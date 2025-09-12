Da Vittorio firma il catering de Le Guide de L’Espresso 2026 al Teatro Arcimboldi

Sarà Da Vittorio, la storica insegna della famiglia Cerea, a coordinare il catering dell’evento di presentazione de Le Guide de L’Espresso 2026, in programma giovedì 23 ottobre 2025 al Teatro Arcimboldi di Milano.

Un ritorno in grande stile per l’appuntamento che celebra i protagonisti dell’enogastronomia italiana: alle premiazioni si affiancherà così l’esperienza di una delle firme più autorevoli della cucina contemporanea, accompagnata dal talento di sei chef selezionati, espressione della nuova generazione gastronomica: Luca Adobati, Davide Caranchini, Arianna Gatti, Pasquale Laera, Chiara Pannozzo e Giovanni Ricciardella.

Dopo il successo dello scorso anno, il Teatro Arcimboldi conferma la sua vocazione a palcoscenico ideale per una serata che intreccia eccellenza, emozione e creatività. Qui la cucina, nel dialogo con le altre forme espressive, si lascia intuire sempre più come linguaggio capace di farsi arte.

Le Guide de L’Espresso, giunte alla 46esima edizione, continuano a raccontare e valorizzare i grandi maestri e i nuovi talenti che rendono unica la scena enogastronomica italiana. Il progetto editoriale si avvale della cura di Luca Gardini, tra i massimi esperti della ristorazione e dei prodotti d’eccellenza, insignito come miglior critico di vini italiani al mondo dalla World Ranking of Wine Critics. Con lui, una squadra di ispettori che ha viaggiato in tutta Italia visitando ristoranti e cantine, per offrire un ritratto autentico e aggiornato delle migliori realtà del panorama nazionale, e confermando così il ruolo di sentinella che la testata ricopre sin dal 1979, alla costante ricerca di nuove promesse e protagonisti capaci di rinnovare e arricchire il racconto del gusto.