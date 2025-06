Mondiale per Club FIFA 2025 su Dazn: fan experience con Watch Party al centro di Milano

Sfide di livello e una fase ad eliminazione diretta che promette spettacolo. Il Mondiale per Club FIFA 2025 è sempre di più al centro dell’attenzione: si è chiusa la fase a gironi della prima edizione a 32 squadre, con Inter e Juventus qualificate agli ottavi di finale. Per i nerazzurri decisiva la vittoria contro il River Plate all’ultima giornata, secondo posto invece per i bianconeri battuti dal Manchester City di Pep Guardiola.

E a rendere ancor più coinvolgente e immersiva l’esperienza dei match delle italiane è stato Dazn, broadcaster a livello globale dell’esclusivo torneo che trasmette tutte le 63 partite. Tante le novità introdotte per rendere questo torneo davvero innovativo: dalle telecamere indossate dagli arbitri Fifa con le immagini trasmesse in diretta su Dazn alle decisioni arbitrali rese ancora più accessibili e comprensibili con i verdetti condivisi allo stadio.

Dazn continua a puntare su funzionalità che mirano a coinvolgere maggiormente gli spettatori durante le dirette: infatti, anche sul Mondiale per Club Fifa 2025, è attiva la “Fan Zone”, la chat interattiva che consente di commentare, usare emoticon, sticker e gif, e partecipare a quiz e sondaggi, vincendo anche dei premi dedicati, con l’obiettivo di far vivere il grande calcio ai tifosi attraverso un racconto ancora più immersivo ed emozionante, e che dall’inizio della competizione internazionale ha già coinvolto più di 1,5 milioni di tifosi italiani.

Tante le iniziative, tra cui Club World Cup Show, lo show serale condotto da Diletta Leotta. La mattina, una sveglia speciale per i tifosi che potranno seguire tutti gli aggiornamenti grazie a Gollywood, condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo. Un’offerta completa che tiene sempre al centro l’appassionato di calcio: in occasione di Juventus-Manchester City si è tenuto un esclusivo Watch Party firmato Dazn, con intrattenimento, musica e iniziative insieme ai talent della piattaforma di intrattenimento sportivo. Collegamenti con lo studio, giochi, dj set e un’atmosfera unica che ha regalato ai tifosi un’esperienza immersiva e al centro dell’azione.

DAZN non richiederà agli utenti di sottoscrivere alcun abbonamento o di fornire una carta di credito per la visione in diretta.



Per accedere a questa modalità gratuita, denominata "DAZN Free", sarà sufficiente registrarsi alla piattaforma. Il processo è semplice:

si accede al sito ufficiale di DAZN da desktop,

da desktop, si clicca su uno degli eventi visibili gratuitamente (riconoscibili dall'assenza del simbolo del lucchetto),

si crea un account inserendo email, nome, cognome e una password,

si verifica l'email con un codice di 4 cifre e si sceglie di continuare con un account gratuito.

Mentre la visione in diretta è accessibile gratuitamente a tutti, DAZN ha previsto funzionalità premium esclusive per i suoi abbonati a pagamento. Queste includono:

Audio multicanale Dolby 5.1 e HDR per un'esperienza immersiva

Highlights estesi di ogni match

Possibilità di download per la visione offline

Streaming su più dispositivi in contemporanea

Repliche integrali delle partite on demand, particolarmente utili per gli incontri che si svolgeranno in notturna, come Monterrey-Inter, Juventus-Al Ain e Inter-River Plate.

Gli utenti con account gratuito, invece, non avranno accesso a repliche, highlights estesi, analisi approfondite, né al supporto per HDR e Dolby 5.1.. Riguardo al numero di dispositivi, un account gratuito consente l'accesso da più dispositivi (smartphone, tablet, PC, Smart TV), ma la visione è limitata a un solo evento per volta, da un dispositivo alla volta. Per la visione contemporanea su più schermi, è necessario un abbonamento a pagamento.

Sono compatibili con la visione delle partite in HDR i seguenti dispositivi:

TV Samsung con Tizen OS 3.0 o superiore

TV LG con webOS 5.0 o versione successiva

TV Hisense Vidaa con U4 o superiore

Philips Saphi / Whale OS 2.0 o superiore

Modelli Panasonic successivi al 2017 con SDKv3 o superiore

TV Vestel Foxxum

TV Sony Bravia 4K e 8K con Android 9.0 o versioni successive

Dispositivi Vizio Smart Cast

Fire TV Stick

iPhone più recenti di iPhone X

Alcuni modelli di iPad

L’Offerta DAZN Standard – L’abbonamento al piano Standard di DAZN, proposto anche con un’offerta dedicata al Mondiale per Club, costa 19,99 euro al mese per i primi sei mesi (con vincolo di 12 mesi), per poi passare a 34,99 euro al mese. C’è anche l’opzione flessibile senza vincoli, a 29,99 euro per il primo mese e 44,99 euro per i successivi. Con il piano Standard vedi ** tutta la Serie A Enilive**, tutta la Serie BKT, La Liga, la UEFA Women’s Champions League, il volley italiano e internazionale (Serie A, CEV Champions League Volley, Mondiali per Club, Beach Soccer), il basket italiano (playoff Serie A UnipolSai) e internazionale (Eurolega, Eurocup), l’offerta sportiva di Eurosport con i canali 1 e 2 (tennis come Australian Open e Roland Garros, ciclismo come Tour de France e Giro d’Italia, sport invernali), NFL, boxe, UFC e il meglio del fighting internazionale. Gli abbonati Standard possono registrare fino a sei dispositivi e guardare in contemporanea su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.