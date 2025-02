Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 27a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Domenica 23 febbraio alle 17:15, allo Stadio Arechi, andrà in scena Salernitana-Frosinone, visibile su DAZN in modalità gratuita. Il match, che chiude la 27ª giornata di Serie BKT, mette di fronte due squadre in cerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. La Salernitana, reduce dalla sconfitta per 3-2 contro la Carrarese, vuole riscattarsi davanti al proprio pubblico. Il Frosinone, ora guidato da Paolo Bianco dopo il cambio in panchina, arriva con grande determinazione dopo il pareggio contro la Reggiana, pronto a rivendicare punti fondamentali per la classifica.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

DAZN SERIE B DIRETTA - 27a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



La 27ª giornata di Serie B si apre venerdì 21 febbraio 2025 con l’anticipo tra Sampdoria e Sassuolo, in programma alle 20:30. Al Marassi, i blucerchiati sfidano i neroverdi in un match che rievoca il netto 5-1 dell'andata, con una doppietta di Domenico Berardi a illuminare la scena. Ora, la Samp di Andrea Pirlo cercherà riscatto, mentre il Sassuolo vuole consolidare la propria corsa verso la promozione. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Edoardo Testoni.

Sabato 22 febbraio entra nel vivo il turno con un ricco programma di gare. Alle 15:00, torna l’appuntamento con Zona Serie BKT, condotto da Alessandro Iori, per non perdere nemmeno un’emozione della giornata. Contemporaneamente, cinque partite animeranno il pomeriggio. Il Cittadella, che si impose di misura all'andata grazie a Ravasio, ospita un Modena in difficoltà, con soli due punti raccolti nelle ultime quattro trasferte. La telecronaca sarà di Giorgio Basile. A Mantova, il Bari, vittorioso all'andata con le reti di Lella e Mantovani, cerca continuità fuori casa contro una squadra che non vince tra le mura amiche da tre partite. Marco Calabresi racconterà le emozioni della gara. Al Romeo Anconetani, il Pisa di Pippo Inzaghi, sempre più vicino alla promozione, ospita la sorprendente Juve Stabia, squadra rivelazione che sogna i playoff. Giovanni Marrucci sarà la voce della sfida. La Reggiana e la Carrarese, dopo due precedenti a reti bianche, si ritrovano in un match dove i granata vogliono riscattarsi dopo la sconfitta interna con il Cesena. La telecronaca sarà affidata ad Andrea Calogero. Alle 17:15, il Cesena prova a restituire il colpo alla Cremonese dopo la sconfitta di misura dell'andata, con punti pesantissimi in palio per la zona playoff. Riccardo Mancini sarà il telecronista.

Domenica 23 febbraio, si riparte alle 15:00 con una nuova edizione di Zona Serie BKT, sempre con Alessandro Iori alla conduzione, per seguire in tempo reale tutte le emozioni della giornata. In contemporanea, si giocano quattro sfide decisive per la classifica. Il Brescia, che all'andata vinse grazie ai gol di Adorni e Corrado, affronta il Sudtirol, che proverà a vendicare quella sconfitta e a spezzare il digiuno di vittorie esterne. Luca Sgarbi racconterà la partita. Il Cosenza, reduce dal successo interno contro la Carrarese, ospita il Palermo, ancora scottato dalla beffa di La Spezia, con Dario Mastroianni alla telecronaca. Lo Spezia, che nell'ultima gara al Picco ha vissuto una rimonta clamorosa da 0-2 a 2-2 nei minuti finali, cerca una vittoria fondamentale contro un Catanzaro solido e ostico in trasferta, sconfitto solo una volta in dodici gare esterne. Orazio Accomando sarà la voce dell'incontro.

L’ultimo match del turno si giocherà alle 17:15, con la Salernitana che ospita il Frosinone in un drammatico scontro salvezza. Le due squadre, in grande difficoltà, cercano disperatamente punti per allontanarsi dalla zona rossa. L'incontro, visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su DAZN.com, sarà raccontato da Lorenzo Del Papa.

VENERDI 21 FEBBRAIO 2025

ore 20:30 Serie B 27a Giornata: Sampdoria vs Cittadella (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Nell'anticipo del venerdì sera si incrociano al Marassi la Sampdoria e il Sassuolo. Nell'andata non ci fu storia, con i neroverdi vincenti per 5-1 grazie anche alla doppietta di Domenico Berardi: come andrà questa volta?

SABATO 22 FEBBRAIO 2025

ore 15:00 Serie B 27a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Giorgio Basile

La rete di Ravasio nella gara d'andata bastò al Cittadella per raccogliere i tre punti dando il via al trend che vede i veneti più efficaci in trasferta che in casa. I canarini hanno raccolto due punti nelle ultime quattro gare esterne: come finirà questa volta?



Telecronaca: Marco Calabresi

Le reti di Lella e Mantovani nella gara d'andata hanno regalato i tre punti ai pugliesi di Moreno Longo che però lontano da casa stanno faticando a trovare continuità. I virgiliani, guidati da Possanzini, non vincono in casa da tre partite e puntano a invertire la rotta: chi ci riuscirà?



Telecronaca: Giovanni Marrucci

Tra le sfide più interessanti del weekend sicuramente troviamo Pisa-Juve Stabia. La squadra di Filippo Inzaghi vuole i 3 punti per avvicinarsi alla promozione mentre gli ospiti, tra le sorprese del campionato, puntano a proseguire un trend che potrebbe valere i playoff.



Telecronaca: Andrea Calogero

Negli ultimi due confronti in campionato tra Reggiana e Carrarese non ci sono stati gol. Nell'ultima gara interna i padroni di casa hanno ceduto il passo al Cesena e contro i toscani, una delle formazioni più in difficoltà nel 2025, cercano un riscatto importante: come finirà la sfida?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Il gol di Vandeputte ha regalato i tre punti ai grigiorossi nella gara d'andata, un colpo esterno che ora il Cesena vuole restituire con gli interessi. In palio punti pesantissimi in zona playoff in un match che si preannuncia imprevedibile e ricco di emozioni: chi la spunterà?

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2025

ore 15:00 Serie B 27a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Luca Sgarbi

Il rigore nel finale di Odogwu non è bastato al Sudtirol nella gara d'andata per evitare la sconfitta contro il Brescia del primo mandato Maran. Le reti di Adroni e Corrado sono valsi tre punti ai lombardi che ora puntano a ripetersi davanti al proprio pubblico dove la vittoria latita da diverse giornate: come finirà?



Telecronaca: Dario Mastroianni

Fumagalli per i calabresi, Di Mariano per i siciliani. La gara d'andata ha portato queste firme e un punto ciascuno che, di fatto, è servito a poco nelle rispettive classifiche. Il Cosenza cerca la seconda vittoria di fila in casa dopo quella contro la Carrarese mentre i rosanero devo riscattare il clamoroso 2-2 di La Spezia: chi vincerà?



Telecronaca: Orazio Accomando

Nell'ultima gara al Picco lo Spezia è stato protagonista di una clamorosa rimonta da 0-2 a 2-2 in pieno recupero. Per puntare in alto però i bianconeri non possono permettersi altri passi falsi anche se il Catanzaro è ambizioso e temibile anche in trasferta, sconfitto solo una volta in 12 gare esterne: come finirà?



[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Scontro salvezza all'Arechi, con la Salernitana che ospita il Frosinone di Leandro Greco. Alla vigilia del campionato in pochi avrebbero pronosticato queste squadre così in difficoltà: chi avrà la meglio?

