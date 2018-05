Lunedi 7 Maggio sui canali Sky Cinema HD

Baby Driver - Il genio della fuga

Baby, cosi' viene chiamato, e' un giovane che alla guida di un'auto e' in grado di compiere le piu' spericolate evoluzioni. Questa sua abilita' viene sfruttata da Doc, un criminale dall'aspetto borghese, con il quale ha un conto aperto che deve saldare. Baby deve anche occuparsi dell'anziano invalido che lo ha fatto crescere e si sta innamorando della cameriera di un fast food. Cio' che ora vorrebbe poter fare e' staccarsi dal ciclo continuo di rapine che Doc orchestra.

Dark Tide

Brady, un professionista di immersioni subacquee, torna in acque profonde dopo nove anni da un incontro quasi fatale con un grande squalo bianco. Diventa istruttore di una felice coppia, Kate (Halle Berry) e Jeff (Olivier Martinez). Tuttavia scoprono che l'incubo dal profondo del mare e' ancora in agguato, ed e' piu' carnivoro e affamato che mai.

Notte prima degli esami

Nicolas Vaporidis e Giorgio Faletti nella commedia diretta da Fausto Brizzi. L'atmosfera degli anni 80 fa da sfondo a un gruppo di diciottenni in procinto di affrontare la maturita'.

Il Ggg - Il grande gigante gentile

Steven Spielberg adatta il romanzo di Roald Dahl nella pellicola con Mark Rylance. Una bambina stringe amicizia con un gigante aiutandolo a frenare la furia cannibale dei suoi simili.

Shut In

Naomi Watts in un thriller carico di suspense. Una psicologa infantile, vedova e con un figliastro paralizzato da accudire, affronta la misteriosa sparizione di un bambino.

Romeo + Giulietta

Luhrmann entra in pista nel revival cinematografico shakespeariano degli anni Novanta. Lo fa con taglio deciso, attualizzando senza timore pur conservando i ritmi del Bardo. Realizza un film interessante in cui la regia è consapevole del compito che le spetta e dirige gli attori inserendoli in una struttura visiva determinante. Parole e immagini sono perfettamente integrate in un film in cui non è il rock a dominare, come si potrebbe credere. È l’invenzione quella che domina.

Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills

Eddie Murphy è Alex Foley, poliziotto di Detroit che chiede le ferie per poter cercare gli assassini di un suo amico. La pista lo porta a Beverly Hills e ai traffici illeciti di un potente uomo d'affari responsabile della morte dell'amico. Quando torna al suo distretto Alex si accorge di aver guadagnato la stima dei suoi colleghi. Divertente e ricco di azione, ennesimo successo dell'irresistibile attore di colore "nato" con Una poltrona per due.

Wilson

Dalla graphic novel di Daniel Clowes, una commedia con Woody Harrelson e Laura Dern. Un uomo solitario e nevrotico scopre di avere una figlia e prova a riallacciare i rapporti con la sua ex moglie.

Turner e il casinaro

Spassosa commedia poliziesca con il premio Oscar Tom Hanks e un simpatico ed intelligentissimo cane, unico testimone dell’omicidio del suo padrone. Nei panni dell’agente assegnato al caso, Hanks si prendera’ cura dell’amico a quattro zampe, sperando che lo conduca al colpevole.

Manchester By The Sea

I Chandler sono una famiglia della classe operaia del Massachusetts. Dopo la morte improvvisa del fratello maggiore Joe, Lee diventa il tutore legale del nipote. Lee e' costretto ad affrontare un tragico passato che lo separa da sua moglie Randi e dal paese in cui e' nato e cresciuto.

La scuola più bella del mondo

Filippo Brogi, preside di una scuola media in Val d'Orcia, vuole a tutti costi vincere la gara della locale Festa dei giovani, e con l'approvazione dell'assessore comunale decide di invitare in Toscana una scolaresca africana poverissima per uno scambio culturale edificante. Peccato che il suo bidello Augusto Soreda confonda la città ghanese di Acrra con quella campana di Acerra, e inviti in Val d'Orcia una classe media sgarrupata i cui insegnanti d'accompagnamento sono Gerardo Gregale, ex fumettista insegnante controvoglia, e Wanda Pacini, ex fidanzata di Filippo Brogi emigrata al sud per dimenticare la loro traumatica rottura.

L'uomo del giorno dopo

Dal libro di David Brin. Anno 2013. Il mondo e' uscito dalla catastrofe nucleare privo di ordine, leggi e stati. Ci sono citta' che cercano di sopravvivere. Un gruppo di armati vuole dominare con la violenza. Insomma, la civilta' e' tornata indietro. Costner si improvvisa portalettere (sarebbe l'uomo che ristabilisce i contatti, ruolo decisivo...) e risveglia una certa coscienza di liberta'. Alla fine in un duello, elimina il tiranno. Il domani sara' migliore. Nella cultura di Kevin Costner ci dev'essere qualche paurosa lacuna che non gli permette di visualizzare la banalita' di certi messaggi. L'attore regista e' sedotto dalle parabole che rappresentano i grandi temi, la guerra, la civilta', la liberta', il bene e il male e li traduce in termini triti e superati, fuori luogo, persino ridicoli. Temi digeriti da decenni persino dall'etica degli animaletti di Disney.

L'amore all'improvviso - Larry Crowne

Larry Crowne lavora con passione e attenzione in un centro commerciale Umart. Viene pero' licenziato in tronco. Motivazione: non ha un titolo di studio superiore e quindi non potra' mai fare carriera. D'altronde, lasciato il suo lungo impegno in Marina, aveva subito avuto bisogno di lavorare e quindi non aveva potuto proseguire gli studi. Decide pero' di farlo ora pensando che non sia mai troppo tardi. Si iscrive a un corso di economia condotto dal giapponese professor Matsutani e a uno sulla capacita' di parlare in pubblico tenuto dalla professoressa Mercedes Tainot che ha perso motivazioni nell'insegnamento anche a causa della sua precaria situazione coniugale. Larry fa subito amicizia con una giovane studentessa, Celestia, che lo introduce in un gruppo di irriducibili motociclisti e cerca di cambiarne il look un po' troppo fuori moda.

L'incredibile Burt Wonderstone

Burt e Anton, amici fin dall'infanzia, formano un duo di maghi che scala il successo fino ad esibirsi nel piu' prestigioso casino di Las Vegas. Ma, col tempo, Burt diventa sempre piu' cinico e annoiato fino a litigare con Anton che tronca il rapporto, anche perche' l'ascesa di Steve, un bizzarro "mago di strada", mette in crisi i loro numeri troppo ingessati e antiquati.

