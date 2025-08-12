⚽ Ripartono i campionati Sky Sport - NESSUNA PARTITA SARÀ FACILE!

"Quest'anno avremo altre sorprese. Per me nessuna partita sarà facile." Parole che racchiudono l'essenza del calcio: l'imprevedibilità che lo rende il più grande spettacolo del mondo!
Sky e NOW lancia stagione calcio 2025/26
con oltre 2.000 partite, Champions esclusiva e copertura totale
🏆 SKY CALCIO: L'OFFERTA COMPLETA 2025/26 (anche in streaming su NOW)
📺 SERIE A ENILIVE:
- 3 partite su 10 a turno in esclusiva
- Disponibile con il pacchetto Sky Calcio
- Il meglio del campionato italiano
- Bundesliga in esclusiva dal 22 Agosto
- Premier League in esclusiva dal 15 Agosto
- Ligue 1 dal 15 agosto
🔥 SERIE C - SOLO SU SKY:
- 1.143 partite in esclusiva nazionale
- 48 partite in co-esclusiva a stagione
- Regular Season completa
- Playoff per la promozione
- Coppa Italia dagli ottavi di finale
- Supercoppa di Serie C
Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.
