Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 38a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 9 maggio alle 20,30, il Sassuolo ospiterà il Catanzaro al Mapei Stadium per la 38esima giornata di campionato. Il match sarà visibile su Dazn anche in modalità gratuita. Una grande festa per la promozion edel Sassuolo che culminerà con la consegna della Coppa Nexus al termine della gara. Per il Catanzaro, invece, un importante appuntamento per consolidare la sua classifica playoff.

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 38a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



La 38a giornata di Serie B accende i riflettori su una serata vibrante e decisiva, in programma venerdì 9 maggio alle ore 20:30, con tutte le partite in contemporanea. L'appuntamento su Zona SerieBKT, guidato da Alessandro Iori, permette di non perdere neanche un gol, un'emozione, o un colpo di scena dell'intero turno. Ogni match sarà trasmesso in diretta e accompagnato da una telecronaca dedicata, arricchendo l’esperienza per tutti gli appassionati.

Al Tombolato, la sfida tra Cittadella e Bari vedrà Giovanni Marrucci raccontare un confronto che sa di ultima chance. Il Bari, rinvigorito dal successo sul Pisa, punta ai Playoff, mentre il Cittadella, in crisi nera da otto giornate, cerca disperatamente di evitare la retrocessione diretta. Contemporaneamente al San Vito-Marulla, Lorenzo Del Papa seguirà Cosenza-Cesena, una partita con sapore diverso: i calabresi sono già retrocessi, ma il Cesena sogna l’aggancio alla zona Playoff, forte del netto 3-0 dell’andata. A Castellammare di Stabia, la Juve Stabia riceve la Reggiana in un match dove la squadra di casa guarda già alla post-season, mentre gli ospiti, galvanizzati da tre vittorie consecutive, cercano punti salvezza. Il racconto sarà affidato a Luca Farina.

A Mantova, la squadra di casa ospita la Carrarese in uno scontro diretto che potrebbe riscrivere la griglia salvezza e Playoff. La voce sarà quella di Giorgio Basile, che guiderà i telespettatori attraverso un match dove i margini d’errore sono ormai nulli. Al Braglia, la partita tra Modena e Brescia promette scintille. Il Modena vuole riprendere la corsa verso i Playoff dopo due cadute pesanti, mentre il Brescia cerca disperatamente punti per evitare la trappola Playout. Gabriele Giustiniani sarà al microfono per raccontare ogni dettaglio. Al Barbera, Palermo-Frosinone mette in palio punti pesantissimi: i siciliani devono invertire la rotta dopo due sconfitte, mentre i ciociari non vincono da cinque turni e rischiano grosso. A raccontare questa tensione sarà Marco Calabresi.

Alla Cetilar Arena, sarà festa per il Pisa, già promosso, ma il Sudtirol proverà a guastare la serata per restare aggrappato al sogno Playoff. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni. A Genova, il clima sarà rovente per Sampdoria-Salernitana, sfida salvezza da dentro o fuori. I blucerchiati vogliono scavalcare i granata e acciuffare i Playout, mentre gli uomini di Colantuono cercano l’allungo definitivo. A Marassi ci sarà Ricky Buscaglia a dare voce a una sfida senza respiro. Al Mapei Stadium, in chiaro su dazn.com per tutti gli utenti registrati, Sassuolo-Catanzaro chiude il programma con il commento di Orazio Accomando. I neroverdi vogliono congedarsi da imbattuti in casa, mentre il Catanzaro è obbligato a vincere per non scivolare fuori dalla top 6.

Infine, a La Spezia, andrà in scena il big match tra Spezia e Cremonese, con il terzo posto sul piatto. Basterà un punto ai liguri, ma i grigiorossi hanno fame di sorpasso. La partita sarà affidata alla voce di Dario Mastroianni, che racconterà ogni contrasto e ogni emozione fino al triplice fischio.

VENERDI 9 MAGGIO 2025

ore 20:30 Serie B 38a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Giovanni Marrucci

La vittoria contro il Pisa ha riportato il Bari in piena bagarre per conquistare gli ultimi pass per i Playoff. Situazione critica, invece, per il Cittadella che non vince da 8 partite e insegue disperatamente la zona Playout. All'andata i pugliesi ebbero la meglio grazie ai 3 gol segnati nel primo tempo. Come finirà al ritorno?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Nel B-day della 38esima giornata, il Cesena fa visita al già retrocesso Cosenza. I romagnoli sperano di ripetere il successo conquistato all'andata, 3 punti potrebbero portare la squadra di Michele Mignani in zona Playoff. Come finirà?



Telecronaca: Luca Farina

Una Juve Stabia già proiettata verso i Playoff ospita la Reggiana al Romeo Menti. Gli emiliani sono reduci da 3 vittorie consecutive, una striscia che ha portato gli uomini di Davide Dionigi in zona salvezza. Come finirà?



Telecronaca: Giorgio Basile

Le due squadre si presentano allo scontro della penultima giornata separati da soli 4 punti. La Carrarese ha ipotecato la salvezza grazie al successo contro il Modena, mentre il Mantova non è riuscito a chiudere il discorso in casa della Salernitana. Come finirà al Martelli?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Le recenti sconfitte contro Reggiana e Carrarese hanno frenato le ambizioni Playoff del Modena. Al Braglia il Brescia cerca punti per evitare i Playout, all'andata il match offrì uno spettacolare 3-3. Come finirà questa volta?



Telecronaca: Marco Calabresi

Al Barbera ci sono punti pesanti in palio per Palermo e Frosinone. I rosanero vogliono dimenticare le sconfitte subite negli ultimi due turni per difendere il piazzamento in zona Playoff. I ciociari non vincono da 5 partite e possono gestire un solo punto di margine sulla zona Playout. Come finirà?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Dopo aver ottenuto l'aritmetica certezza della promozione, il Pisa può festeggiare insieme ai suoi tifosi alla Cetilar Arena. Il Sudtirol proverà a rovinare la festa ai toscani per tenere vive le ultime speranze Playoff. Come finirà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Scontro salvezza ad alta tensione a Marassi. Con il successo la Sampdoria potrebbe scavalcare in classifica la Salernitana e arpionare la zona Playout. I campani sono reduci da 3 vittorie nelle ultime 4 gare e a Genova si giocano una sorta di match point salvezza. Come finirà?



[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com Telecronaca: Orazio Accomando

Ultima stagionale al Mapei Stadium per il Sassuolo, sconfitto una sola volta tra le mura amiche in tutto il campionato. Senza vittorie nelle ultime 6 gare, il Catanzaro deve ritrovare slancio per vincere lo sprint valido per il sesto posto. Come finirà?



Telecronaca: Dario Mastroianni

Scontro ad alta quota al Picco tra Spezia e Cremonese. Ai liguri basta un punto per blindare il terzo posto e sventare l'assalto dei grigiorossi. All'andata lo scontro si chiude sull'1-1 con le reti di Collocolo e Hristov. Come finirà al ritorno?

