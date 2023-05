Calcio Estero Sky Sport 2022/23 - Premier League, Coppa di Gemania (2 - 3 Maggio)

Da martedì 2 a giovedì 4 maggio nella Casa dello Sport di Sky spazio al calcio estero, da seguire in diretta anche in streaming su NOW.

In Inghilterra sono in programma tre recuperi, mentre in Germania andranno in scena le semifinali della DFB-Pokal, la Coppa tedesca, dalla quale usciranno le due formazioni che si giocheranno il trofeo nella finale del 3 giugno. Si gioca in gara secca.

In tutto saranno cinque gli incontri in onda live, uno anche su Sky Sport 4K.

Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming



F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro!

La programmazione di calcio estero live su Sky e in streaming su NOW

PREMIER LEAGUE

Martedì 2 maggio

(recupero 34^ giornata)

ore 21 Arsenal-Chelsea - Sky Sport Uno e NOW - telecronaca Massimo Marianella

Mercoledì 3 maggio

(recupero 28^ giornata)

ore 21 Manchester City-West Ham - Sky Sport Football e NOW - telecronaca Nicola Roggero

Giovedì 4 maggio

(recupero 28^ giornata)

ore 21 Brighton-Manchester United - Sky Sport Football, NOW e Sky Sport 4K - telecronaca Paolo Ciarravano

DFB-POKAL (Coppa di Germania)

(Semifinali)

Martedì 2 maggio

ore 20.45 Friburgo-Lipsia - Sky Sport Football e NOW - telecronaca Pietro Nicolodi

Mercoledì 3 maggio