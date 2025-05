Guida TV Sky e NOW 4 - 10 Maggio: Pechino Express- La Finale, Conclave, Hey Joe, Thelma e altro

GUIDA TV SKY / NOW | 4 - 10 MAGGIO 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 4 maggio è una giornata densa di emozioni cinematografiche e artistiche su Sky e NOW, con due appuntamenti in prima serata che catturano l’anima. Su Sky Cinema Uno debutta Hey Joe, pellicola intensa diretta da Claudio Giovannesi in cui James Franco interpreta un marinaio americano devastato dalla guerra che torna nella Napoli del dopoguerra per ricostruire un legame mai nato con il figlio. Accanto a lui Francesco Di Napoli, in un racconto che intreccia dolore privato e memorie collettive. Alla stessa ora, su Sky Arte, va in onda Ai Weiwei – Human, documentario sull'artista dissidente cinese diventato icona globale della libertà d’espressione, un ritratto potente che fonde arte e resistenza civile.

Lunedì 5 maggio, sempre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, va in onda Conclave di Edward Berger, thriller politico ambientato in Vaticano con un cast stellare guidato da Ralph Fiennes, che interpreta il Decano Thomas Lawrence in un gioco di potere tra cardinali e segreti custoditi nella Santa Sede. Il film ha dominato la stagione dei premi con Oscar®, Golden Globe e Bafta, imponendosi come uno dei titoli più rilevanti dell’anno.

Mercoledì 7 maggio su Sky Arte spazio alla musica con The Rolling Stones – Havana Moon, concerto storico della band a Cuba davanti a oltre 1,2 milioni di persone, evento simbolico e rivoluzionario che sfidò perfino il veto del Vaticano. Una notte irripetibile, carica di libertà e rock'n'roll.

Giovedì 8 maggio su Sky Uno va in scena la finale di Pechino Express – Fino al tetto del mondo: un percorso mozzafiato fra templi nepalesi, spiritualità e resistenza fisica, dalle vie di Kathmandu fino al traguardo finale al suggestivo Uma Maheshwor Temple. Una conclusione spettacolare per il viaggio più estremo della TV.

Venerdì 9 maggio, su Sky Cinema Uno, protagonista è Thelma, commedia dolce e scanzonata con June Squibb nei panni di una novantenne truffata che non si arrende e parte in missione di giustizia personale a bordo di uno scooter elettrico, sfidando ogni cliché sull’età e dimostrando che non è mai troppo tardi per combattere.

Sabato 10 maggio doppio appuntamento crime su Sky Investigation: alle 21.15 torna l’imprevedibile Capitaine Marleau, con nuove indagini e il solito mix di ironia e acume. Parte inoltre la maratona Pop-Up Delitti in Paradiso, che ripercorre l’intera saga poliziesca ambientata nella splendida Saint Marie, tra paesaggi mozzafiato e omicidi intricati.

Da sabato 10 a venerdì 16 maggio, su Sky Cinema Collection, prende il via Apocalypse, rassegna spettacolare di 20 film dedicati alla fine del mondo, tra invasioni aliene, disastri naturali e battaglie per la sopravvivenza. Tra i titoli più attesi Godzilla e Kong - Il nuovo impero, A Quiet Place - Giorno 1, Pacific Rim, Twisters, Geostorm, Moonfall, Greenland, Pompei e il cult Armageddon - Giudizio Finale. Un viaggio epico dentro le paure collettive del nostro tempo, rese magnificenza visiva dal grande cinema.

DOMENICA 4 MAGGIO

HEY JOE

Domenica 4 maggio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Claudio Giovannesi dirige James Franco e, per la seconda volta dopo La paranza dei bambini, Francesco Di Napoli in una pellicola sulle conseguenze dei conflitti. Durante la Seconda guerra mondiale, a Napoli il marinaio Dean Barry aveva avuto una relazione con Lucia, mettendola incinta. Dopo aver combattuto anche nelle guerre di Corea e Vietnam, Barry riceve un telegramma di 13 anni prima: è di suo figlio Enzo quando aveva 12 anni. L’uomo decide così di tornare a Napoli alla ricerca di quel figlio mai conosciuto.

AI WEIWEI - HUMAN

Domenica 4 maggio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Scopriamo Ai Weiwei: artista, attivista e documentarista cinese da sempre impegnato nella difesa dei diritti umani.

LUNEDÌ 5 MAGGIO

CONCLAVE

Lunedì 5 maggio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Oscar® e Golden Globe 2025 per la miglior sceneggiatura non originale al thriller ambientato nel mondo della Chiesa di Edward Berger (Niente di nuovo sul fronte occidentale) che vede un superlativo Ralph Fiennes protagonista, affiancato da Isabella Rossellini, candidati ad Oscar® e Golden Globe, oltre a Stanley Tucci, Sergio Castellitto e John Lithgow. Il film è stato candidato in totale a 8 Oscar®, 6 Golden Globe e 12 Bafta Awards di cui 4 vinti. Il Decano Thomas Lawrence guida la votazione, assicurandosi che tutto si svolga correttamente e contenendo le ambizioni dei cardinali candidati. Sullo sfondo c’è suor Agnes, che conosce molti segreti del Vaticano, ma è emarginata insieme alle consorelle dall’universo maschile.

