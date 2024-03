Sky Cinema e NOW: Nata per Te, Lunedi 12 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15 e su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:45, potrai vedere "Nata per te", un film Sky Original diretto da Fabio Mollo. La storia narra di Luca, un uomo omosessuale desideroso di diventare padre, che lotta per ottenere l'affidamento di Alba, un'esperienza ricca di amore e sfide. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, verrà trasmesso "Il socio", un thriller diretto da Sydney Pollack, tratto dal bestseller di John Grisham e interpretato da Gene Hackman e Tom Cruise. La trama segue le vicende di un avvocato inesperto coinvolto in loschi intrighi dopo essere stato assunto da uno studio legale prestigioso.

Su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, potrai vedere "Twilight", il primo capitolo della saga romantica con Kristen Stewart e Robert Pattinson. La storia ruota attorno all'amore tra una ragazza introversa e un vampiro. "Palma un amore di cane" sarà trasmesso su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00. La pellicola racconta la toccante storia di un cane abbandonato in aeroporto che fa amicizia con Nicholas, un bambino orfano con un padre pilota assente. Su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00, potrai seguire "The Plane", un action adrenalinico con Gerard Butler ambientato tra cielo e giungla, dove un pilota deve unirsi a un criminale per salvare i passeggeri dopo un atterraggio forzato su un'isola sperduta.

"Nope" sarà trasmesso su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, un fantahorror diretto da Jordan Peele che segue due fratelli impegnati nell'addestramento di cavalli per il cinema, minacciati da una presenza ostile. Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, potrai goderti "Country Strong", un viaggio nel cuore dell'America con Gwyneth Paltrow, dove una cantante in cerca di rilancio si unisce a una coppia di musicisti in ascesa, dando vita a un tour pieno di emozioni. "Che bella giornata" sarà trasmesso su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, una commedia con Checco Zalone ambientata a Milano, dove un addetto alla sicurezza del Duomo si lascia ingannare da una terrorista araba, generando situazioni esilaranti.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) e Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, verranno ritrasmessi "Indiana Jones e il tempio maledetto" e "Volevo nascondermi" rispettivamente.

