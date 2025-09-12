Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
DAZN Serie A Enilive: Christian Brocchi e Antonio Di Gennaro nuove voci per la stagione 2025/26

venerdì, 12 settembre 2025 | Ore: 15:31

DAZN annuncia un doppio ingresso nella sua Squad: Cristian Brocchi e Antonio Di Gennaro si uniscono al team dei talent che accompagneranno, con il proprio commento tecnico, i tifosi durante i match della nuova stagione Serie A Enilive.

Cristian Brocchi, che ha già esordito nella seconda giornata di campionato, tornerà al microfono in occasione di Atalanta – Lecce, in programma domenica 14 settembre alle 15:00 e in esclusiva su DAZN. Affiancherà la telecronaca di Alberto Santi in un match che promette spettacolo: la squadra di Ivan Jurić cercherà di imporsi davanti al proprio pubblico, mentre il Lecce sarà determinato a mettere in difficoltà i padroni di casa.

Apprezzato per le sue competenze e l’analisi approfondita del gioco, l’ex calciatore e allenatore - che in carriera, oltre alla maglia del Milan, con cui ha vinto tutto in Italia e in Europa, ha indossato anche quella biancoceleste e dei gialloblu scaligeri – scrive così un nuovo capitolo della sua carriera professionale: dopo aver visto e vissuto il campo da giocatore, allenatore e dirigente, Brocchi porterà ora la sua esperienza dietro al microfono di DAZN.

Anche per Antonio Di Gennaro si apre un nuovo capitolo in DAZN, dove metterà a disposizione la sua visione del gioco e la sua esperienza. Ex centrocampista della Nazionale e simbolo dell’Hellas Verona campione d’Italia nel 1985, Di Gennaro ha intrapreso, dopo il ritiro dal calcio giocato, una carriera da allenatore e dirigente, per poi affermarsi come commentatore tecnico. La sua profonda conoscenza del gioco, maturata dentro e fuori dal campo, arricchirà ulteriormente il racconto della Serie A Enilive su DAZN.

Con l’ingresso di Brocchi e Di Gennaro, DAZN rafforza la ulteriormente la propria squadra con due profili di grande esperienza, capaci di offrire ai tifosi un racconto autentico e competente del calcio

  • Conduttori: Diletta Leotta, Giusy Meloni, ​Giorgia Rossi, Marco Russo, Federica Zille, Tommaso Turci, Barbara Cirillo, Alessio De Giuseppe, Davide Bernardi

  • Telecronisti: Ricky Buscaglia, Luca Farina, Gabriele Giustiniani, Alessandro Iori, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni, Pierluigi Pardo, Alberto Santi, Edoardo Testoni, Lorenzo Del Papa, Orazio Accomando, Giovanni Marrucci, Giorgio Basile.

  • Commentatori e Pundit: Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Alessandro Budel, Ciro Ferrara,  Emanuele Giaccherini, Dario Marcolin, Fabio Bazzani, Cristian Brocchi, Hernanes, Antonio Di Gennaro

  • Bordocampisti: Barbara Cirillo, Alessio De Giuseppe, Marco Russo, Tommaso Turci, Federica Zille, Davide Bernardi, Giovanni Barsotti, Marco Calabresi, Federico Sala, Nicola Sechi, Samuele Ragusa, Antonio Di Donna, Alessandro Vescini, Davide Palliggiano, Alessandro Troncone.

  • Talent arbitrali: Luca Marelli

    DAZN annuncia un doppio ingresso nella sua Squad: Cristian Brocchi e Antonio Di Gennaro si uniscono al team dei talent che accompagneranno, con il proprio commento tecnico, i tifosi durante i match della nuova stagione Serie A Enilive. Cristian Brocchi, che ha già esordito nella seconda giornata di campionato, tornerà al microfono in occasione di Atalanta – Lecce, in programma domenica 14 settembre alle 15:00 e in esclusiva su DAZN.
