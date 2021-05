Sky Sport, Diretta Europa League Semifinale Ritorno, Palinsesto e Telecronisti

Con gli incontri di ritorno delle semifinali in programma giovedì 6 Maggio 2021, torna la UEFA Europa League 2020/21, da seguire dalle ore 21 sui canali Sky Sport e disponibile in streaming su NOW, anche grazie a Diretta Gol, con le due partite in onda in contemporanea.

In campo anche la Roma che, in attesa dell’arrivo di Mourinho, all’Olimpico andrà a caccia di una vera e propria impresa, per non dire miracolo, dovendo rimontare il 2-6 subito all’andata in casa del Manchester United. Match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e anche in 4K HDR con Sky Q Satellite.

Nell’altra semifinale, saranno di fronte, all’Emirates di Londra, i padroni di casa inglesi dell’Arsenal e gli spagnoli del Villarreal, vincitori 2-1 all’andata. Diretta su Sky Sport 253.

Alle 20 e alle 23, su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui Massimo Ambrosini, Matteo Marani, Riccardo Trevisani e Margherita Cirillo.

Tutta la UEFA Europa League 2020/2021 è in diretta su Sky, disponibile anche in streaming su NOW. Il grande calcio delle coppe europee sarà su Sky anche per il prossimo triennio 2021/2024. Sky, trasmetterà, per ogni stagione, 121 delle 137 partite della UEFA Champions League e tutte le 282 partite della UEFA Europa League e della nuova competizione UEFA Europa Conference League. In totale 403 gare, finali comprese. Le partite appena citate saranno visibili su Sky e anche in streaming su NOW.

L'EUROPA LEAGUE IN CHIARO SU TV8 - Si rinnova anche quest’anno solo su TV8 (al canale 8 del digitale terrestre o in HD digitando il n. 121 del telecomando Sky o il tasto 8 del bouquet gratuito Tivùsat) l’appuntamento, in diretta e in chiaro per tutti, con l’Europa League, un’esperienza unica con la partita e gli studi live Sky Sport. Appuntamento speciale in diretta e in chiaro, su TV8, giovedì 5 Maggio alle ore 21.00 con Diretta Gol Europa League. Collegamenti alternati da tutti campi di gioco della serata ovvero Roma-Manchester United e Arsenal-Villarreal.



Pre-partita, all’interno di studio Europa League, in simulcast con Sky Sport 24, alle ore 20.30, con i collegamenti con gli inviati sul posto, le novità sulle formazioni e l’atmosfera degli stadi. In studio, Leo Di Bello che racconterà curiosità e aneddoti su match e personaggi, Massimo Ambrosini, Matteo Marani, Riccardo Trevisani e Margherita Cirillo

A mezzanotte, Terzo Tempo Europa, il talk show in simulcast con Sky Sport, dedicato alla tre giorni di coppe europee con l’analisi dei temi principali delle sfide di Champions ed Europa League. Spazio ai gol e ai gesti tecnici più belli, alle sorprese e alle dichiarazioni di allenatori e giocatori. A seguire, a mezzanotte e mezza, gli highlight di tutte le partite di Champions League ed Europa League

SKY Q APP - Sempre più ricca la “App Live Calcio” di Sky Sport per i clienti Sky Q, disponibile durante i match di Champions League ed Europa League, oltre che della Serie A. Grazie a un ulteriore perfezionamento, sono ora disponibili ben 5 funzionalità: Highlights, Match Center, Risultati e Classifiche, e le new entry Split Screen e Fantacalcio. Sky Q. Tutto in un unico posto, facile! Con l’App Live Calcio di Sky Q, non è mai stato così facile accedere a tanti contenuti e nello stesso momento! Premi il tasto verde e scopri le nuove funzionalità che rendono ancora più personalizzata l’esperienza di visione durante i match di Serie A, Champions League ed Europa League

SPLIT SCREEN : i clienti Sky Q via satellite possono seguire 2 partite in diretta in contemporanea sullo stesso schermo , per non perdere neanche un momento ed essere sempre al centro dell’azione





: i clienti Sky Q via satellite possono , per non perdere neanche un momento ed essere sempre al centro dell’azione MATCH CENTER : per seguire nello schermo piccolo le partite del giorno e accedere a tutti gli approfondimenti della giornata di Serie A: classifica, risultati live e formazioni aggiornate in tempo reale durante il match. La funzione Match Center ti permette quindi di vedere il match in un piccolo schermo e allo stesso tempo di accedere a tutti gli approfondimenti della giornata





: per seguire nello schermo piccolo le partite del giorno e accedere a tutti gli approfondimenti della giornata di Serie A: La funzione ti permette quindi di vedere il match in un piccolo schermo e allo stesso tempo di accedere a tutti gli approfondimenti della giornata HIGHLIGHTS : per rivedere subito gol e azioni più importanti della prima metà di gioco e accedere a tutti gli highlights dei match precedenti , senza il rischio di perdere il calcio d’inizio del secondo tempo.





