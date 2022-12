Sky Sport Serie C 2022/23 20a Giornata, Palinsesto Telecronisti Lega Pro (anche su NOW)

Giovedi 22 e Venerdi 23 Dicembre, appuntamento su Sky con la 20a giornata del campionato di calcio di Serie C 2022/2023. Sky ha acquisito, aderendo all’offerta al mercato pubblicata dalla Lega Pro, i diritti di trasmissione del pacchetto Nazionale PAY del Campionato di Serie C per la stagione 2022/2023 e conferma così la grande attenzione alle grandi e piccole tifoserie del nostro Paese.

Per ogni giornata della Regular Season, Sky potrà trasmettere 3 partite integrali (una per ogni girone) e 3 appuntamenti con “Diretta Gol” (uno per ogni girone e per ogni girone fino a 8 partite in contemporanea). Grazie a “Diretta Gol”, quindi, Sky avrà fino a 24 campi collegati per ogni turno di campionato, assicurando un’importante copertura all’intero torneo, alle squadre e alle tifoserie di tutte le piazze. E a fine stagione, Playoff e Playout con 3 partite per ogni turno eliminatorio, semifinali e finali. Una vetrina significativa per i 60 club della Lega Pro che, a turnazione, offriranno al pubblico di Sky uno spettacolo sportivo sempre più avvincente.

I match saranno disponibili per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio, che già include oltre 800 incontri a stagione di campionati italiani ed europei, tra cui 3 partite di Serie A TIM in co-esclusiva ogni turno e tutta la Serie BKT. Le partite saranno trasmesse con la qualità tecnologica e un racconto di livello, affidato alla squadra dei telecronisti Sky.

SKY SPORT SERIE C DIRETTA - 20a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie C comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

GIOVEDI 22 DICEMBRE 2022

ore 14:30 Serie C 20a Giornata Girone A: Pordenone vs Triestina [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Il Pordenone vuole tornare al successo per la corsa corsa verso la B contro una Triestina terzultima ma che si e' lasciata alle spalle il momento piu' difficile.

VENERDI 23 DICEMBRE 2022

ore 14:30 Serie C 20a Giornata Girone A/B/C: Diretta Gol [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla di questo emozionante campionato di Serie C giunto alla sua 49esima edizione che si concludera' il prossimo 23 aprile.

Collegamenti in diretta con i campi della Serie C:

Carrarese vs Cesena [Gir. B]: Giovanni Poggi

Giovanni Poggi Crotone vs Messina [Gir. C]: Lucio Rizzica

Lucio Rizzica Feralpisalò vs Albinoleffe [Gir. A]: Peppe Di Giovanni

Peppe Di Giovanni Lecco vs Virtus Verona [Gir. A]: Antonio Nucera

Antonio Nucera Picerno vs Catanzaro [Gir. C]: Giovanni Cristiano

Giovanni Cristiano Pro Sesto vs Vicenza [Gir. A]: Federico Botti

ore 14:30 Serie C 20a Giornata Girone B: Carrarese vs Cesena [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (252)

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Telecronaca: Cristiano Tognoli

A tre punti dalla capolista Reggiana, il Cesena cerca una svolta per la sua stagione su un campo ostico come quello di Carrara.

ore 17:30 Serie C 20a Giornata Girone A/B/C: Diretta Gol [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla di questo emozionante campionato di Serie C giunto alla sua 49esima edizione che si concludera' il prossimo 23 aprile.

Collegamenti in diretta con i campi della Serie C:

Avellino vs Pescara [Gir. C]: Antonio Nucera

Antonio Nucera Fermana vs Fiorenzuola [Gir. A] : Federico Botti

: Federico Botti Lucchese vs Reggiana [Gir. B] : Lucio Rizzica

: Lucio Rizzica Pontedera vs Olbia [Gir. B]: Giovanni Cristiano

Giovanni Cristiano Rimini vs San Donato Tavarnelle [Gir. B] : Giovanni Poggi

: Giovanni Poggi Siena vs Ancona [Gir. B]: Peppe Di Giovanni

ore 17:30 Serie C 20a Giornata Girone C: Avellino vs Pescara [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (252)

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Telecronaca: Nicolò Ramella

Il Pescara puo' solo vincere per rimanere a contatto delle prime. Avellino alla ricerca di punti Playoff. All'andata vittoria abruzzese grazie ad una rete di Lescano. TC:

ore 20:30 Serie C 20a Giornata Girone C: Diretta Gol [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla di questo emozionante campionato di Serie C giunto alla sua 49esima edizione che si concludera' il prossimo 23 aprile.

Collegamenti in diretta con i campi della Serie C:

Cerignola vs Monterosi : Alberto Pucci

: Alberto Pucci Juve Stabia vs Gelbison : Andrea Voria

: Andrea Voria Taranto vs Monopoli: Manuel Favia

Manuel Favia Virtus Francavilla vs Turris: Nicolò Ramella

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog