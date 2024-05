Guida TV Sky Cinema e NOW: BlackBerry, Giovedi 2 Maggio 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai immergerti nell'epico mondo de "I tre moschettieri - D'Artagnan", il capolavoro di Dumas rivisitato in un nuovo colossale adattamento con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. Segui le avventure di D'Artagnan mentre si allea con Athos, Porthos e Aramis nel cuore della guerra. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "BlackBerry", un film che ripercorre la storia del primo "smartphone" in commercio, dalla sua ascesa fulminea al suo declino.

Su Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, potrai rivivere il visionario mondo di "Inception", il thriller di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio, dove un uomo deve infiltrarsi nei sogni degli altri. Per un momento di divertimento in famiglia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Tre di troppo", una commedia che esplora cosa accade quando una coppia senza figli si ritrova improvvisamente con tre bambini da prendersi cura. Mentre su Sky Cinema Action HD, alla stessa ora sul canale 305, puoi goderti il leggendario western "Il texano dagli occhi di ghiaccio", diretto e interpretato da Clint Eastwood.

Su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, c'è "Cocainorso", un survival movie ispirato a una storia vera. E su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, potrai emozionarti con "Piovuta dal cielo", una commedia sentimentale 'on the road' con Ben Affleck e Sandra Bullock. Mentre su Sky Cinema Drama HD, alla stessa ora sul canale 308, c'è "Sleepers", un dramma giudiziario con Robert De Niro, Dustin Hoffman e Brad Pitt. E su Sky Cinema Comedy HD, allo stesso orario sul canale 309, c'è "Come ti rovino le vacanze", una commedia 'on the road' con Ed Helms, Christina Applegate e Chevy Chase.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, puoi vedere nuovamente "12 Soldiers" e "Palazzina Laf". Quindi, scegli il tuo film e preparati per una serata di intrattenimento su Sky Cinema.

I tre moschettieri - D'Artagnan

Il capolavoro di Dumas nel nuovo colossale adattamento con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. Finito nel cuore della guerra, D'Artagnan si allea con Athos, Porthos e Aramis.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)



BlackBerry

Pellicola che ripercorre la parabola del primo "smartphone" in commercio: l'ascesa fulminea, il culto pagano e infine la disastrosa disfatta che ne ha segnato la fine e forse l'oblio

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)



Inception

4 Oscar al visionario action di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio. Un uomo in grado di entrare nei sogni degli altri riceve un delicato incarico da un industriale.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)



Tre di troppo

Che cosa accadrebbe se una coppia felicemente senza figli si ritrovasse con tre figli di cui prendersi cura? È questa la premessa di Tre di troppo, commedia diretta da Fabio De Luigi.Il film racconta le gioie e i dolori della genitorialità con un piglio ironico e sagace.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)



Il texano dagli occhi di ghiaccio

Leggendario western diretto e interpretato da Clint Eastwood. Alla fine della Guerra di Secessione, una banda di nordisti si accanisce contro un contadino sudista e la sua famiglia.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)



Cocainorso

Ispirato a una storia vera, survival movie di Elizabeth Banks con Keri Russell e Ray Liotta. 1985, Georgia: un orso ingerisce la cocaina abbandonata nei boschi da un corriere...

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)



Pioviuta dal cielo

Ben Affleck e Sandra Bullock in una commedia sentimentale 'on the road'. In viaggio verso la Georgia per sposarsi, un redattore di New York incontra una ragazza che gli fa perdere la testa (USA 1999)

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)



Sleepers

Dramma giudiziario di Barry Levinson con Robert De Niro, Dustin Hoffman e Brad Pitt. In riformatorio per una bravata, quattro giovani amici subiscono il sadismo degli agenti di custodia.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)



Come ti rovino le vacanze

Ed Helms, Christina Applegate e Chevy Chase in una commedia 'on the road'. Una simpatica famiglia, in viaggio verso un insolito parco giochi, affronta una serie di catastrofici eventi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)



12 Soldiers

Chris Hemsworth e Michael Shannon in un war-movie tratto da una storia vera. Dopo l'11 settembre, una squadra speciale Usa sbarca in Afghanistan per organizzare la guerra contro Al Qaeda.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



Palazzina Laf

Esordio alla regia di Michele Riondino, anche protagonista con Elio Germano. Un operaio dell'Ilva viene reclutato da un dirigente per raccontare quello che succede in fabbrica.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)