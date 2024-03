Guida TV Sky Cinema e NOW: La Bella Estate, Sabato 17 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su Sky Cinema Uno HD, alle ore 21:15 sul canale 301, potrai seguire "Nata per Te", un film Sky Original ispirato a una storia vera, diretto da Fabio Mollo, che racconta la lotta di Luca, single omosessuale, per ottenere l’affidamento di Alba. Su Sky Cinema Due HD, allo stesso orario sul canale 302, potrai vedere "La bella Estate", tratto dalla novella di Cesare Pavese, un film che mette in luce con eleganza le brame della giovinezza. Su Sky Cinema Collection HD, anche alle 21:15 sul canale 303, potrai rivivere l'azione di "Mission: Impossible", il primo film della saga con Tom Cruise diretto da Brian De Palma, dove l'agente Ethan Hunt deve scoprire chi lo vuole incastrare.

Se preferisci un film per tutta la famiglia, su Sky Cinema Family HD, alle ore 21:00 sul canale 304, puoi guardare "Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio", la seconda avventura del famoso personaggio animato. Su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, potrai seguire "Into Darkness - Star Trek", il secondo capitolo della saga reboot diretto da J.J. Abrams. Su Sky Cinema Suspence HD, allo stesso orario sul canale 306, potrai immergerti nella caccia a "Caccia al killer: Ted Bundy", un thriller biografico che segue l'FBI nella caccia a uno dei più feroci serial killer d'America.

Su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, potrai emozionarti con "I guardiani del destino", un film di fantascienza che racconta di un politico newyorkese che scopre misteriosi emissari che impediscono il suo amore con una ballerina. Su Sky Cinema Drama HD, ancora alle 21:00 sul canale 308, potrai vedere "Alexander", il kolossal di Oliver Stone che racconta l’ascesa e il tragico destino di Alessandro Magno. Su Sky Cinema Comedy HD, allo stesso orario sul canale 309, potrai ridere con "Una poltrona per due", una classica commedia natalizia diretta da John Landis.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai rivedere "Un Amore Ep. 1 e 2" e "Forrest Gump".

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Nata per Te

Sky Original ispirato a una storia vera e piena d'amore diretta da Fabio Mollo. Luca, single e omosessuale con un forte desiderio di paternita', lotta per ottenere l’affidamento di Alba.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La bella Estate

Dalla novella di Cesare Pavese, il film La bella estate di Laura Luchetti mette a nudo con eleganza le brame della giovinezza.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Mission: Impossible

Primo film della pirotecnica saga action con Tom Cruise, diretto da Brian De Palma. Sospettato di essere una spia, l'agente segreto Ethan Hunt deve scoprire chi lo vuole incastrare.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio

Grande successo per la seconda avventura DreamWorks. Al gatto spadaccino resta l’ultima delle nove vite, così decide di avventurarsi nella Foresta Oscura per recuperarle.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Into Darkness - Star Trek

Secondo capitolo firmato J.J. Abrams della saga reboot. Il Capitano Kirk deve sconfiggere il terribile Khan - un superuomo geneticamente modificato - e fermare i folli piani di Marcus.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Caccia al killer: Ted Bundy

Daniel Farrands dirige un thriller biografico con Chad Michael Murray, Holland Roden e Lin Shaye. Anni 70: l'FBI dà la caccia a uno dei più feroci serial killer d'America: Ted Bundy.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

I guardiani del destino

Matt Damon ed Emily Blunt in un film di fantascienza da un racconto di Philip K. Dick. Un politico newyorkese scopre che dei misteriosi emissari impediscono l'amore tra lui e una ballerina.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Alexander

Oliver Stone dirige Colin Farrell nel kolossal che racconta l’ascesa e il tragico destino di Alessandro Magno, il glorioso condottiero che conquistò tutto il mondo conosciuto.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una poltrona per due

John Landis dirige Dan Aykroyd e Eddie Murphy nella più classica delle commedia natalizie. Per una scommessa due perfidi finanzieri sostituiscono un loro dirigente con un senzatetto.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Un Amore Ep. 1 e 2

Ale e Anna si conoscono in Interrail nell'estate del '96, ma presto la vita li costringe a separarsi. Vent'anni dopo si ritrovano entrambi a Bologna. Dopo il loro incontro, l'amore tra Ale e Anna si riaccende. Mentre lei mette in discussione il suo matrimonio, lui deve scegliere se restare a Bologna.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Forrest Gump

6 Oscar a una commedia cult degli anni 90, con Tom Hanks per la regia di Robert Zemeckis. Le incredibili vicende di un uomo ingenuo ma ottimista sullo sfondo di 30 anni di storia americana.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)