Lunedi 17 Dicembre sui canali Sky Cinema HD

Made in Italy

Film a episodi, ognuno dedicato a personaggi e situazioni tipicamente nostrani. Vittime della burocrazia, dongiovanni a parole, ninfette finte spregiudicate e maturi spregiudicati sul serio. Povera Italia! Con Walter Chiari, Peppino De Filippo, Nino Manfredi e Anna Magnani.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY PASSION HD ore 21.45/canale 308))

La fuga dell'assassino

Jonathan Rhys Meyers in un action-thriller fra mistero e scienza. Un esperto di genetica esplora la psiche di un uomo i cui sogni, incentrati su omicidi politici, iniziano ad avverarsi...

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 302)

E' solo l'inizio

I premi Oscar Morgan Freeman e Tommy Lee Jones in una commedia natalizia. Un ex agente Fbi e un ex avvocato della mafia, rivali da sempre, si alleano per sgominare dei criminali.

(SKY CINEMA CHRISTMAS HD ore 21.15/canale 304)

I puffi 2

Tornano 'gli strani ometti blu' in un'avventura ambientata a Parigi. Gargamella crea una coppia di creature simili ai Puffi, i Monelli, che utilizza per ottenere la magica 'essenza blu'.

(SKY FAMILY HD ore 21.00/canale 306)

Transformers - L'ultimo cavaliere

Mark Wahlberg e Anthony Hopkins nel quinto capitolo della saga diretta da Michael Bay. Un'inaspettata alleanza e' l'unica possibilita' per salvare la Terra da una minaccia spaziale.

(SKY MAX HD ore 21.00/canale 307)

Crazy Night - Festa col morto

Scarlett Johansson e' la protagonista di una scatenata commedia al femminile. Cinque amiche si riuniscono per un selvaggio addio al nubilato ma un grottesco colpo di scena le attende.

(SKY COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Detroit

Nel 1967, in piena epoca di battaglie per i diritti civili da parte degli afroamericani (Martin Luther King sarebbe stato ucciso nel '68 sul balcone del Lorraine Motel di Memphis), nel ghetto nero di Detroit ebbe luogo una rivolta scatenata da una retata della polizia in un bar dove si vendevano alcolici senza permesso. Il governatore del Michigan invio' la Guardia Nazionale a sedare la rivolta, e il presidente Lyndon Johnson gli fece dare man forte dall'esercito. L'episodio paradigmatico di quel tumulto fu il sequestro di un gruppetto di giovani uomini neri e di due ragazze bianche all'interno del Motel Algiers: un episodio di brutalita' da parte della polizia (con il fiancheggiamento di alcuni militari) che e' una ferita nella coscienza dell'America.

(SKY CINEMA CULT HD ore 21.00/canale 310)

Hollywood Party

Se amate la comicità dell’ispettore Clouseau, le atmosfere anni Sessanta e i drink, siete invitati a questo esilarante Party. Peter Sellers, con il suo indimenticabile colorito indiano, veste qui i panni di Hrundi V. Bakshi, ingenua e sbadata comparsa indiana sul set di un film di Hollywood. Dopo avere inavvertitamente fatto esplodere il set prima del ciak del regista, il buffo ometto si ritrova per errore invitato in una lussuosa villa al party del produttore del film. Qui il sobrio ma imbranato indiano combinerà un guaio dopo l’altro, aiutato in questo crescente caos, da una galleria di personaggi "etilici", su tutti il cameriere Levinson, che dopo essersi scolato tutti i drink rifiutati dall’integerrimo Bakshi, finisce per servire l’insalata con le mani e pomiciare placidamente con una bionda altrettanto ubriaca, mentre alle loro spalle la villa è un delirio di schiuma ed elefanti hippie.

(SKY CLASSICS HD ore 21.00/canale 311)

Unbroken

La storia vera di Louis Zamperini, atleta olimpionico, che nel corso della II Guerra Mondiale viene catturato e torturato dai giapponesi.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313)

L'ora più buia

Gran Bretagna, 1940. E' una stagione cupa quella che si annuncia sull'Europa, piegata dall'avanzata nazista e dalle mire espansionistiche e folli di Adolf Hitler. Il Belgio e' caduto, la Francia e' stremata e l'esercito inglese e' intrappolato sulla spiaggia di Dunkirk. Dopo l'invasione della Norvegia e l'evidente spregio della Germania per i patti sottoscritti con le nazioni europee, la camera chiede le dimissioni a gran voce di Neville Chamberlain, Primo Ministro incapace di gestire l'emergenza e di guidare un governo di larghe intese. A succedergli e' Winston Churchill, con buona pace di re Giorgio VI e del Partito Conservatore che lo designa per soddisfare i Laburisti.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

The Hole in 3D

I due fratelli Dane e Lucas Thompson si trasferiscono con la madre da New York in una villetta a schiera di Bensonville, una piccola citta' del nord-est americano. Lucas e' un ragazzino curioso e vitale, mentre Dane e' il tipico adolescente inquieto, oppresso dai continui traslochi cui la madre lo sottopone. Assieme alla bella vicina di casa, Julie, Dane e Lucas scoprono nello scantinato di casa una grande botola serrata con numerosi lucchetti. Una volta scoperchiato il passaggio, quello che pare un semplice buco nel pavimento si rivela essere un portale per una dimensione da cui prendono corpo le piu' remote paure dei ragazzi.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315)

Chiamatemi Francesco

Il percorso umano e spirituale che ha portato Jorge Bergoglio, figlio di immigrati italiani, alla guida della Chiesa Cattolica.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316)

Hazzard

Una volta consegnato il cervello all'ingresso del cinema e' possibile assistere alla visione di Hazzard senza esserne contaminati. Si tratta di una commedia fracassona, con tutti i miti reazionari degli Stati Uniti del sud, dal generale Lee alle distillerie clandestine, ma non manca un soffuso profumo razzista, tanto chi se ne accorge, visto che e' una pellicola per sfasciacarrozze. Tratto da una serie televisiva dallo stesso titolo, che poi e' il nome di una contea, narra le gesta demenziali di due cugini, Bo e Luke, interpretati da due attori che hanno qualche credito negli States e nessuno altrove: Johnny Knoxville e Seann William Scott. Burt Reynolds, di bianco vestito, ormai specializzato in macchiette, e' la sola presenza "nobile" nel ruolo di un sibdolo trafficante di tutto, corrotto e corruttore. Mentre il decrepito cantante country Willie Nelson, un'icona americana, spende gli ultimi spiccioli di una carriera decorosa. Belle ragazze in hot pants, pastorizzate in stile "Play Boy", fanno da contorno alle gimkane automobilistiche, vere protagoniste della pellicola. Auto distrutte a decine nei modi piu' creativi e che fanno pensare che davvero l'America e' il paese degli sprechi. Da dimenticare.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317)