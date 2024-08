Guida TV Sky Cinema e NOW: The Kill Team, Venerdi 9 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, puoi vedere "The Kill Team", con Nat Wolff e Alexander Skarsgard in un dramma tratto da una storia vera, ambientato in Afghanistan, dove un soldato entra in conflitto con il suo superiore. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Patagonia", l’esordio alla regia di Simone Bozzelli, che racconta il viaggio di Yuri alla ricerca del senso della libertà insieme ad Agostino, un animatore girovago. Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, trovi "I delitti del BarLume - Donne con le Palle", dove i protagonisti del BarLume si trovano a indagare su un misterioso omicidio tra beach volley e scommesse clandestine.

Se preferisci una commedia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304 c'è "Il campeggio dei papà", con Cuba Gooding Jr., che racconta le disavventure di un padre e del suo colonnello dei marines, coinvolti in un campeggio estivo. Su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, puoi guardare "Un giorno da leone", un thriller con J.K. Simmons e Scott Caan, dove un uomo si trova a fronteggiare pericoli imprevisti per salvare il figlio. Mentre su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, c'è "Infranto", un thriller con John Boyega su un veterano dei Marine in difficoltà.

Per una commedia romantica, su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307 c'è "Tutto può cambiare", con Keira Knightley e Mark Ruffalo, che esplora il mondo della musica e il cambiamento che una timida cantante e un produttore discografico in crisi portano nelle loro vite. Su Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00 sul canale 308, puoi vedere "Dallas Buyers Club", con Matthew McConaughey e Jared Leto, che racconta la lotta di Ron Woodroof contro l’AIDS negli anni ’80. Mentre su Sky Cinema Comedy HD, allo stesso orario sul canale 309, trovi "Ti presento i miei", una commedia con Robert De Niro e Ben Stiller che segue il futuro suocero e i suoi metodi poco convenzionali.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, puoi vedere "Split" e "Emily", rispettivamente con James McAvoy e Emma Mackey, per un’ulteriore dose di thriller e biopic.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

The Kill Team

Nat Wolff e Alexander Skarsgard in un film tratto da una storia vera. Afghanistan: in un plotone incaricato di stanare terroristi, un soldato entra in conflitto con il suo superiore

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Patagonia

Esordio alla regia del giovane Simone Bozzelli. Yuri ha vent'anni quando incontra Agostino, un animatore girovago con cui inizia un viaggio alla ricerca del senso della libertà.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Donne con le Palle

Tra campionati di beach volley, cervi in fuga e giri di scommesse clandestine i nostri protagonisti del BarLume si troveranno a indagare sull’ennesimo misterioso omicidio.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il campeggio dei papà

Vacanze spensierate in una commedia con Cuba Gooding Jr. Incapace di gestire un campeggio estivo per ragazzi, Charlie chiede aiuto a suo padre, colonnello dei marines.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Un giorno da leone

Thriller con J.K. Simmons, Scott Caan e Frank Grillo. Per salvare il figlio dal riformatorio, un uomo accetta un incarico da un pericoloso criminale, ma l'imprevisto è dietro l'angolo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Infranto

John Boyega in un thriller ispirato a una storia vera. Un veterano dei Marine non riesce a integrarsi nella societa. Sull'orlo della disperazione, decide di compiere un gesto estremo.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Tutto può cambiare

Keira Knightley e Mark Ruffalo in una commedia sul mondo della musica. Una timida cantante inglese viene notata da un produttore discografico in crisi. Insieme cambieranno il loro destino.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Dallas Buyers Club

Oscar e Golden Globe a Matthew McConaughey e Jared Leto. 1986: Ron Woodroof scopre di essere malato di Aids. La mancanza di efficaci terapie legali lo spinge a provare farmaci alternativi.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ti presento i miei

Travolgente commedia con Robert De Niro e Ben Stiller. Per ottenere il consenso alle nozze con la sua amata, Greg Fotter incontra il futuro suocero, un ex agente segreto che non fa sconti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Split

M. Night Shyamalan dirige un formidabile James McAvoy. Tre ragazze vengono rapite da un maniaco con 23 diverse personalità, ma la più pericolosa è ancora nascosta nella sua psiche.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Emily

Frances O'Connor esordisce alla regia con il biopic sull'autrice di 'Cime tempestose', interpretata da Emma Mackey. L’equilibrio della famiglia Bronte è scosso dall’arrivo del nuovo Pastore

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)