Maschile e Femminile Tecnica Classica differita della giornata

da Oestersund [Svezia]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Oestersund [Svezia] Telecronaca: Franco Bragagna ore 02:00 Rugby Serie A Elite 8a giornata : Rovigo - Emilia (replica)

ore 04:05 Pallavolo Femminile: Camp: Italiano serie A1 11a Giornata : Busto Arsizio - Bergamo (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Inizia la tua giornata sportiva alle 12:35 su Rai Play 3, immergetevi nell'eleganza del pattinaggio di figura con le Finali Pechino dell'ISU Grand Prix. Sintonizzatevi per il programma libero maschile, diretto da Pechino, Cina. Arianna Secondini e Franca Bianconi saranno le voci che vi accompagneranno attraverso ogni salto e ogni movimento, catturando l'arte e la grazia di questo affascinante sport. Successivamente, alle 12:55 su Rai Play, spostiamoci sulle piste innevate della Val d'Isere, Francia, per la seconda manche del Gigante maschile della Coppa del Mondo di sci alpino. Davide Labate e Alberto Schieppati vi guideranno attraverso le discese mozzafiato e le sfide di questo emozionante evento, portandovi al centro dell'azione con la loro telecronaca appassionata. Alle 13:00 su Rai Play 2, la scena si sposta a Oestersund, Svezia, per le Finali Sprint tecnica classica della Coppa del Mondo di sci di fondo. Franco Bragagna sarà il vostro esperto telecronista, offrendovi un'analisi dettagliata delle prestazioni degli atleti mentre affrontano le sfide della pista.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 12:35 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di figura: Isu Grand Prix - Finali Pechino: Libero maschile (diretta)

da Pechino [Cina]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi



da Pechino [Cina] Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi ore 12:55 - Rai Play (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo - Val d'Isere: Gigante maschile - 2a manche (diretta)

dalla Val d'Isere [Francia]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati



dalla Val d'Isere [Francia] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati ore 13:00 - Rai Play 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Sci di fondo: Coppa del Mondo - Finali Sprint tecnica classica (diretta)

da Oestersund [Svezia]

Telecronaca: Franco Bragagna

LO SPORT ALLA RADIO:

La puntata di “Sabato Sport”, in onda sabato 9 dicembre alle 14 su Rai Radio1, sarà condotta da Manuela Collazzo. La puntata comincia con l’aggiornamento da St. Moritz per la libera femminile e il Gigante maschile della Coppa del Mondo di Sci con l’inviato Emilio Mancuso, a seguire un punto sul big match Juventus–Napoli con il doppio ex Nicola Amoruso. Alle 14.50 “Tutto il calcio minuto per minuto”, condotto da Massimiliano Graziani, avrà in scaletta una partita di Serie A e cinque di Serie B: Hellas Verona – Lazio (Giovanni Scaramuzzino); Cremonese – Venezia (Luca Cesaretti); Cittadella – Cosenza (Dario Giordo); Sampdoria – Lecco (Rita Lucido); Ascoli – Spezia (Andrea Taffi); Ternana – Feralpisalò (Antonello Brughini); Dalle 16.15, Catanzaro – Pisa (Antonio Lopez). Alle 18 l’anticipo di Serie A, Atalanta - Milan, con le voci di Giuseppe Bisantis e Marco Signorelli. Alle 20.45 il calcio d’inizio di Inter - Udinese, con la radiocronaca di Massimo Barchiesi e Fulvio Collovati. In chiusura gli opinionisti Sebino Nela e Filippo Grassia rispondono ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori. La trasmissione termina alle 23.30.

