Guida TV Sky Cinema e NOW: Marilyn ha gli occhi neri, Venerdi 21 Febbraio 2025

Venerdi 21 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Marilyn ha gli occhi neri", una commedia sentimentale con Stefano Accorsi e Miriam Leone. Due anime complicate, un uomo dal carattere irascibile e una bugiarda compulsiva, si ritrovano in un centro di riabilitazione dove, come terapia, devono gestire insieme un ristorante. Tra scontri, equivoci e momenti di inaspettata tenerezza, il film racconta con ironia e delicatezza il percorso di due persone imperfette alla ricerca di una seconda possibilità. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "The Hurt Locker", il capolavoro di Kathryn Bigelow vincitore di 6 Premi Oscar, con Jeremy Renner nei panni di un artificiere dell’esercito americano in missione in Iraq. Tra tensione, pericolo e adrenalina pura, il film segue la squadra specializzata nello smantellare ordigni esplosivi nel cuore del conflitto, esplorando il peso psicologico della guerra e la sottile linea tra coraggio e ossessione. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Belli ciao", la spassosa commedia con il duo Pio e Amedeo, diretta da Gennaro Nunziante. Due amici d’infanzia prendono strade opposte: uno resta al Sud, l’altro cerca fortuna al Nord. Anni dopo, il destino li fa ritrovare, mettendo a confronto due mondi diversi ma accomunati dagli stessi sogni e dalle solite amicizie. Tra situazioni esilaranti e battute irriverenti, il film regala una riflessione leggera e divertente sulle differenze sociali e culturali del nostro Paese.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Biancaneve e il cacciatore", un’avventura epica con Kristen Stewart, Chris Hemsworth e Charlize Theron, che reinventa la celebre fiaba in chiave dark. La perfida regina Ravenna, ossessionata dalla propria bellezza, incarica un cacciatore di trovare e uccidere la giovane Biancaneve, unica minaccia al suo dominio. Ma quando l’uomo decide di proteggerela, inizia una lotta contro il male, tra magia, battaglie e creature leggendarie. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Pompei", un avvincente action storico con Kit Harington, firmato dal regista di "Resident Evil". La storia segue Milo, uno schiavo trasformato in gladiatore che si innamora della nobile Cassia. Mentre il Vesuvio erutta, seppellendo la città sotto cenere e lava, Milo si lancia in una corsa contro il tempo per salvare la donna che ama. Un film spettacolare che unisce passione, azione e dramma in un contesto storico affascinante. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Donnie Brasco", un intenso gangster-movie con Johnny Depp e Al Pacino, ispirato a una storia vera. Un agente dell’FBI si infiltra nella mafia sotto il nome di Donnie Brasco, riuscendo a guadagnarsi la fiducia del veterano Lefty. Ma mentre il legame tra i due si fa sempre più profondo, la doppia vita dell’agente diventa un pericoloso gioco tra lealtà e dovere. Un film teso e magistralmente interpretato, che offre un ritratto autentico del mondo criminale.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Prima ti sposo poi ti rovino", una frizzante commedia romantica dei fratelli Coen con George Clooney e Catherine Zeta-Jones. Lei è una cacciatrice di dote che ha fatto della seduzione e del divorzio il suo mestiere, lui un brillante avvocato divorzista che pensa di poterla incastrare. Ma quando il gioco dell’amore e della vendetta si fa più imprevedibile del previsto, i due si troveranno coinvolti in una sfida irresistibile fatta di inganni, fascino e attrazione. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "The Son", un dramma toccante con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins. Il film esplora le difficoltà di un padre che cerca di aiutare il figlio adolescente in crisi dopo il divorzio dei genitori. Mentre le tensioni familiari aumentano, emergono fragilità, rimorsi e la paura di ripetere gli errori del passato. Un racconto emozionante e intenso, capace di toccare le corde più profonde dell’animo umano. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Chi segna vince", la nuova esilarante commedia di Taika Waititi con Michael Fassbender. Dopo un’umiliante sconfitta storica, la squadra di calcio delle Samoa Americane, considerata la peggiore al mondo, decide di riprendersi allenandosi duramente per riscattarsi e vincere, in un percorso di crescita e di riscatto. Un film divertente e ispirante, che racconta la storia vera di una squadra di perdenti che trova la sua forza nell’amicizia e nella determinazione.