: per più importanti della prima metà di gioco e accedere a tutti gli , senza il rischio di perdere il calcio d’inizio del secondo tempo. FANTACALCIO : per tutti i fantallenatori è ora possibile seguire live durante la partita i voti della redazione di Fantacalcio e i bonus/malus di ogni giocatore (disponbile per la Serie A)





: per tutti i fantallenatori è ora possibile della redazione di Fantacalcio e i bonus/malus di ogni giocatore (disponbile per la Serie A) RISULTATI E CLASSIFICHE: per avere sempre a portata di mano classifiche, risultati e statistiche

SEMIFINALE RITORNO - PROGRAMMA E TELECRONISTI SKY SPORT

Quattro squadre per due posti per la finalissima del 26 maggio a Danzica, notte decisiva in Europa League. Sette giorni dopo le gare d'andata, si torna in campo con il ritorno delle semifinali. Alla Roma serve un'impresa per ribaltare la netta sconfitta subita a Old Trafford: in vantaggio per 1-2 al termine del primo tempo, i giallorossi sono stati travolti nella ripresa dal Manchester United che ha vinto 6-2. Ancora in discussione, invece, il discorso qualificazione nell'altra partita, quella dell'Emirates Stadium tra Arsenal e Villarreal. Gli spagnoli hanno vinto la gara d'andata giocata in casa per 2-1 e dovranno difendere questo vantaggio in Inghilterra.

Giovedì 6 MAGGIO 2021:

Studio - Europa League Show a partire dalle ore 20:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Conduce: Leo Di Bello

In studio: Massimo Ambrosini, Matteo Marani, Riccardo Trevisani, Margherita Cirillo

Prepartita dalle 20:30 in onda anche in chiaro su TV8 (can. 8 DTT - in HD su Sky 121 e Tivùsat 8)

Diretta Gol Europa League ore 21:00

IN CHIARO SU TV8 (can. 8 DTT - in HD su Sky 121 e Tivùsat 8)

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Canale 486

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Europa League:

Arsenal FC vs Villarreal CF : Paolo Ciarravano

: Paolo Ciarravano AS Roma vs Manchester United FC: Federico Zancan

AS Roma vs Manchester United FC [and. 2-6] ore 21:00 [ancora meglio in 4K HDR con Sky Q SAT]

da Stadio Olimpico - Roma [ITA]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 472 e 482)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa - Commento Tecnico: Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Angelo Mangiante e Paolo Assogna

Dopo aver chiuso sotto il primo tempo per 2-1 all'Old Trafford in virtù delle reti di Lorenzo Pellegrini su rigore ed Edin Džeko (20° gol personale in UEFA Europa League), lo United nella ripresa ha cambiato marcia e segnato cinque gol alla Roma, diventando così la prima squadra dopo il Real Madrid nel 1964 a segnare sei gol in una semifinale europea. Bruno Fernandes ed Edinson Cavani hanno entrambi segnato una doppietta, poi hanno completato la rimonta Paul Pogba e Mason Greenwood. United e Roma sono state appaiate tre volte nelle competizioni UEFA: i sei incontri prima dell'andata sono stati disputati sempre in UEFA Champions League tra aprile 2007 e aprile 2008. La prima sfida è stata quella ai quarti del 2006/07. La Roma di Luciano Spalletti ha vinto 2-1 all'Olimpico all'andata ma ha subito la sua sconfitta più pesante di sempre in Europa al ritorno, 7-1. Michael Carrick, attuale viceallenatore dello United, ha segnato due gol per la squadra di Sir Alex Ferguson. La stagione successiva, le squadre si sono riaffrontate nella fase a gironi: lo United ha vinto 1-0 in casa e pareggiato 1-1 a Roma. Ai quarti, Ferguson ha avuto di nuovo la meglio contro Spalletti grazie a un 2-0 all'Olimpico e un 1-0 a Manchester. Lo United ha poi vinto il torneo battendo il Chelsea ai rigori nella finale di Mosca. L'ultima squadra inglese affrontata dalla Roma prima di questa sfida era stata il Liverpool in semifinale di UEFA Champions League 2017/18 (2-5 t, 4-2 c). È stata la settima eliminazione consecutiva contro formazioni inglesi dopo le prime tre qualificazioni. La Roma ha vinto dieci delle 18 partite UEFA giocate a Roma contro avversari inglesi (P4 S4), di cui cinque nelle ultime sei - anche se le due vittorie nella fase a eliminazione diretta, ovvero 1-0 contro l'Arsenal negli ottavi della UEFA Champions League 2008/09 e 4-2 contro il Liverpool nella semifinale della stessa competizione 2018/19, non sono bastate a ribaltare le sconfitte dell'andata in Inghilterra. Battuta ai rigori all'Olimpico dall'Arsenal, la Roma ha avuto la stessa sorte contro il Liverpool nella finale di Coppa dei Campioni del 1984 dopo l'1-1 finale. Il bilancio dello United in trasferta contro club italiani è V6 P3 S10, con tre vittorie nelle ultime tre partite - di cui l'ultima contro il Milan negli ottavi di questa edizione. Compresa la vittoria dei sedicesimi contro la Real Sociedad in campo neutro a Torino, lo United ha evitato la sconfitta nelle ultime sette gare giocate in Italia (V5 P2). Lo United ha passato il turno nelle ultime quattro sfide a eliminazione diretta contro avversari italiani, portando il loro bilancio complessivo a Q7 E6. Il club inglese ha perso la Supercoppa UEFA del 1999 contro la Lazio (0-1) nell'unica finale contro un avversario italiano

