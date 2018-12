Domenica 16 Dicembre sui canali Sky Cinema HD

La fuga dell'assassino

Jonathan Rhys Meyers in un action-thriller fra mistero e scienza. Un esperto di genetica esplora la psiche di un uomo i cui sogni, incentrati su omicidi politici, iniziano ad avverarsi.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Vacanze ai Caraibi

Mario Grossi Tubi ha sperperato il proprio patrimonio e quello della moglie Gianna, ignara delle malefatte del marito. Le sue speranze sono ora riposte nel possibile matrimonio fra la figlia Anna Pia, una nerd con pessimo gusto per i fidanzati, e il cinquantenne Ottavio, che si spaccia per miliardario. Peccato che anche Ottavio sia al verde e sia accampato a sbafo nella villa di "un certo Lapo" ai Caraibi. I Caraibi sono anche la location di altre due storie: quella dell'attrazione fatale fra Fausto e Claudia, opposti per background e stile di vita ma supremamente compatibili in materia erotica, e quella della dipendenza di Adriano, conduttore di una tv catanese, da ogni tipo di gadget tecnologico come da ogni tipo di social.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 302)

Un amico molto speciale

Antoine ha chiesto a Babbo Natale un giro sulla sua slitta, per un motivo personale e importante. Cosi' importante che quando Babbo Natale atterra sul suo balcone, la notte del 24 dicembre, il bambino non si lascia insospettire dal fatto che abbia la barba finta e sia a caccia di gioielli d'oro, e gli si accoda per il resto della notte. Il finto Babbo Natale cerca inizialmente di levarselo di torno, salvo poi accorgersi che il piccolo puo' tornargli utile nei furti. Ma il rapporto tra i due, nel corso della notte, e' destinato a cambiare ancora.

(SKY CINEMA CHRISTMAS HD ore 21.15/canale 304)

Peter Pan

Per la prima volta sugli schermi, Peter Pan assomiglia a se stesso. E' infatti un ragazzo di 15 anni, Jeremy Sumpter, a dare il volto al protagonista della nuova versione cinematografica del centenario eroe di James M. Barrie, diretta da P. J. Hogan.

(SKY FAMILY HD ore 21.00/canale 306)

Gold - La grande truffa

Matthew McConaughey in un'avventura tratta da una storia vera. Un imprenditore sull'orlo del fallimento finanzia un geologo che sembra aver scoperto un enorme giacimento d'oro.

(SKY MAX HD ore 21.00/canale 307)

Un ciclone in casa

Peter Sanderson è un avvocato tutto d’un pezzo che è stato appena lasciato dalla moglie. Per combattere la solitudine, Peter inizia a chattare su Internet dove incontra Lawyer Girl, una giovane avvocatessa bionda e raffinata Peter decide di incontrare la donna e scopre che dietro alla sua "fidanzata virtuale" si nasconde Charlene Morton. Che è nera, la raffinatezza non sa dove stia di casa e oltretutto è appena uscita di prigione....

(SKY PASSION HD ore 21.00/canale 308)

Mio cugino Vincenzo

Un avvocato alle prime armi deve difendere Stan e Bill, accusati ingiustamente di omicidio. Il novellino e' impacciato, poco credibile e rischia di perdere la causa ma la sua donna l'aiutera'.

(SKY COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

La notte che mia madre ammazzò mio padre

Spassosa black comedy al veleno. Un'attrice frustrata e il marito scrittore organizzano una cena per reclutare un famoso attore per un film, ma la serata precipitera' drasticamente.

(SKY CINEMA CULT HD ore 21.00/canale 310)

Cenerentola a Parigi

Un fotografo di moda scopre in una giovane commessa di libreria insospettate qualità di modella e indossatrice. La porta al successo e all'amore. Ma il romanzo fra i due è messo in pericolo da una visita della ragazza a Parigi, dove fra una sfilata e l'altra conosce un filosofo esistenzialista, che in realtà usa attirare le fanciulle negli antri di St. Germain per scopi più materiali che non le dissertazioni sulla critica della ragion pura.

(SKY CLASSICS HD ore 21.00/canale 311)

L'ora più buia

Gran Bretagna, 1940. E' una stagione cupa quella che si annuncia sull'Europa, piegata dall'avanzata nazista e dalle mire espansionistiche e folli di Adolf Hitler. Il Belgio e' caduto, la Francia e' stremata e l'esercito inglese e' intrappolato sulla spiaggia di Dunkirk. Dopo l'invasione della Norvegia e l'evidente spregio della Germania per i patti sottoscritti con le nazioni europee, la camera chiede le dimissioni a gran voce di Neville Chamberlain, Primo Ministro incapace di gestire l'emergenza e di guidare un governo di larghe intese. A succedergli e' Winston Churchill, con buona pace di re Giorgio VI e del Partito Conservatore che lo designa per soddisfare i Laburisti.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313)

Matrimonio con l'ex

Eve Wilde, star del cinema con quattro matrimoni alle spalle, e' pronta per il quinto matrimonio. Alle nuove nozze niente andra' come previsto.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

Rambo 3

Rambo s'e' ritirato a vita privata (una vita "non violenta" in un monastero). Ma un giorno deve imbracciare di nuovo il mitra. Il suo ex comandante, il colonnello Trautman, e' stato preso prigioniero dai russi in Afghanistan. Rambo lo libera dopo aver fatto polpette di mezza armata rossa. Terzo capitolo delle avventure dell'eroe spaccatutto. Il plot e' infantile, ma le scene d'azione realizzate come Dio comanda.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315)

Something borrowed - L'amore non ha regole

Mentre sta aspettando di entrare alla festa per il suo trentesimo compleanno, Rachel White (Ginnifer Goodwin) non puo' fare a meno di avere la sensazione che la sua vita non e' diventata quello che si era aspettata. Certo, ha un prestigioso lavoro in uno studio legale di Mahnattan, ma fa gli straordinari e il suo capo e' un tiranno. Ha la sua amica d'infanzia, la bellissima e vivace Darcy (Kate Hudson), ma vederla flirtare con il suo bellissimo fidanzato e' solo un altro promemoria sul fatto che, alla fine della festa, come tutte le sere, sara' a casa da sola. Tranne questa volta... non lo sara'. Rachel si sveglia la mattina dopo con Dex (Colin Egglesfield), il suo compagno di studi alla scuola di legge... e il fidanzato di Darcy. Entrambi sono terrorizzati, come e' potuto accadere? I due cercano di continuare le loro vite come se niente fosse, ma man mano che il matrimonio si avvicina Rachel comincia a realizzare che non si e' trattato di uno sbaglio e che forse Darcy non e' l'amico che credeva. Rachel adesso deve fare una scelta difficile: la sua migliore amica o l'amore della sua vita?

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316)

Tiramisù

Un informatore farmaceutico scopre per caso la ricetta che gli aprira' la porta del successo. Ma qualcosa e' destinato ad andare storto.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317)