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO

THE ROLLING STONE – HAVANA MOON

Mercoledì 7 maggio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Riviviamo lo storico concerto dei Rolling Stones all'Avana, Cuba, il 25 marzo 2016. Girato alla fine dell'América Latina Olé Tour, la band si è esibita in un set spettacolare davanti a circa 1,2 milioni fan adoranti. Quando gli Stones sono saliti sul palco sotto una perfetta “Luna dell'Avana” per uno spettacolo che rimarrà per sempre nei libri di storia come un momento che ha cambiato la vita di un Paese sull'orlo del cambiamento, non c’era nulla che potesse frapporsi tra la band e i suoi fan, compreso il Vaticano a Roma che si era opposto al rock’n’roll all’Avana il Venerdì Santo.

GIOVEDÌ 8 MAGGIO

PECHINO EXPRESS – LA FINALE

Giovedì 8 maggio alle 21.15 in prima TV su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Arriva all’ultima tappa il viaggio “Fino al tetto del mondo” di Pechino Express. Le coppie rimaste in gara affronteranno l’ultima corsa tra le montagne immense del Nepal con la speranza di conquistare il titolo di quest’anno: si parte dalla Skywalk Tower di Katmandu passando per tutte le Durbar Square della valle di Katmandu (Patan, Bhaktapur e Katmandu); poi senza perdere nemmeno un minuto verso il traguardo intermedio, che deciderà chi andrà davvero a giocarsi lo scettro, che sarà a Pashupatinath, luogo delle cerimonie funebri induiste. Infine, la proclamazione più attesa, spettacolare e molto emozionante, al Uma Maheshwor Temple, in cima a una collina che domina tutta la valle di Katmandu. Quale sarà la coppia vincitrice di questa appassionante e intensissima edizione di Pechino Express – Fino al tetto del mondo?

VENERDÌ 9 MAGGIO

THELMA

Venerdì 9 maggio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

L'opera prima di Josh Margolin è un “feel good movie” che vede protagonista June Squibb (Nebraska). Thelma Post, una vedova di oltre novant’anni, è autonoma ma limitata nei movimenti e nell’udito. Nonostante ciò, il suo spirito indomito, la curiosità per il presente e l’affetto del nipote Daniel la tengono viva. Quando cade vittima di una truffa telefonica, decide di recuperare i soldi rubati, contando solo sulla sua determinazione e sullo scooter elettrico di un vecchio amico dell’ospizio.

SABATO 10 MAGGIO

CAPITAINE MARLEAU

Sabato 10 maggio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Su Sky Investigation i nuovi episodi dell’eccentrica ma geniale, scorbutica ma brillante: Marleau (Corinne Masiero), la bizzarra ma infallibile investigatrice della Gendarmerie nationale al centro di questo amatissimo procedural crime francese, è un personaggio femminile d’impatto e una protagonista amatissima dal pubblico di Investigation.

POP-UP DELITTI IN PARADISO - DALLA PRIMA ALL’UNDICESIMA STAGIONE

Da sabato 10 maggio al 20 maggio alle 21.15, su Sky Investigation + 1 e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Tutti gli episodi, dalla prima all’undicesima stagione, delle appassionanti indagini sull’isola caraibica di Saint Marie condotte dall’ispettore Neville Parker, ultimo di una serie di investigatori inglesi a capo della polizia locale.

SKY CINEMA COLLECTION – APOCALYPSE

Da sabato 10 a venerdì 16 maggio alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

Catastrofi globali, calamità climatiche, minacciosi alieni e devastanti creature si scatenano da sabato 10 a venerdì 16 maggio su Sky Cinema Collection con 20 titoli in programmazione. Un’epica battaglia per la sopravvivenza dell’umanità è in atto in titoli come: GODZILLA E KONG - IL NUOVO IMPERO, il quinto capitolo della saga MonsterVerse con Rebecca Hall e Dan Stevens, in cui degli esseri giganteschi minacciano di distruggere la Terra e solo l’alleanza fra i 2 titani può evitare l’apocalisse; mentre varie specie di alieni incombono in A QUIET PLACE - GIORNO 1, apocalittico prequel con Lupita Nyong'o, nello spettacolare blockbuster di Guillermo Del Toro PACIFIC RIM con Idris Elba e Charlie Hunnam, nell’omaggio al cinema di fantascienza anni 50 di Tim Burton MARS ATTACKS! con un super cast hollywoodiano capitanato da Jack Nicholson e Glenn Close, e nella pellicola con Nicole Kidman e Daniel Craig INVASION, in cui una spora aliena trasforma le persone. Il pericolo non ha un volto, invece, nelle pellicole catastrofiche come: TWISTERS, in nuovo disaster movie in cui Daisy Edgar-Jones e Glen Powell vanno a caccia di tornado; pericolosi vulcani riscaldano l’ambiente nel film con Kit Harington e Kiefer Sutherland POMPEI, che mette in scena la storica distruzione; GEOSTORM dove Gerard Butler è uno scienziato che deve evitare una tempesta globale causata da un sistema di satelliti; ritroviamo l’energico Butler in GREENLAND in cui l’impatto di una cometa terrorizza il pianeta; e le minacce arrivano dal cielo anche nel fanta-action di Roland Emmerich MOONFALL con Halle Berry e Patrick Wilson nei panni di due astronauti che devono evitare che la Luna precipiti, e nell’imperdibile ARMAGEDDON - GIUDIZIO FINALE di Michael Bay, dove Bruce Willis e Ben Affleck fanno parte di una squadra speciale che deve provare a distruggere un gigantesco asteroide in rotta di collisione con la Terra.