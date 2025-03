Pirateria digitale e cybercrime: nasce il corso di alta formazione di LABS e Anica Academy

Annunciato oggi in anteprima al workshop “Tra tutele e innovazione. L’audiovisivo nella corsa all’Intelligenza Artificiale” promosso da AGCOM, il corso di alta formazione “Pirateria digitale e cybercrime: scenario, tecnologie e strategie di contrasto” organizzato da LABS - Learn Antipiracy Best Skills, la società benefit di FAPAV - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, in collaborazione con Anica Academy.

Strutturato in moduli teorico-pratici, con un approccio multidisciplinare, il percorso formativo si rivolge a professionisti della sicurezza informatica ed investigatori digitali, forze dell’ordine, personale operante in magistratura, consulenti tecnici, professionisti del settore audiovisivo e del Diritto d'Autore, giornalisti investigativi e analisti OSINT (Open Source Intelligence), studenti e ricercatori in ambito cyber security e diritto digitale, e per chiunque desideri specializzarsi nella lotta alla pirateria audiovisiva e nella promozione della legalità nell’ambito dei contenuti culturali.

Si tratta di una proposta formativa innovativa grazie alla sua impostazione moderna e laboratoriale che prevede la messa a disposizione di tecniche specialistiche come l’OSINT, ovvero il processo di raccolta e analisi delle informazioni pubblicamente disponibili per valutare le minacce, il digital forensics, l’Intelligenza Artificiale, il blockchain analysis e le tecniche investigative digitalizzate. L’iniziativa è stata pensata anche per i professionisti dell’ambito audiovisivo che desiderano una formazione verticale in tema di sicurezza e tutela dei contenuti con conseguente blocco della diffusione illecita.

Il primo percorso formativo di LABS, che partirà in autunno, avrà la durata totale di 30 ore suddivise tra lezioni sia frontali che online e laboratori in cui saranno effettuate esercitazioni pratiche e simulazioni accompagnate da case history.

Il programma prevede 6 moduli da cinque ore ciascuno, così suddivisi:

✔ EVOLUZIONE DELLA PIRATERIA AUDIOVISIVA NELL'ERA DIGITALE

✔ IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI E TECNOLOGICI DELLA PIRATERIA

✔ STRATEGIE LEGALI E NORMATIVE INTERNAZIONALI

✔ INTELLIGENZA ARTIFICIALE, BLOCKCHAIN E ANALISI FORENSE

✔ INVESTIGAZIONE DIGITALE E CYBER INTELLIGENCE

✔ EDUCAZIONE, CYBER AWARENESS E STRATEGIE DI COMUNICAZIONE

Grazie a questa iniziativa sarà quindi possibile acquisire, valorizzare e aggiornare in modo completo e approfondito tutte quelle competenze specialistiche necessarie per contrastare pratiche illegali legate alla diffusione di contenuti audiovisivi grazie anche all’utilizzo di strumenti di analisi OSINT e Digital Forensics.

“Siamo molto felici di poter annunciare finalmente il lancio del primo corso formativo “Pirateria digitale e cybercrime: scenario, tecnologie e strategie di contrasto” sulla lotta alla pirateria audiovisiva, organizzato dalla nostra società benefit LABS con Anica Academy. Si tratta di una proposta formativa unica perché innovativa nell’approccio teorico-tecnico e pratico nel settore audiovisivo. L’obiettivo è contribuire ad alzare il livello di attenzione e di intervento nei confronti di chi opera nell’illegalità del web, violando il Diritto d’Autore dei contenuti audiovisivi e rubando dati e informazioni sensibili degli utenti, spesso inconsapevoli di quello che sta loro accadendo. Quello che abbiamo pensato, ideando questo corso, non è soltanto un programma formativo ampio, attuale e laboratoriale, ma anche un’esperienza capace di aumentare la conoscenza su un tema complesso e delicato. Il nostro intento inoltre è quello di fornire strumenti pratici per identificare e smantellare le reti di pirateria” ha dichiarato Federico Bagnoli Rossi, Presidente FAPAV.

“Se la pirateria è sempre più diffusa, combatterla significa tutelare la creatività e il lavoro di un fondamentale settore produttivo e creativo, e impegnarsi per garantire un intrattenimento di qualità a milioni di spettatori”, ha affermato Francesco Rutelli, Presidente Anica Academy ETS. “Con questa consapevolezza, contribuiamo ad organizzare un inedito Corso di formazione, che permetterà ai partecipanti di comprendere natura, conseguenze e contromisure economiche, tecnologiche, giuridiche e legali. Sarà un sostegno innovativo e concreto per le nostre industrie audiovisive”.