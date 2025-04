Guida TV Sky Cinema e NOW: Il tempo che ci vuole, Domenica 6 Aprile 2025

Domenica 6 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky e NOW questa sera il prime time si accende con Il tempo che ci vuole, film autobiografico diretto da Francesca Comencini, che racconta il delicato e a tratti conflittuale rapporto con il padre Luigi Comencini, uno dei grandi maestri del cinema italiano. La regista intreccia memoria personale e ricostruzione storica, affidando il ruolo del padre al magnetico Fabrizio Gifuni, mentre la sé più giovane ha il volto intenso e vulnerabile di Romana Maggiora Vergano. Il film è un viaggio intimo, fatto di affetti, silenzi, incomprensioni e amore inespresso, ambientato in un’Italia che cambia e che riflette anche la trasformazione del cinema stesso. In onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301). Sempre alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302) torna un cult che ha segnato un’epoca: Un giorno di ordinaria follia, con uno straordinario Michael Douglas nei panni di William Foster, un uomo apparentemente qualunque che, in una torrida giornata losangelina, esasperato da ingorghi, burocrazia e ingiustizie quotidiane, esplode in un impeto di rabbia omicida. Diretto da Joel Schumacher, il film è un thriller psicologico che, sotto forma di viaggio distruttivo, offre una riflessione cruda sulla tensione sociale e sull’alienazione urbana. Gli amanti della fantascienza e dell’umorismo possono invece riscoprire Men in Black II su Sky Cinema Collection HD (canale 303). Il secondo capitolo della saga fanta-action riunisce l’iconica coppia composta da Will Smith e Tommy Lee Jones, chiamata ancora una volta a difendere la Terra da una nuova e pericolosa minaccia aliena: Serleena, creatura letale in forma umana, decisa a impossessarsi della Luce di Zartha. Tra gadget futuristici, battute fulminanti e effetti speciali, il film è una miscela perfetta di azione e comicità.

Per tutta la famiglia, alle 21.00 su Sky Cinema Family HD (canale 304) arriva l’avventurosa fiaba Dora e la città perduta, adattamento live-action della celebre serie Nickelodeon. La giovane Isabela Moner interpreta una Dora adolescente, coraggiosa e determinata, che si avventura nella giungla insieme al cugino Diego e alla scimmietta Boots per salvare i genitori rapiti e scoprire i misteri della mitica città di Parapata. Il film è un inno alla curiosità, all’ingegno e all’amicizia. L’azione pura esplode su Sky Cinema Action HD (canale 305) con Art Squad – Gli artisti del furto, un thriller ad alta tensione in cui una carismatica leader, interpretata da Lisa Vidal, recluta una squadra di esperti ladri per recuperare preziose opere d’arte trafugate durante la Seconda Guerra Mondiale dai nazisti. Accanto a lei Cam Gigandet e Jaina Lee Ortiz, tra inseguimenti, infiltrazioni e colpi di scena in stile heist movie. Su Sky Cinema Suspence HD (canale 306) alle 21.00 va in onda Gone Baby Gone, cupo noir diretto da Ben Affleck, che dirige il fratello Casey Affleck in una storia cruda e moralmente ambigua ispirata al romanzo di Dennis Lehane. Due detective indagano sulla scomparsa di una bambina nei quartieri più pericolosi di Boston, scoperchiando un intreccio di menzogne, inganni e decisioni eticamente devastanti. Con Ed Harris e Morgan Freeman, il film indaga la sottile linea tra giustizia e vendetta.

Chi cerca romanticismo e leggerezza può sintonizzarsi su Sky Cinema Romance HD (canale 307) per French Girl, frizzante commedia sentimentale con Zach Braff e Vanessa Hudgens. Un insegnante di Brooklyn si prepara a chiedere alla sua fidanzata di sposarlo, ma i suoi piani vanno in tilt quando, in viaggio in Québec, si trova faccia a faccia con una ex che gli sconvolge la vita. La commedia gioca sugli imprevisti dell’amore e sulle scelte che cambiano tutto. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) va in onda La nostra storia, con Javier Camara nel ruolo di Héctor, un uomo che fa ritorno nella sua Medellín per ricostruire il passato familiare e ricordare il padre, medico e attivista politico, perseguitato dai paramilitari colombiani negli anni ’70 e ’80. Il film è una riflessione struggente sulla memoria, sulla lotta per la verità e sull’identità in un Paese attraversato dalla violenza e dai traumi storici. La risata è protagonista alle 21.00 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) con Il principe abusivo, commedia fiabesca scritta, diretta e interpretata da Alessandro Siani, con Christian De Sica nei panni del rigido ciambellano. Una principessa escogita un piano per migliorare la propria immagine pubblica fingendo di frequentare un ragazzo del popolo. Ma Antonio, semplice e autentico, stravolge ogni convenzione, portando una ventata di umanità nel mondo ingessato dell’aristocrazia.

