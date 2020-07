Sabato 18 Luglio 2020 Sky Cinema HD, Aspromonte - La terra degli ultimi

L'uomo con i pugni di ferro

Kung fu Movie presentato da Quentin Tarantino, con Rza, Russell Crowe e Lucy Liu. Cina, XIX secolo: un fabbro abile nel forgiare armi viene coinvolto in una sanguinaria guerra fra clan.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Aspromonte - La terra degli ultimi

Mimmo Calopresti rende omaggio alla Calabria in un film con Valeria Bruni Tedeschi, Marcello Fonte e Sergio Rubini. Anni 50: gli abitanti di un borgo si uniscono per costruire una strada.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Fast&Furious 7

Vin Diesel, 'The Rock' e Jason Statham nel settimo capitolo entrato tristemente nella leggenda per la morte di Paul Walker. Dominic e compagni devono difendersi da un sanguinario killer.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Zoo - Un amico da salvare

Emozionante storia vera accaduta durante la Seconda guerra mondiale. In una Belfast colpita dai bombardamenti nazisti, il dodicenne Tom e i suoi amici vogliono salvare un piccolo elefante

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Spooks: Il bene supremo

Spy-thriller con Kit Harington ('Il trono di spade'). Incolpato della fuga di un terrorista, un agente segreto si dimette e sparisce, ma la minaccia di un attentato lo fa tornare in campo

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Agent of Deceit

Sospetti inquietanti in un thriller sull'ambiguita' del male. Dopo aver subito un'aggressione, una donna ottiene la protezione di un detective che sembra avere qualcosa da nascondere

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Gli anni dei ricordi

Emozionante pellicola con Anne Bancroft e Winona Ryder. Per completare la sua tesi, una studentessa ascolta i racconti di un gruppo di donne impegnate a cucire una trapunta tradizionale.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Normal Heart

Julia Roberts e Mark Ruffalo in una commovente produzione HBO. New York, 1981: uno scrittore e una dottoressa ingaggiano una lotta per sensibilizzare l'opinione pubblica sul virus HIV.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ti presento Sofia

Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti in una commedia di Guido Chiesa. Un uomo divorziato deve nascondere l'esistenza della figlia per conquistare una donna che detesta i bambini.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

King of Thieves

Michael Caine e Jim Broadbent nel thriller che ricostruisce un furto passato alla storia. Gran Bretagna: un gruppo di criminali in pensione mette a segno la rapina di Hatton Garden

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Juno

Oscar alla sceneggiatura originale per una commedia 'indie' con Ellen Page e Jennifer Garner. Rimasta incinta, una sedicenne cerca una famiglia adottiva a cui affidare il bambino.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Heart of the sea - Le origini di Moby Dick

Il giovane Herman Melville in cerca di una trama per il suo nuovo romanzo, Moby Dick, si reca sull'isola di Nantucket per far visita all'anziano Thomas Nickerson con l'intento di farsi raccontare del tragico naufragio della baleniera Essex, su cui l'uomo era imbarcato come mozzo.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

San Andreas

Dopo un disastroso terremoto, un pilota di elicottero della squadra di soccorso dei pompieri di Los Angeles tenta di salvare i suoi cari. Con D. Johnson.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

What Women Want - Quello che le donne vogliono

Mel Gibson e Helen Hunt in una divertente commedia diretta da Nancy Meyers ("Lo stagista inaspettato", "Tutto puo' succedere") incentrata su un incallito playboy che all'improvviso e' in grado leggere nel pensiero delle donne.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Quo Vado?

Quarto film campione di incassi scritto e diretto da Gennaro Nunziante che fa leva sull'esilarante comicita' di Checco Zalone dopo "Cado dalle nubi", "Che bella giornata" e "Sole a catinelle". Una commedia incentrata sulla satira dei vizi dell'italiano medio: il culto parassitario del "posto fisso", il mammismo, il bamboccismo, l'intrallazzismo, la maleducazione civile, il gallismo, il qualunquismo, il razzismo, il machismo omofobico. Ma anche racconto di formazione in chiave comica: storia di un'educazione civile, morale, (multi)culturale e sentimentale narrata attraverso un fuoco di fila di battute e gag esilaranti. Checco ha un lavoro sicuro come dipendente statale nell'ufficio caccia e pesca. Un giorno, pero', tutto cambia.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)