Guida TV Sky Cinema e NOW: Ocean's Twelve, Mercoledi 21 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) offre un'ampia scelta di film. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, puoi seguire "Ocean's Twelve", il sequel di "Ocean's Eleven" diretto da Steven Soderbergh. In questo film, il super cast composto da George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e gli altri membri della squadra deve restituire i soldi rubati nel primo colpo. Per farlo, devono affrontare una serie di complicati furti in Europa, mentre si trovano a dover fronteggiare l'ira di un pericoloso nemico, l'uomo che hanno truffato nel primo film. L'intreccio di colpi ben pianificati e situazioni ad alta tensione arricchisce la trama, con il gruppo che deve affrontare sfide impreviste e problemi di fiducia tra i membri. Su Sky Cinema Due HD, alle 21:15 sul canale 302, "The Way Back" di Peter Weir è un dramma che narra la storia di un gruppo di prigionieri che riescono a evadere da un campo di lavoro siberiano durante la Seconda Guerra Mondiale. Con protagonisti Jim Sturgess, Ed Harris e Colin Farrell, il film segue il loro lungo e pericoloso viaggio attraverso il deserto e le montagne per raggiungere la libertà. La fuga si svolge in condizioni estremamente difficili, mettendo alla prova la resistenza fisica e psicologica dei protagonisti, mentre si confrontano con le dure condizioni climatiche e le minacce nemiche.

Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, "Midnight in the Switchgrass - Caccia al serial killer" è un thriller che vede Bruce Willis, Megan Fox ed Emile Hirsch impegnati nella caccia a un serial killer in Florida. La storia ruota attorno a due agenti dell'FBI e a un poliziotto locale che uniscono le forze per risolvere una serie di omicidi di donne. Il film esplora il processo investigativo e le tensioni personali che sorgono mentre i protagonisti cercano di catturare il criminale e di svelare una rete di segreti e inganni. Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, "Ritorno al Futuro" è il primo capitolo della trilogia cult di Robert Zemeckis. Il film segue le avventure di Marty McFly, interpretato da Michael J. Fox, un adolescente che accidentalmente viaggia indietro nel tempo fino al 1955 grazie a una macchina del tempo costruita dal suo amico, il dottor Emmett Brown. Marty deve evitare di alterare il corso degli eventi, soprattutto evitando di interferire con il suo futuro e quello dei suoi genitori, mentre cerca di trovare un modo per tornare al presente.

Su Sky Cinema Action HD, alle 21:00 sul canale 305, "San Andreas" è un disaster movie con Dwayne Johnson e Carla Gugino. La trama segue Ray, un pilota di elicotteri di soccorso, e sua moglie, che si trovano ad affrontare un enorme terremoto che devasta la California. Mentre l'intera regione è in crisi, Ray e la sua famiglia intraprendono un pericoloso viaggio per salvare la loro figlia intrappolata in una delle zone più colpite dal disastro. Il film offre spettacolari scene di distruzione e una corsa contro il tempo per sopravvivere e ricomporsi. Su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, "Wolf Call - Minaccia in alto mare" è un thriller bellico che ruota attorno a un sottomarino francese. Con François Civil, Mathieu Kassovitz e Omar Sy, la trama si concentra su Chanteraide, un esperto di sonar a bordo di un sottomarino che commette un errore fatale, mettendo in pericolo l'intera missione e la vita dell'equipaggio. Il film esplora le tensioni e i dilemmi morali in un ambiente claustrofobico e ad alta tensione, mentre i protagonisti cercano di risolvere la crisi e di evitare un conflitto internazionale.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, "The Good House" con Sigourney Weaver e Kevin Kline è una commedia drammatica basata sul romanzo di Ann Leary. La trama segue Hildy Good, una agente immobiliare di successo che lotta con l'alcolismo e i problemi personali mentre una vecchia fiamma ritorna nella sua vita. Il film esplora le dinamiche di famiglia e le difficoltà di affrontare i propri demoni interiori mentre i protagonisti cercano di rimettere in ordine le loro vite e le loro relazioni. Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, "Rapito" racconta la vera storia di Edgardo Mortara, un bambino ebreo rapito dallo Stato Pontificio nel XIX secolo e costretto a crescere come cattolico. I genitori di Edgardo, interpretati da Barbara Ronchi e Fausto Russo Alesi, lottano per riaverlo indietro, affrontando una battaglia legale e politica che coinvolge la comunità ebraica e solleva questioni di diritto e di libertà religiosa. Il film esplora le implicazioni storiche e morali di questo evento drammatico.

