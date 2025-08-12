Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
⚽ Ripartono i campionati Sky Sport - NESSUNA PARTITA SARÀ FACILE!

Video inserito da: Simone Rossi (Satred)

S
Sky

"Quest'anno avremo altre sorprese. Per me nessuna partita sarà facile." Parole che racchiudono l'essenza del calcio: l'imprevedibilità che lo rende il più grande spettacolo del mondo!

PERCHÉ IL CALCIO CI PIACE COSÌ TANTO?

  • Ogni stagione riserva sorprese inaspettate
  • Nessun risultato è mai scontato
  • Le difese decidono sempre i grandi match
  • L'imprevedibilità è il vero protagonista

Sky e NOW lancia stagione calcio 2025/26
con oltre 2.000 partite, Champions esclusiva e copertura totale

🏆 SKY CALCIO: L'OFFERTA COMPLETA 2025/26 (anche in streaming su NOW)

📺 SERIE A ENILIVE:

  • 3 partite su 10 a turno in esclusiva
  • Disponibile con il pacchetto Sky Calcio
  • Il meglio del campionato italiano
  • Bundesliga in esclusiva dal 22 Agosto
  • Premier League in esclusiva dal 15 Agosto
  • Ligue 1 dal 15 agosto

🔥 SERIE C - SOLO SU SKY:

  • 1.143 partite in esclusiva nazionale
  • 48 partite in co-esclusiva a stagione
  • Regular Season completa
  • Playoff per la promozione
  • Coppa Italia dagli ottavi di finale
  • Supercoppa di Serie C

💫 "State pensando a come andrà la stagione, vero? Imprevedibile." Ecco il fascino del calcio: nessuno può prevedere cosa accadrà. Ogni domenica può riservare la sorpresa che cambia tutto.

🚀 "Forza, eh? Si ricomincia." Il calcio torna protagonista su Sky Sport con la sua dose di emozioni, colpi di scena e momenti indimenticabili.

⚠️ Info utili: Verifica su sky.it le partite trasmesse, i requisiti tecnici e la disponibilità nell'abbonamento scelto.

Le immagini del video sono impiegate unicamente a scopo di cronaca, commento e informazione, secondo quanto stabilito dall’art. 70 della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Tutti i diritti appartengono ai rispettivi titolari.

