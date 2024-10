Guida TV Sky Cinema e NOW: Un fidanzato per mia moglie, Martedi 22 Ottobre 2024

Martedi 22 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, andrà in onda Un fidanzato per mia moglie, una commedia romantica che segue la storia di Camilla, trasferitasi a Milano per vivere con Simone. Dopo due anni di convivenza, la loro relazione entra in crisi e la comunicazione si interrompe. Simone spera di riaccendere la fiamma, mentre Camilla sembra orientata verso la separazione. Alla vigilia dell'udienza per la separazione, i due decidono di tentare un ultimo approccio con la terapia di coppia, cercando di capire se esiste ancora un futuro insieme. Sky Cinema Due HD propone alle 21:15 Oppenheimer, il recente capolavoro di Christopher Nolan, che ha conquistato il pubblico e la critica, ottenendo sette Oscar®. Interpretato da Cillian Murphy, il film racconta la vita dell'uomo dietro la creazione della bomba atomica, un viaggio tra scienza, etica e le drammatiche conseguenze del suo lavoro. Un'opera che unisce biografia e thriller con la maestria tipica del regista. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, viene trasmesso La mummia, un grande classico d'avventura. In questa storia, un gruppo di esploratori risveglia per errore l'antico sacerdote egizio Imhotep, dando inizio a una serie di eventi pericolosi e soprannaturali. Il film è ricco di azione, mistero e antiche maledizioni, una vera pietra miliare del genere.

Sky Cinema Family HD presenta alle 21:00 Rosanero, una commedia Sky Original diretta da Andrea Porporati e interpretata da Salvatore Esposito. La trama segue una bambina che, dopo un coma, si risveglia nel corpo di un boss malavitoso, mentre il boss si trova nel corpo della bambina. Il film gioca con le dinamiche del cambio di ruoli, regalando situazioni divertenti e riflessioni sulla vita. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, potrai vedere Fuori controllo, un thriller con Mel Gibson nei panni di un detective che, dopo l'omicidio della figlia, si addentra in un mondo oscuro e pericoloso alla ricerca della verità. Man mano che scopre i segreti nascosti della ragazza, emerge un desiderio di giustizia che lo spinge oltre ogni limite. Sky Cinema Suspense HD trasmette alle 21:00 American Gangster, il celebre film di Ridley Scott con Denzel Washington e Russell Crowe. Ambientato nell'America degli anni '70, racconta la vera storia di Frank Lucas, un potente boss della droga, e di Richie Roberts, il detective dell'FBI determinato a fermarlo. Una storia intensa che esplora i legami tra potere, crimine e giustizia.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD, va in onda The Colour Room, un biopic Sky Original con Phoebe Dynevor. La pellicola racconta la storia della ceramista Clarice Cliff, una delle figure di spicco dell'Art Deco. Con la sua creatività e determinazione, rivoluziona il mondo dell'arte e della ceramica, lasciando un'impronta indelebile nella storia culturale del XX secolo. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, troviamo Delta, un film drammatico con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio. Ambientato tra le atmosfere sospese del delta del Po, la storia si concentra sul conflitto tra pescatori e bracconieri, esplorando tematiche di sopravvivenza e tradizioni in un ambiente duro e avvolgente. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy HD, viene proposto Una pallottola spuntata 33 1/3 - L'insulto finale, l'esilarante terzo capitolo della saga comica con Leslie Nielsen. Il maldestro tenente Frank Drebin ritorna in azione per impedire un attentato durante la cerimonia degli Oscar, dando vita a una serie di gag indimenticabili.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, è possibile rivedere I tre moschettieri - Milady, con Eva Green e Vincent Cassel, il secondo capitolo della saga tratta dall'opera di Alexandre Dumas. Ambientato nella Francia del 1627, il film vede D'Artagnan scontrarsi con intrighi e passioni durante la guerra tra cattolici e ribelli. Infine, Sky Cinema Due +24 HD propone alle 21:15 Pulp Fiction, l'iconico film di Quentin Tarantino che ha segnato la storia del cinema. John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis si muovono in un intreccio di storie e situazioni al limite, rendendo il film un'esperienza unica, vincitrice di prestigiosi premi internazionali.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Un fidanzato per mia moglie

Camilla si trasferisce a Milano per sposarsi e convivere con Simone. Dopo due anni di convivenza la coppia non riesce più a comunicare come prima ed entra in crisi. Simone vorrebbe riprovarci. Camilla invece no. Alla vigilia dell’appuntamento in tribunale per siglare la separazione, i due decidono di recarsi da una terapeuta di coppia per valutare una possibile ricucitura.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Oppenheimer

L’ultimo capolavoro di Christopher Nolan che ha sbancato al botteghino mondiale e trionfato agli Oscar® con ben sette statuette. Tratto dalla storia vera dell’inventore della bomba atomica interpretato da Cillian Murphy. Ora disponibile.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

La mummia

Film d'azione e avventura campione di incassi. Dei cercatori risvegliano la mummia del sacerdote egizio Imhotep da un'antica tomba.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Rosanero

Andrea Porporati dirige Salvatore Esposito in una commedia per tutta la famiglia targata Sky Original. Al risveglio dal coma, una bambina si ritrova nel corpo di un boss e viceversa.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Fuori controllo

Desiderio di vendetta in un thriller con Mel Gibson. Un detective entra in un mondo malsano per indagare sull'omicidio di sua figlia, scoprendo inaspettate verità sulla ragazza.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

American Gangster

Denzel Washington e Russell Crowe nel biopic di Ridley Scott. La vera storia di Superfly, il boss del narcotraffico nell'America degli anni 70, inseguito per anni da un detective dell'FBI.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

The Colour Room

Phoebe Dynevor nel biopic targato Sky Original, diretto da Claire McCarthy. La storia della rivoluzionaria artista della ceramica Clarice Cliff, una delle prime esponenti dell'Art Deco.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Delta

Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio in una pellicola fra le nebbie del delta del Po. In un mondo sospeso, fatto di povertà e tradizioni, si consuma lo scontro fra bracconieri e pescatori.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una pallottola spuntata 33 1/3 - L'insulto finale

Terzo episodio della celebre saga comica con Leslie Nielsen. Il maldestro tenente Drebin viene richiamato in servizio per sventare il piano di un terrorista durante la notte degli Oscar.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

I tre moschettieri - Milady

Eva Green, Francois Civil e Vincent Cassel nel secondo capitolo della saga tratta dall'opera letteraria di Alexandre Dumas. Francia, 1627: mentre divampa la guerra tra cattolici e ribelli protestanti, il prode spadaccino D'Artagnan si imbatte nell'enigmatica Milady de Winter.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Pulp Fiction

1 Oscar, 1 Golden Globe e Palma d'oro a Cannes per il film-simbolo di Quentin Tarantino con John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis in un intreccio di scene cult e personaggi stravaganti.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)