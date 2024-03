Guida TV Sky Cinema e NOW: Call My Agent Italia 2 - Episodio 3 e 4, Venerdi 29 Marzo 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire gli episodi 3 e 4 di "Call My Agent - Italia". Claudio Santamaria è disposto a tutto pur di ottenere il ruolo di Giordano Bruno in un importante film internazionale, anche a diventare un cattivo. Inoltre, una stressante intervista di coppia rischia di mettere in crisi una delle coppie più solide del cinema italiano, Serena Rossi e Davide Devenuto. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, verrà trasmesso "Blade Runner 2049", il sequel del cult di fantascienza diretto da Denis Villeneuve e interpretato da Harrison Ford e Ryan Gosling. L'agente K scopre un segreto che potrebbe gettare il mondo nel caos. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, potrai goderti "Cado dalle nubi", l'esordio al cinema di Checco Zalone in una commedia ricca di gag, dove un aspirante cantante pugliese si trasferisce a Milano in cerca di successo e si innamora della figlia di un leghista.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Pets - Vita da animali", un film d'animazione targato Illumination, dove il tenero cagnolino Max si allea con il randagio Duke per fermare il piano del coniglio Nevosetto. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, potrai vedere "Jack Reacher - Punto di non ritorno", un action con Tom Cruise nei panni del personaggio nato dalla penna di Lee Child, che deve scoprire una congiura e fare i conti con un segreto. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, verrà trasmesso "Serenity - L'isola dell'inganno", un thriller con Matthew McConaughey e Anne Hathaway, dove un pescatore riceve la visita dell'ex moglie che gli chiede di far sbranare dagli squali il suo nuovo marito.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, c'è "The Mexican - Amore senza la sicura", una rocambolesca action-comedy con Julia Roberts e Brad Pitt. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, potrai guardare "Cast Away", un'avventura diretta da Robert Zemeckis con Tom Hanks, dove un manager naufraga su un'isola deserta e inizia una vita solitaria. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, c'è "Il tuo ex non muore mai", una spy-comedy al femminile con Mila Kunis e Kate McKinnon, dove due amiche si ritrovano al centro di un intrigo internazionale.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, verranno ritrasmessi rispettivamente "Gangs of Paris" e "Lost in Translation".

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Call My Agent - Italia Ep. 3 e 4

Claudio Santamaria è disposto a tutto pur di ottenere il ruolo di Giordano Bruno in un importante film internazionale. Anche a diventare un bad guy. Una stressante intervista di coppia rischia di mettere in crisi una delle coppie più solide del cinema italiano: Serena Rossi e Davide Devenuto.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Blade Runner 2049

2 Oscar 2018 al sequel del cult di fantascienza diretto da Denis Villeneuve con Harrison Ford e Ryan Gosling. L’agente K scopre un segreto che potrebbe gettare il mondo nel caos.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Cado dalle nubi

L'esordio al cinema di Checco Zalone in una commedia ricca di gag. Un aspirante cantante pugliese si trasferisce a Milano in cerca di successo e si innamora della figlia di un leghista.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Pets - Vita da animali

Animali domestici all'arrembaggio nel successo d’animazione targato Illumination. Il tenero cagnolino Max si allea con il randagio Duke per fermare il piano del coniglio Nevosetto.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Jack Reacher - Punto di non ritorno

Action con Tom Cruise nei panni del personaggio nato dalla penna di Lee Child. Reacher deve scoprire la congiura che ha portato all'arresto di una collega e fare i conti con un segreto.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Serenity - L'isola dell'inganno

Thriller con Matthew McConaughey e Anne Hathaway. Su un'isola tropicale, un pescatore riceve la visita dell'ex moglie, che gli chiede di far sbranare dagli squali il suo nuovo marito.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

The Mexican - Amore senza la sicura

Rocambolesca action-comedy con Julia Roberts e Brad Pitt. Un malvivente riceve l'ordine di andare in Messico per recuperare un'antica pistola sulla quale aleggia una maledizione.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Cast Away

Golden Globe a Tom Hanks, in un'avventura diretta da Robert Zemeckis. In seguito a un disastro aereo, un manager naufraga su un'isola deserta dove inizia una vita solitaria e primitiva.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il tuo ex non muore mai

Spy-comedy al femminile con Mila Kunis e Kate McKinnon. Due amiche si ritrovano al centro di un intrigo internazionale, inseguite per tutta Europa da spietati killer e da un attraente agente segreto britannico.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Gangs of Paris

Revenge thriller ambientato a Montmartre nel 1900. Determinata a vendicare l'omicidio di suo fratello, la giovane Billie si infiltra nel clan criminale degli Apaches

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Lost in Translation

Oscar e Golden Globe a Sofia Coppola per una raffinata commedia romantica con Bill Murray e Scarlett Johansson. A Tokyo per uno spot, un divo americano in declino fara' un incontro speciale.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)