Arsenal FC vs Villarreal CF [and. 1-2] ore 21:00

da Arsenal Stadium - London [GBR]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero - Commento Tecnico: Daniele Adani

Il Villareal sembrava avere ipotecato la finale nel primo tempo grazie alle due reti segnate da Manu Trigueros e Raùl Albiol e l'espulsione al 57' del centrocampista spagnolo dell'Arsenal, Dani Ceballos. I Gunners però nonostante l'inferiorità numerica accorciano le distanza su rigore con Nicolas Pépé, poi a dieci minuti dalla fine viene ristabilita la parità numerica con l'espulsione di Étienne Capoue. Questa è stata la prima vittoria del Villareal contro l'Arsenal in cinque tentativi. I due club erano stati accoppiati due volte in passato, entrambe nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League, con l'Arsenal vincente in entrambe le occasioni. La prima sfida risale alla semifinale 2005/06, quando l'Arsenal di Arsène Wenger ha battuto il Villareal di Manuel Pellegrini per 1-0 nell'andata ad Highbury grazie al gol di Kolo Touré – nell'ultima partita europea del club giocata in quello stadio – e poi pareggiato 0-0 nel ritorno in Spagna. Sul finale, il portiere Jens Lehmann ha parato un rigore a Juan Román Riquelme portando i Gunners alla loro prima – e finora unica – finale di Coppa dei Campioni, dove ha perso 2-1 col Barcellona. Tre anni dopo i due club si sono affrontati nuovamente, con gli stessi allenatori in panchina, nei quarti di finale, ed ancora una volta ha vinto la formazione inglese. La squadra di Wenger ha pareggiato l'andata 1-1 in trasferta e poi vinto 3-0 in casa. I Gunners avevano vinto entrambe le precedenti gare in casa contro il Villareal senza subire gol. Queste due rimangono le uniche partecipazioni del Villareal alla fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League. Gli spagnoli inoltre sono stati battuti da un club inglese nell'ultima qualificazione in semifinale di UEFA Europa League quando nel 2015/16 ha perso col Liverpool (1-0 c, 0-3 t); con queste due sfide, il bilancio complessivo del Villareal contro squadre inglesi in doppie sfide a eliminazione diretta di competizioni UEFA è Q1 E3. L'unica qualificazione è stata nel primo di questi incroci, contro l'Everton, nel terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2005/06 (2-1 t, 2-1 c). L'Arsenal invece ha vinto la più recente semifinale di UEFA Europa League contro un avversario spagnolo quando la squadra di Emery si è imposta senza troppe difficoltà sul Valencia nel 2018/19 (3-1 c, 4-2 t). Dodici mesi prima, i Gunners di Wenger erano stati eliminati nella stessa fase della competizione da un'altra formazione spagnola, l'Atlético del Madrid, che ha pareggiato 1-1 a Londra prima di vincere 1-0 a Madrid. L'Arsenal ha vinto 12 delle 36 partite UEFA contro avversari spagnoli mentre nelle 16 sconfitte figurano ben tre finali: in Coppa delle Coppe contro Valencia (1979/80) e Real Zaragoza (1994/95), oltre a quella col Barcellona nella finale di UEFA Champions League 2005/06. Il bilancio complessivo in doppie sfide contro squadre spagnole è Q6 E5. I Gunners hanno vinto appena nove delle 16 partite giocate in casa contro squadre spagnole in competizioni UEFA (P4 S3), più recentemente contro il Valencia nel ritorno della semifinale 2018/19. Il bilancio complessivo del Villareal contro club inglesi è V5 P6 S5. In Inghilterra V1 P2 S4, con la vittoria per 2-1 in casa dell'Everton nella prima trasferta che resta ancora oggi il loro unico successo. Gli spagnoli non sono riusciti a segnare in nessuna tranne una delle sei successive trasferte nella nazione.

