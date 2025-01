DAZN e FIFA portano la Coppa del Mondo per Club a Times Square, via al tour globale del trofeo

La magia della Coppa del Mondo per Club FIFA ha invaso il cuore pulsante di New York, con DAZN e FIFA che hanno trasformato Times Square in una celebrazione del calcio mondiale. Il trofeo, simbolo iconico di questo prestigioso torneo, è stato esposto sulla Nasdaq Tower, regalando alla città un'anteprima esclusiva prima di intraprendere un tour mondiale che culminerà con la finale il 13 luglio.

L'evento ha sancito un momento straordinario: New York ha accolto il trofeo con entusiasmo, e il trofeo ha ricambiato l'attenzione, dando il via a un'estate di sport che promette di unire i fan in ogni angolo del pianeta. DAZN, piattaforma leader per lo streaming sportivo, si è impegnata a portare tutte le emozioni della FIFA Club World Cup a un pubblico globale, trasmettendo gratuitamente ogni istante di questa competizione esclusiva.

Con un record di spettatori previsto per seguire il torneo, Times Square è diventata il simbolo perfetto per dare il via a questo viaggio. Il messaggio è chiaro: lo sport è un linguaggio universale che merita di essere vissuto e condiviso da tutti, ovunque.

L'iniziativa segna solo l'inizio di un'estate straordinaria, con DAZN che si pone al centro dell'azione, rendendo il grande calcio accessibile a milioni di appassionati. La Coppa del Mondo per Club FIFA non è solo un torneo, è un viaggio globale che promette di emozionare, unire e ispirare. E DAZN sarà lì, a raccontare ogni momento.

Il Mondiale per Club FIFA 2025, che prenderà il via domenica 15 giugno 2025 all'Hard Rock Stadium di Miami, riunirà i 32 migliori club di tutto il mondo per disputare partite che si giocheranno in 12 sedi negli Stati Uniti per un periodo di 29 giorni e che culmineranno con la finale al MetLife Stadium di New York (New Jersey) domenica 13 luglio 2025.

L'accordo storico vedrà tutte le 63 partite del Mondiale per Club FIFA 2025, che coinvolge 32 tra i migliori club di tutto il mondo, trasmesse gratuitamente in live streaming su DAZN a livello globale, in più lingue, e include la possibilità di sublicenziare nei vari mercati la trasmissione in chiaro ad altre TV lineari. L'accordo per l'esclusiva dei diritti di trasmissione globale del Mondiale per Club FIFA 2025 segna l'inizio di una partnership più ampia tra DAZN e FIFA che include l'integrazione sulla piattaforma DAZN di FIFA+, la library dei momenti più iconici del calcio e dei replay completi delle partite della FIFA, nonché di eventi in diretta.