A seguire, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) torna The Equalizer 3 – Senza tregua, ultimo atto della saga action con Denzel Washington nei panni di Robert McCall. Ambientato in Sicilia, il film vede l’ex agente governativo ritirarsi nel Sud Italia per trovare pace, ma finisce per affrontare una potente organizzazione criminale legata a traffici e terrorismo internazionale. Con lui, una giovane alleata che lo spinge a tornare in azione, tra vendetta e redenzione. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) arriva Madame Clicquot, biopic ispirato alla vera storia di Barbe-Nicole Ponsardin, interpretata da Hailey Bennett, che alla morte del marito prende le redini della cantina di famiglia, sfidando la società maschilista dell’epoca. Determinata a cambiare le regole del gioco, rivoluziona il mondo del vino creando il celebre champagne Veuve Clicquot, simbolo di eleganza e intraprendenza femminile.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Il tempo che ci vuole

Francesca Comencini racconta l'intenso rapporto con il padre Luigi, interpretato da Fabrizio Gifuni, e affida a Romana Maggiora Vergano il ruolo di se stessa da giovane.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Un giorno di ordinaria follia

Viaggio allucinato nella follia omicida di un uomo qualunque con Michael Douglas. Intrappolato in un ingorgo stradale, un uomo perde la testa e comincia a uccidere chiunque gli capiti a tiro.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Men in Black II

Will Smith e Tommy Lee Jones nel secondo capitolo della saga fanta-action. Una malvagia aliena vuole impossessarsi di una potentissima pietra. Ma gli agenti J e K sono pronti a fermarla.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Dora e la città perduta

Fiaba con Isabela Moner, live-action della serie Nickelodeon. La giovane Dora parte con il cugino e la fedele scimmia per ritrovare i genitori nella leggendaria città Inca di Parapata.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Art Squad - Gli artisti del furto

Action con Cam Gigandet, Jaina Lee Ortiz e Lisa Vidal. La leader di un'organizzazione segreta assembla un team per recuperare inestimabili opere d'arte rubate dai nazisti durante la guerra.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Gone Baby Gone

Ben Affleck dirige il fratello Casey al fianco di Ed Harris e Morgan Freeman. Due detective privati indagano sulla scomparsa di una bambina in un malfamato quartiere di Boston.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

French Girl

Frizzante commedia romantica con Zach Braff e Vanessa Hudgens. Un insegnante di Brooklyn sta per chiedere la mano alla fidanzata quando si trova davanti una sua vecchia fiamma.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La nostra storia

Javier Camara nel racconto di una famiglia e della Colombia degli anni 70 e 80. Tornato a Medellín, Héctor evoca la figura del padre, medico e attivista inviso al regime paramilitare.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il principe abusivo

Commedia fiabesca di e con Alessandro Siani al fianco di Christian De Sica. Ingannato da una principessa, lo squattrinato Antonio stravolge i protocolli di corte con la sua spontaneita'.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Equalizer 3 - Senza tregua

Antoine Fuqua dirige Denzel Washington in questo titolo action ambientato in Sicilia, che chiude la saga The Equalizer. Robert McCall, ex sicario del governo in cerca di pace, torna in azione per combattere una rete internazionale di traffico e terrorismo, cercando nella giovane Emma l’alleata ideale.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Madame Clicquot

T. Napper dirige Madame Clicquot, la straordinaria storia di Barbe-Nicole Ponsardin (Hailey Bennett). La donna, dopo la morte del marito, sfida le convenzioni del tempo per trasformare la sua azienda vinicola in un impero, creando il celebre champagne che ancora oggi porta il suo nome.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)