Infine, su Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00 sul canale 309, "3 donne al verde" è una commedia con Diane Keaton, Queen Latifah e Katie Holmes. Il film segue tre impiegate di banca che, scoprendo che una grande somma di denaro deve essere incenerita, decidono di rubarlo e di intraprendere una serie di rocambolesche avventure per realizzare il loro piano. Le disavventure e le situazioni esilaranti che affrontano mentre cercano di portare a termine il colpo rendono il film una commedia spassosa e coinvolgente. Per le repliche, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311, puoi vedere "Pare parecchio Parigi", una commedia di Leonardo Pieraccioni che segue tre fratelli in cerca di realizzare l'ultimo desiderio del padre malato: visitare Parigi. E su Sky Cinema Due +24 HD, sempre alle 21:15 sul canale 311, "Arrival" è un film di fantascienza diretto da Denis Villeneuve con Amy Adams e Jeremy Renner. In questo film, una linguista viene chiamata a comunicare con alieni che sono arrivati sulla Terra, mentre il mondo è in crisi e cerca di comprendere le loro intenzioni e il significato della loro visita.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Ocean's Twelve

Torna il super cast diretto da Steven Soderbergh nel sequel di "Ocean's Eleven". Per restituire i soldi del primo colpo, gli undici di Ocean sono costretti ad organizzare 3 colpi in Europa

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Way Back

Peter Weir racconta un'impresa disperata in un film con Jim Sturgess, Ed Harris e Colin Farrell. Evasi da un lager siberiano, un gruppo di uomini intraprende una fuga in condizioni estreme

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Midnight in the Switchgrass - Caccia al serial killer Crime

Bruce Willis, Megan Fox ed Emile Hirsch in un thriller di Randall Emmett. Florida: due agenti dell'FBI collaborano con un poliziotto locale nell'indagine su un serial killer di donne.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)ù

Ritorno al Futuro

Michael J.Fox nel primo capitolo della trilogia cult di Robert Zemeckis. Anni '80: con una macchina del tempo, l'adolescente Marty McFly finisce nel 1955 e incontra i suoi futuri genitori.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

San Andreas

Disaster-movie con Dwayne Johnson e Carla Gugino. All'indomani di un imponente terremoto in California, il pilota Ray e l'ex moglie intraprendono un rischioso viaggio per salvare la figlia.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Wolf Call - Minaccia in alto mare

Thriller bellico a bordo di un sottomarino, con Francois Civil, Mathieu Kassovitz e Omar Sy. Da sempre infallibile nell’individuare i sonar nemici, Chanteraide commette un grave errore.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

The Good House

Sigourney Weaver e Kevin Kline nel film dal romanzo di Ann Leary. Una vecchia fiamma che si riaccende costringe una valida agente immobiliare ad affrontare i suoi problemi di alcolismo.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Rapito

Edgardo Mortara è un bambino ebreo che a soli sette anni viene rapito dallo Stato Pontificio, che lo leva alla sua famiglia per crescerlo nella fede cattolica. La battaglia dei coniugi Mortara (Barbara Ronchi e Fausto Russo Alesi) riceve un riscontro importante nella comunità ebraica e assume ben presto una dimensione politica. Il fatto si ispira ad una storia realmente accaduta.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

3 donne al verde

Diane Keaton, Queen Latifah e Katie Holmes in una travolgente commedia. Tre impiegate di banca vogliono impadronirsi del denaro che deve essere incenerito, ma affronteranno mille peripezie.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Pare parecchio Parigi

Commedia di e con Leonardo Pieraccioni e con Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Nino Frassica. Tre fratelli cercano di soddisfare l'ultimo desiderio del padre malato: visitare Parigi.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Arrival

Denis Villeneuve dirige Amy Adams e Jeremy Renner in un film di fantascienza vincitore di un Oscar. Un'esperta di linguistica è incaricata di comunicare con gli alieni sbarcati sulla Terra.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)